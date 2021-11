Το βράδυ της Τρίτης, 09.11.2021, κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ολλανδό ομόλογό του, Μαρκ Ρούτε, σημειώθηκε ένα πρωτοφανές επεισόδιο, με μια Ολλανδή δημοσιογράφο, την 61χρονη Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ, να κάνει μια -τουλάχιστον- προβοκατόρικη ερώτηση χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς που κάθε άλλο παρά συνάδουν με την περίσταση.

Η ίδια έδειξε… έτοιμη από καιρό να προκαλέσει, χρησιμοποιώντας «με το καλημέρα» απίστευτες κατηγορίες για τον Έλληνα πρωθυπουργό, ωστόσο η ίδια είχε σχεδόν προαναγγείλει την πρόκληση.

Πιο συγκεκριμένα, πριν ξεκινήσει η συνέντευξη Τύπου, η Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.

«Ανέβασε» τρεις φωτογραφίες από το σημείο όπου επρόκειτο να ξεκινήσει η συνέντευξη Τύπου, γράφοντας: «Εδώ σε λίγο θα εμφανιστούν ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε. Και οι δύο υπεύθυνοι για επαναπροωθήσεις και τρόμο των προσφύγων. Έχω το δικαίωμα να κάνω ΜΙΑ ερώτηση: ΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΩ; ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΙΔΕΕΣ».

In a little while here will appear Greek PM Mitsotakis and Dutch PM Mark Rutte. Both co responsible for pushbacks and refugees horror. I have the right to ask ONE question : WHICH QUESTION YOU WANT ME TO ASK THEM? PLEASE GIMME IDEAS! pic.twitter.com/BIL34Z2sqO