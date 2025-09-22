Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στο Λαύριο – Ανετράπη το αυτοκίνητό της

Τροχαίο ατύχημα είχε τα ξημερώματα του Σαββάτου (20.09.2025), η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, χωρίς να προκληθεί τραυματισμός.

Το τροχαίο ατύχημα έγινε τη στιγμή που η Ζωή Κωνσταντοπούλου οδηγούσε το βουλευτικό της όχημα στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, κοντά στο Λαύριο. Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, το οποίο βγήκε εκτός του δρόμου και για λίγο ανετράπη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, χωρίς να τραυματιστεί, βγήκε από το όχημα και κάλεσε για βοήθεια. Τη στιγμή του τροχαίου δεν την συνόδευαν αστυνομικοί.

Στο σημείο έφτασε ένα περιπολικό και κατέγραψε το περιστατικό. Καθώς δεν τραυματίστηκε, δεν κρίθηκε αναγκαία και η μεταφορά της σε κάποιο νοσοκομείο.

Πληροφορίες από την εφημερίδα «Δημοκρατία»