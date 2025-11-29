Η Χριστίνα Αλεξοπούλου δέχτηκε φραστική επίθεση στην Πάτρα: «Να φύγετε δολοφόνοι»

Άγρια λεκτική επίθεση δέχτηκε το Σάββατο (29.11.2025) η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, από διαδηλωτές που βρίσκονταν στο κέντρο της Πάτρας, σε μια συγκέντρωση αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου περπατούσε στην Πλατεία Γεωργίου Α στην Πάτρα, όπου έγινε αντιληπτή από ομάδα ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο διαδηλώνοντας υπέρ της Παλαιστίνης, σχετικά με τον 2ετή πόλεμο του Ισραήλ με την Χαμάς.

Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν να φωνάζουν και να διώχνουν από την πλατεία τη βουλευτή, αποκαλώντας την «δολοφόνο».

Ένα βίντεο από την επίθεση που δέχτηκε, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Χριστίνα Αλεξοπούλου.

«Έχεις σκοτώσει. Έχεις τα χέρια σου βαμμένα με αίμα. Φύγετε, οι δολοφόνοι των Παλαιστίνιων δεν έχουν θέση εδώ! Φύγε όπως είσαι. Είστε μαζί με τους Ισραηλινούς. Δολοφόνοι! Θα έπρεπε να ντρέπεσαι, να φύγεις από την συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, εδώ δεν είσαι αποδεκτή», φώναζαν στην Χριστίνα Αλεξοπούλου οι διαδηλωτές που βρίσκονταν στην πλατεία Γεωργίου στο κέντρο της Πάτρας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ChristinAlexopoulou (@christina.alexopoulou)

Στην ανάρτησή της, η βουλευτής έγραψε: «Σήμερα, στην Πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, δέχθηκα επίθεση από ανθρώπους που πιστεύουν ότι η βία μπορεί να φιμώσει τη Δημοκρατία και τους θεσμούς. Τους απαντώ καθαρά: Ο φασισμός δεν θα περάσει!

Με ψυχραιμία και με σεβασμό στον δημόσιο διάλογο δεν φοβόμαστε να εκφράσουμε την άποψη των πολλών».