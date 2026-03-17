Η συγκινητική αφιέρωση του Μίλτου Πασχαλίδη στον Αλέξη Τσίπρα: «Κάθε νότα μέχρι το τέλος είναι αφιερωμένη σε σένα»

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ την στάση σου όταν χάσαμε το Θάνο», είπε ο τραγουδιστής
Αλέξης Τσίπρας
Αλέξης Τσίπρας και Μπέττυ Μπαζιάνα

Σε μια βραδιά με έντονη συγκινησιακή φόρτιση στο «Σταυρό του Νότου», το παρών έδωσε την περασμένη Κυριακή 15.03.2026 ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, παρακολουθώντας από κοντά το πρόγραμμα του Μίλτου Πασχαλίδη.

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, ο τραγουδοποιός Μίλτος Πασχαλίδης αντιλήφθηκε την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα και, απευθυνόμενος σε εκείνον από το μικρόφωνο, έκανε μια ιδιαίτερα προσωπική αναφορά: «δεν θα ξεχάσω ποτέ την στάση σου όταν χάσαμε το Θάνο (Μικρούτσικο). Θα στο χρωστάω πάντα αυτό, το έχω μες την καρδιά μου και ό,τι νότες πω μέχρι να πούμε καληνύχτα, είναι για σένα».

Αμέσως μετά, ξεκίνησε την εμφάνισή του ερμηνεύοντας τον «Ερωτόκριτο», σε μια στιγμή που δεν πέρασε απαρατήρητη από το κοινό.

 

Ο Αλέξης Τσίπρας παρακολούθησε το πρόγραμμα στον Σταυρό του Νότου, μαζί με τη σύντροφό του, Μπέτυ Μπαζιάνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo