Πολιτική

Η συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Athens Innovation Summit

Οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης με προτεραιότητα τους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα, τέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης
Κυριάκος Μητσοτάκης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συζήτηση το βράδυ της Παρασκευής (12/9/25) με τον Demis Hassabis, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Google DeepMind, στο πλαίσιο του Athens Innovation Summit 2025.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Demis Hassabis συναντήθηκαν στο Ηρώδειο, για μία συζήτηση γύρω από το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης, την Ηθική και τη Δημοκρατία. Την συζήτηση συντόνιζε η Συνιδρύτρια & CEO της Endeavor, Linda Rottenberg.

«Άμεσες προτεραιότητές μας στην Ελλάδα είναι επίσης η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων και των δημοκρατικών αξιών», επεσήμανε ο πρωθυπουργός.

Δείτε την συζήτηση με τον Κυριάκου Μητσοτάκη:

Στο πλαίσιο της συζήτησης, διερευνήθηκε πώς οι αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του σεβασμού στους δημοκρατικούς θεσμούς και της κοινής ευημερίας μπορούν να καθοδηγήσουν την ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών – και ειδικότερα της Τεχνητής Νοημοσύνης. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μετρό Συντάγματος μία ημέρα πριν τα «εγκαίνια» της 24ωρης λειτουργίας του
Συνομίλησε με εργαζόμενους στο κέντρο ελέγχου του μετρό και ευχαρίστησε το προσωπικό όλων των μέσων μεταφοράς για τη στήριξή του στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 7
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατέθεσε μήνυση κατά του 42χρονου μαστροπού – «Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι φίλος μου» έλεγε στα θύματά του
Η μήνυση από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη έχει κατατεθεί εδώ και τρεις μήνες όταν μια γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του μαστροπού και πήγε στην αστυνομία
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης 3
Newsit logo
Newsit logo