Πολιτική

Μεταναστευτικό: Στο τραπέζι της ΕΕ η ελληνική πρόταση για «μηχανισμό έκτακτης ανάγκης» –  Αναστολή ασύλου και άμεσες επιστροφές

Την πρωτοβουλία Μητσοτάκη παρουσίασε ο Θάνος Πλεύρης στο Συμβούλιο Εσωτερικών - Θετική υποδοχή από πολλά κράτη-μέλη, συζητήσεις και για «κόμβους επιστροφής» σε τρίτες χώρες
Μετανάστες, Μυτιλήνη
Μετανάστες στο λιμάνι της Μυτιλήνης (Φωτογραφία αρχείου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ / EUROKINISSI)
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Ευρεία στήριξη στην ελληνική πρόταση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης απέναντι στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού καταγράφηκε την Πέμπτη (01.10.2026), στο Συμβούλιο Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, όπου ο Θάνος Πλεύρης παρουσίασε αναλυτικά την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ότι η πρόταση της Ελλάδας για το μεταναστευτικό έγινε δεκτή θετικά από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον αρμόδιο επίτροπο να συγκεντρώνει τις παρατηρήσεις των κρατών-μελών προκειμένου, όπως ανέφερε, να παρουσιαστεί συγκεκριμένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο επόμενο Συμβούλιο.

Η ελληνική πρωτοβουλία αφορά τη δημιουργία ενός ειδικού μηχανισμού που θα μπορεί να ενεργοποιείται όταν οι μεταναστευτικές ροές προς τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνται οργανωμένα ως μέσο άσκησης πίεσης από τρίτες χώρες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στόχος είναι να καλυφθεί ένα «δομικό κενό» στο σημερινό ευρωπαϊκό πλαίσιο, παρέχοντας στα κράτη-μέλη πρόσθετα επιχειρησιακά και νομικά εργαλεία σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών.

Πότε θα ενεργοποιείται ο μηχανισμός

Η πρόταση προβλέπει ότι η ενεργοποίηση του ειδικού καθεστώτος παρέκκλισης δεν θα γίνεται αυτομάτως, αλλά θα προϋποθέτει τη σωρευτική συνδρομή συγκεκριμένων κριτηρίων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ποσοτικά στοιχεία, όπως η απότομη αύξηση των αφίξεων και ο υπερκορεσμός των τοπικών υποδομών, αλλά και ποιοτικά δεδομένα από τα οποία θα προκύπτει κρατική ή οργανωμένη διευκόλυνση των μεταναστευτικών ροών από τρίτες χώρες.

Εφόσον πιστοποιείται η ύπαρξη τέτοιας κρίσης, ο προτεινόμενος μηχανισμός θα επιτρέπει, σύμφωνα πάντα με το υπουργείο, την προσωρινή αναστολή παραλαβής αιτήσεων ασύλου, την εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών επιστροφής και την άμεση επιχειρησιακή συνδρομή της Frontex.

Θάνος Πλεύρης για μεταναστευτικό: «Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύεται»

«Η πρόταση περιλαμβάνει την ενεργοποίηση όταν έχουμε εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, την επιτήρηση στα σύνορα και την αναστολή ασύλου και πράξεις άμεσης επιστροφής στις χώρες καταγωγής ή στις χώρες που εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό», ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πρώτη υποδοχή της ελληνικής πρωτοβουλίας στο Συμβούλιο.

«Η συγκεκριμένη πρόταση έτυχε αποδοχής από πολλές χώρες και ο επίτροπος έχει πάρει τις παρατηρήσεις, προκειμένου να φέρει συγκεκριμένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο επόμενο Συμβούλιο», σημείωσε.

«Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύεται. Η πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στοχεύει στο να προστατεύσει την Ευρώπη από μαζικές ροές παράνομων μεταναστών», πρόσθεσε.

Στο τραπέζι και οι «κόμβοι επιστροφής» σε τρίτες χώρες

Νωρίτερα, ο Θάνος Πλεύρης συμμετείχε σε πρωινό εργασίας των πέντε κρατών-μελών που συγκροτούν το Core Group –Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία– στο πλαίσιο του συντονισμού τους για τη δημιουργία «κόμβων επιστροφής» (return hubs) σε τρίτες χώρες.

Οι πέντε χώρες έχουν πλέον τακτικές επαφές με αντικείμενο τη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής γύρω από τις επιστροφές μεταναστών.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είχε επίσης διμερείς συναντήσεις με τη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, Έιμι Πόουπ, καθώς και με τους ομολόγους του από το Βέλγιο και τη Νορβηγία.

Τον Θάνο Πλεύρη στο Λουξεμβούργο συνόδευσαν η γενική γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής Νάντια Παπακώστα και ο διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου Μάριος Καλέας.

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