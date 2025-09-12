Η συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Athens Innovation Summit

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συζήτηση το βράδυ της Παρασκευής (12/9/25) με τον Demis Hassabis, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Google DeepMind, στο πλαίσιο του Athens Innovation Summit 2025.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Demis Hassabis συναντήθηκαν στο Ηρώδειο, για μία συζήτηση γύρω από το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης, την Ηθική και τη Δημοκρατία. Την συζήτηση συντόνιζε η Συνιδρύτρια & CEO της Endeavor, Linda Rottenberg.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
«Άμεσες προτεραιότητές μας στην Ελλάδα είναι επίσης η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων και των δημοκρατικών αξιών», επεσήμανε ο πρωθυπουργός.
Δείτε την συζήτηση με τον Κυριάκου Μητσοτάκη:
Στο πλαίσιο της συζήτησης, διερευνήθηκε πώς οι αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του σεβασμού στους δημοκρατικούς θεσμούς και της κοινής ευημερίας μπορούν να καθοδηγήσουν την ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών – και ειδικότερα της Τεχνητής Νοημοσύνης.