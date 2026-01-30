Πολιτική

Η Βουλή τίμησε τους ήρωες των Ιμίων: «Ο Τάκης καμαρώνει από ψηλά» – Να ανοίξει ο φάκελος ζητά η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Στη Βουλή βρέθηκε και ο αδελφός του πεσόντα στα Ίμια Παναγιώτη Βλαχάκου, βουλευτής της ΝΔ Νίκος Βλαχάκος, ο οποίος ήταν συναισθηματικά φορτισμένος
Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή
Τριάντα χρόνια μετά, από εκείνη τη νύχτα του 1996 που κατέπεσε το ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού πάνω από την βραχονησίδα των Ιμίων και έφερε την χώρα στα πρόθυρα της πολεμικής σύγκρουσης, η Βουλή των Ελλήνων σε Ειδική Ημερήσια Διάταξης συνεδρίαση σε επίπεδο κοινοβουλευτικών εκπροσώπων τίμησε την μνήμη των Καραναστάση, Βλαχάκου και Γιαλοψού υπογραμμίζοντας την ανάγκη εγρήγορσης και αποφασιστικής στάσης, απέναντι στα αναθεωρητικά σχέδια της Τουρκίας.

Ο αδελφός του πεσόντα στα Ίμια Παναγιώτη Βλαχάκου, βουλευτής της ΝΔ Νίκος Βλαχάκος, συναισθηματικά φορτισμένος και σε προσωπικό τόνο είπε στη Βουλή πως: «Ο Τάκης ήταν ο αδελφός μου, το άλλο μου μισό, ευχαριστώ τον Θεό για τα χρόνια που ζήσαμε μαζί. Θέλω να πιστεύω ότι καμαρώνει από ψηλά όχι μόνο για τις τελετές μνήμης αλλά και για το τελευταίο απόκτημα του ΠΝ τον Κίμωνα που συνεχίζει την αποστολή για την οποία έδωσε την ζωή του» και πρόσθεσε «θα νιώθω πάντα περήφανος για εκείνον».

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Παπαναστάσης, που εκείνες τις ημέρες ήταν Υποδιοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών, ανέφερε πως «είδα τους νέους αυτούς να βαδίζουν σε μια θυσία, με χαμόγελο, θάρρος και θράσος».

Από τις αναφορές πάντως δεν απουσιάσαν και εκείνες που μίλησαν για «θάψιμο της αλήθειας», ενώ κάποιοι ζήτησαν να ανοιχτεί στην Βουλή ο φάκελος των Ιμίων για την διερεύνηση των αιτίων της πτώσης ή της κατάρριψης του ελικοπτέρου, όπως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο βουλευτής της Νίκης, Κωνσταντίνος Ρούντας, και ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες, Γιάννης Δημητροκάλλης.

