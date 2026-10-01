ΠΑΣΟΚ για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Καταρρέει το αφήγημα της κυβέρνησης μετά τις δηλώσεις Συρίγου για υποχώρηση στην Κάσο

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις δηλώσεις του Άγγελου Συρίγου περί «υποχώρησης» της Ελλάδας στην Κάσο, υποστηρίζοντας ότι όσα ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο ακυρώνουν την κυβερνητική επιχειρηματολογία για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου.

Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά να υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις Συρίγου «εκθέτουν την κυβέρνηση» και καταρρίπτουν, όπως λέει, όσα αυτή υποστήριζε μέχρι σήμερα για την ευθύνη της Λευκωσίας στη μη πόντιση του καλωδίου.

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«Οι δηλώσεις του κ. Συρίγου περί υποχώρησης της χώρας στην Κάσο εκθέτουν την κυβέρνηση και ακυρώνουν μονομιάς τα κυβερνητικά αφηγήματα περί ευθύνης της Κύπρου για τη μη πόντιση του καλωδίου», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς.

Η παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ έρχεται μετά τις δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ, ο οποίος, αναφερόμενος στα δύο περιστατικά του 2024 στην Κάσο με την παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων, δήλωσε ότι «και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε» και ότι δεν συνεχίστηκαν οι έρευνες βυθού.

«Επιβεβαιώνονται πλήρως οι απόψεις του ΠΑΣΟΚ»

Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να αξιοποιήσει πολιτικά τις δηλώσεις Συρίγου, υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώνουν τις επιφυλάξεις που έχει διατυπώσει για τους κυβερνητικούς χειρισμούς γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση.

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«Επιβεβαιώνουν πλήρως τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ, όπως έχουν διατυπωθεί τα τελευταία χρόνια, για ένα έργο που έχει, πέρα από την οικονομική διάσταση, βαθιά γεωπολιτική σημασία», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.

Το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει, παράλληλα, το αίτημά του να παρουσιαστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου.

«Το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του έχουν ζητήσει επανειλημμένα να ανακοινωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την πορεία υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου με πλήρη σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς.

«Καμία αμφισβήτηση από το δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας”»

Η δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ καταλήγει με ευθεία αιχμή για την ελληνοτουρκική διάσταση της υπόθεσης και το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

«Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που δεν θα επιτρέπει καμία αμφισβήτηση από το ανιστόρητο δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας”», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς.