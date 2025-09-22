Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στο Λαύριο – Ανετράπη το αυτοκίνητό της

Καθώς η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν τραυματίστηκε, δεν κρίθηκε αναγκαία και η μεταφορά της σε κάποιο νοσοκομείο
Ζωή Κωνσταντοπούλου
NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τροχαίο ατύχημα είχε τα ξημερώματα του Σαββάτου (20.09.2025), η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, χωρίς να προκληθεί τραυματισμός.

Το τροχαίο ατύχημα έγινε τη στιγμή που η Ζωή Κωνσταντοπούλου οδηγούσε το βουλευτικό της όχημα στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, κοντά στο Λαύριο. Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, το οποίο βγήκε εκτός του δρόμου και για λίγο ανετράπη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, χωρίς να τραυματιστεί, βγήκε από το όχημα και κάλεσε για βοήθεια. Τη στιγμή του τροχαίου δεν την συνόδευαν αστυνομικοί.

Στο σημείο έφτασε ένα περιπολικό και κατέγραψε το περιστατικό. Καθώς δεν τραυματίστηκε, δεν κρίθηκε αναγκαία και η μεταφορά της σε κάποιο νοσοκομείο.

Πληροφορίες από την εφημερίδα «Δημοκρατία»

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης: Άρχισε η διαδικασία για την ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης – Η 4η φρεγάτα Belharra θα αναβαθμίσει θεαματικά το Πολεμικό Ναυτικό
Στην έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης και στην αγορά της τέταρτης φρεγάτας Belharra αναφέρεται...
Κυριάκος Μητσοτάκης 12
Την Τρίτη στη δεξίωση Τραμπ και ραντεβού με Ερντογάν στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης - Τι θα πει στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ
Ο πρωθυπουργός μεταβαίνει τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη για να μετάσχει στις εργασίες και τις επαφές της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη 17
Newsit logo
Newsit logo