Η Βουλή φωταγωγήθηκε για την ημέρα μνήμης του Θρακικού ελληνισμού

Με μία πρωτοβουλία υψηλού συμβολισμού, η πρόσοψη της Βουλής των Ελλήνων φωταγωγήθηκε για να τιμήσει την Ημέρα Μνήμης του Θρακικού Ελληνισμού.

Η φωταγώγηση της Βουλής συνιστά μία έμπρακτη αναγνώριση της ιστορικής διαδρομής του Θρακικού Ελληνισμού και υπογραμμίζει τη δέσμευση για τη μεταλαμπάδευση της συλλογικής μνήμης στις νεότερες γενιές.

Η προβολή του μηνύματος «Ημέρα Μνήμης Θρακικού Ελληνισμού – 6η Απριλίου 1914», αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την ενημέρωση της κοινής γνώμης.

Η 6η Απριλίου, καθιερωμένη επισήμως από την Ελληνική Πολιτεία, αποτελεί ημέρα τιμής για τα θύματα των σφαγών και του βίαιου ξεριζωμού των Ελλήνων της Θράκης, που ξεκίνησαν συστηματικά το 1914.

Η δράση αυτή υλοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νοτίου Ελλάδος (ΠΑΟΝΕ) και αποτέλεσε την κορύφωση των φετινών επετειακών εκδηλώσεων.