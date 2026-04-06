Η Βουλή φωταγωγήθηκε για την ημέρα μνήμης του Θρακικού ελληνισμού

Η 6η Απριλίου αποτελεί ημέρα τιμής για τα θύματα των σφαγών και του βίαιου ξεριζωμού των Ελλήνων της Θράκης, που ξεκίνησαν συστηματικά το 1914
Φωταγώγηση της Βουλής για την Ημέρα Μνήμης του Θρακικού Ελληνισμού
πηγή φωτογραφίας Βουλή των Ελλήνων

Με μία πρωτοβουλία υψηλού συμβολισμού, η πρόσοψη της Βουλής των Ελλήνων φωταγωγήθηκε για να τιμήσει την Ημέρα Μνήμης του Θρακικού Ελληνισμού.

Η φωταγώγηση της Βουλής συνιστά μία έμπρακτη αναγνώριση της ιστορικής διαδρομής του Θρακικού Ελληνισμού και υπογραμμίζει τη δέσμευση για τη μεταλαμπάδευση της συλλογικής μνήμης στις νεότερες γενιές.

Η προβολή του μηνύματος «Ημέρα Μνήμης Θρακικού Ελληνισμού – 6η Απριλίου 1914», αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την ενημέρωση της κοινής γνώμης.

Φωταγώγηση της Βουλής για την Ημέρα Μνήμης του Θρακικού Ελληνισμού
πηγή φωτογραφίας Βουλή των Ελλήνων

Η 6η Απριλίου, καθιερωμένη επισήμως από την Ελληνική Πολιτεία, αποτελεί ημέρα τιμής για τα θύματα των σφαγών και του βίαιου ξεριζωμού των Ελλήνων της Θράκης, που ξεκίνησαν συστηματικά το 1914.

πηγή φωτογραφίας Βουλή των Ελλήνων
πηγή φωτογραφίας Βουλή των Ελλήνων

Η δράση αυτή υλοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νοτίου Ελλάδος (ΠΑΟΝΕ) και αποτέλεσε την κορύφωση των φετινών επετειακών εκδηλώσεων.

