Η Τουρκία «ταράζει» τα νερά στο Αιγαίο: Τι επιδιώκει η Άγκυρα με την προκλητική Navtex και την έξοδο του Πίρι Ρέις στο Αιγαίο

Τα νερά στο Αιγαίο «ταράζει» η Τουρκία δέκα ημέρες πριν από την αναμενόμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, και λίγα 24ωρα μετά την επίσημη ανακοίνωση για την έλευση της Chevron στην Ελλάδα για έρευνες και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης. Σε αυτή τη χρονική συγκυρία λοιπόν, η Άγκυρα, με μία επεκτατικής έμπνευσης NAVTEX, βγάζει για 10 ημέρες το ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις (πρώην Σισμίκ) για έρευνες, σε θαλάσσιες περιοχές δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου, μέχρι και τη νησίδα Καλόγερος

Η Αθήνα αντέδρασε άμεσα και εξέδωσε αντί-Navtex, καθώς πρόκειται για περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας. Η Τουρκία ουσιαστικά με αυτή την κίνηση εγείρει ζήτημα υφαλοκρηπίδας, επιχειρώντας να επιβάλει ένα δικαίωμα αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας σε περιοχές ανοιχτά των ελληνικών νησιών, εκτιμούν έγκυροι αναλυτές.

Δεν αποκλείουν η Τουρκία να επιχειρήσει έρευνες ανάμεσα στα 6 και 12 ναυτικά μίλια από τις ελληνικές ακτές, αμφισβητώντας έτσι, εκ του πονηρού, το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο.

«Στριμωγμένη η Τουρκία»

«Εφόσον δεν εξυπηρετούνται στα συμφέροντα της, η Τουρκία στέλνει ένα μήνυμα ότι τα ήρεμα νερά μπορούν να μετατραπούν σε έδαφος για κρίση» δηλώνουν στο newsit.gr πηγές με γνώση των ελληνοτουρκικών θεμάτων.

«Πρόκειται για κινήσεις εκφοβισμού» τονίζουν, και τις αποδίδουν στο γεγονός ότι η Άγκυρα αυτή τη στιγμή «είναι στριμωγμένη», για δύο λόγους, όπως υπογραμμίζουν.

Πρώτον, από την επιλογή του Αμερικανικού κολοσσού της Chevron, να έρθει στην Ελλάδα, μια έλευση που αλλάζει τις ισορροπίες ισχύος στο ευαίσθητο «υπογάστριο» της Ελλάδας νοτίως της Κρήτης, καθιστώντας στην πράξη ανίσχυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο, καθώς έτσι η Chevron αναγνωρίζει την αρχή της μέσης γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.

Και δεύτερον, από τον υπαρκτό κίνδυνο να μην μετάσχει στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE της ΕΕ, δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι θα χρησιμοποιήσει το «χαρτί» του veto εφόσον η Άγκυρα δεν άρει το casus belli.

«Η δική μας θέση είναι σαφής: ότι σε μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας δεν μπορούν να μετέχουν χώρες οι οποίες απειλούν ακόμα με πόλεμο μέλη της Ένωσης. Είναι πιστεύω στο χέρι τους να οικοδομήσουν καλές σχέσεις με την Ευρώπη, αλλά αυτό προϋποθέτει και έναν σεβασμό των αρχών της» ήταν το νέο μήνυμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αντόνιο Κόστα, στο Μέγαρο Μαξίμου, λίγες ημέρες πριν από το αναμενόμενο τετ α τετ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Επενδύουμε στον διάλογο»

Πηγές της κυβέρνησης αναγνωρίζουν πως οι σχέσεις των δύο χωρών, μετά και την απόφαση της Ελλάδας να ασκήσει κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως είναι οι έρευνες υδρογονανθράκων – με «ασπίδα» και τη στήριξη της διοίκησης Τραμπ στην επένδυση της Chevron, η χάραξη θαλάσσιων πάρκων κ.α., δεν είναι όπως ήταν ένα χρόνο πριν.

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι είναι σημαντικό ο δίαυλος της επικοινωνίας μεταξύ ‘Άγκυρας και Αθήνας, να παραμείνει ανοιχτός, και αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνάντηση που αναμένεται να έχουν, εκτός απροόπτου, Μητσοτάκης και Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Πιστεύουμε στο διάλογο, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στο διάλογο, ο διάλογος, όμως, σημαίνει διεκδίκηση και όχι υποχώρηση» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα «δεν κάνει βήμα πίσω στην υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων».