Γιάννης Βαρβιτσιώτης: Το τελευταίο «αντίο» του πολιτικού κόσμου – Από τη Βουλή του 1961 και τη φυλάκιση στη δικτατορία στα κορυφαία υπουργικά αξιώματα

Με συγκίνηση αποχαιρετά η Νέα Δημοκρατία τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και μακροβιότερες φυσιογνωμίες της μεταπολεμικής πολιτικής ζωής. Ο πρώην υπουργός, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του κόμματος πέθανε την Κυριακή (02.08.2026), ανήμερα των 93ων γενεθλίων του, αφήνοντας πίσω του μια δημόσια διαδρομή σχεδόν πέντε δεκαετιών, στενά συνδεδεμένη με τη δημοκρατική παράταξη, τους θεσμούς και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

Για τη Νέα Δημοκρατία, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης δεν υπήρξε απλώς ένα ιστορικό στέλεχος, αλλά «θεματοφύλακας των αρχών και των αξιών της Παράταξης» και «σημείο αναφοράς για πολλές γενιές στελεχών». Οι δηλώσεις που ακολούθησαν τον θάνατό του δεν περιορίστηκαν στην απαρίθμηση των αξιωμάτων που κατείχε, αλλά ανέδειξαν το προσωπικό του ύφος, τη μετριοπάθεια, τη θεσμική του αντίληψη και τη σχέση εμπιστοσύνης που είχε οικοδομήσει ακόμη και με πολιτικούς αντιπάλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2 Αυγούστου 1933, με καταγωγή από τη Λακωνία, την οποία διατήρησε σε όλη του τη ζωή ως σταθερό σημείο αναφοράς. Φοίτησε στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, σπούδασε Νομική στην Αθήνα και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ, με ειδίκευση στο Εταιρικό Δίκαιο. Το 1960 αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και άρχισε να ασκεί τη δικηγορία.

Η γνωριμία του με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή υπήρξε καθοριστική για την πολιτική του πορεία. Ο ιδρυτής της ΕΡΕ, ο οποίος γνώριζε τον πατέρα του, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, του ανέθεσε αρχικά να συντάσσει εισηγήσεις προς κυβερνητικούς παράγοντες και λίγο αργότερα τον επέλεξε ως υποψήφιο βουλευτή στη Β΄ Αθηνών.

Πρωτοεξελέγη το 1961, σε ηλικία 28 ετών, και υπήρξε το τελευταίο εν ζωή μέλος εκείνης της Βουλής. Η πολιτική του παρουσία διακόπηκε βίαια από τη δικτατορία, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη και φυλακίστηκε, πληρώνοντας, όπως σημείωσε η Νέα Δημοκρατία, «το τίμημα της προσήλωσής του στη Δημοκρατία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την ΕΡΕ στην πρώτη Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

Μετά τη Μεταπολίτευση, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν μέλος της πρώτης Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας το 1974. Εκλεγόταν ανελλιπώς έως το 2004, αρχικά ως βουλευτής Β΄ Αθηνών και στη συνέχεια ως βουλευτής Επικρατείας, ενώ από το 2004 έως το 2009 υπηρέτησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στην πολυσχιδή κυβερνητική του διαδρομή ανέλαβε σειρά κρίσιμων χαρτοφυλακίων. Διετέλεσε υφυπουργός Εσωτερικών στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, υφυπουργός Εξωτερικών, υπουργός Εμπορίου, υπουργός Παιδείας, υπουργός Εθνικής Αμυνας και υπουργός Δικαιοσύνης.

Υπηρέτησε ως υπουργός Εθνικής Αμυνας τόσο στην κυβέρνηση συνεργασίας του Τζαννή Τζαννετάκη το 1989 όσο και στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη την περίοδο 1990-1993. Το 1991, επί της υπουργίας του, καθιερώθηκαν οι Διαμνημονεύσεις που απονέμονται σε αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και σε διακεκριμένους πολίτες.

Διετέλεσε ακόμη αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και επί σειρά ετών πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής».

Μητσοτάκης: «Σφράγισε την εξέλιξη της Μεταπολίτευσης»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδωσε στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη ρόλο πρωταγωνιστή στις κρίσιμες περιόδους της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.

«Αποχαιρετώ, σήμερα, με συγκίνηση μία προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της Μεταπολίτευσης», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Τον χαρακτήρισε «σταθερό, αποφασιστικό και διαρκώς προσηλωμένο στη θεσμική ακεραιότητα», υπογραμμίζοντας ότι άφησε πίσω του «μια σπάνια παρακαταθήκη πολιτικού πολιτισμού».

Ιδιαίτερο βάρος είχε η προσωπική αναφορά του πρωθυπουργού: «Ευτύχησα από μικρός να παρακολουθήσω την πορεία του, καθώς υπήρξε συνεργάτης του πατέρα μου. Ακροατής, επίσης, των συμβουλών του για τη σημασία της ευθύνης και του μέτρου στο ξεκίνημα και της δικής μου πολιτικής διαδρομής».

Τασούλας: «Ιστορική προσωπικότητα του δημόσιου βίου»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας έκανε λόγο για έναν πολιτικό που υπηρέτησε τον τόπο «με συνέπεια και ήθος».

«Υπήρξε μια ιστορική προσωπικότητα του δημόσιου βίου, με διαδρομή συνυφασμένη με την πίστη στους δημοκρατικούς θεσμούς», σημείωσε.

Ο κ. Τασούλας στάθηκε και στην πνευματική δραστηριότητα του εκλιπόντος: «Παρέμεινε ως το τέλος ενεργός πολίτης, ενώ παράλληλα άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο, καρπό της βαθιάς του παιδείας και της αγάπης του για την ιστορία, τον πολιτισμό και τα γράμματα».

Κακλαμάνης: «Φίλε και συνοδοιπόρε, θα λείψεις»

Σε προσωπικό τόνο κινήθηκε το μήνυμα του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

«Σήμερα αποχαιρετώ με μεγάλη θλίψη τον φίλο και συνοδοιπόρο στα μονοπάτια της κοινής πολιτικής μας διαδρομής», ανέφερε, προσθέτοντας: «Φίλε και συνοδοιπόρε, θα λείψεις από την πολιτική ζωή του τόπου».

Ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε την παρουσία και την προσφορά του «κεφάλαιο και οδηγό για κάθε νέο πολιτικό με όνειρα και συνείδηση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο».

Καραμανλής: «Μετριοπάθεια και διορατικότητα»

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής αποχαιρέτησε τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη με «αισθήματα σεβασμού, αγάπης και ειλικρινούς ευγνωμοσύνης».

Τον χαρακτήρισε «πολιτικό της εργατικότητας και της προσφοράς, της αφοσίωσης στη Δημοκρατία και την πρόοδο του τόπου», θυμίζοντας ότι υπήρξε στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

«Θα τον θυμόμαστε για τη μετριοπάθεια και τη διορατικότητά του, για τις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες του που πολλές φορές καθόρισαν τις εξελίξεις στον τόπο μας», σημείωσε.

Σαμαράς: «Ενας ευπατρίδης πολιτικός»

Ο Αντώνης Σαμαράς περιέγραψε τον εκλιπόντα ως «ευπατρίδη πολιτικό, μετριοπαθή, με ήθος, αρχές και αξίες».

«Βαθύτατα καλλιεργημένος και με ιδιαίτερη σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα και την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Λακωνία», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.

Χατζηδάκης: «Καλό ταξίδι, Πρόεδρε»

Προσωπική ήταν και η αναφορά του Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος συνυπηρέτησε μαζί του στην Ευρωβουλή.

«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας από τους πυλώνες της παράταξής μας. Στέλεχος με κύρος, ήθος, σοβαρότητα και διαχρονική παρουσία», σημείωσε.

Θυμήθηκε ότι από το 2004 έως το 2007 ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Με περιέβαλε πάντοτε με αγάπη και εμπιστοσύνη, ενώ συνομιλούσαμε μέχρι και τα τελευταία χρόνια». Το μήνυμά του έκλεισε με τη φράση: «Καλό ταξίδι, Πρόεδρε!».

Δένδιας: «Ευγνώμων αποδέκτης των συμβουλών του»

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε τόσο στην πολιτική όσο και στην προσωπική του σχέση με τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη.

«Οι θέσεις και οι απόψεις του διακρίνονταν για τη διαυγή σχέση τους με τον ιδεολογικό και αξιακό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, όπως την οραματίστηκε και τη δημιούργησε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής», ανέφερε.

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας επισήμανε ότι τους συνέδεαν οικογενειακοί δεσμοί λόγω της μακρόχρονης γνωριμίας του εκλιπόντος με τον πατέρα του, Σπύρο Δένδια. «Υπήρξα πολλάκις ευγνώμων αποδέκτης των συμβουλών και των παραινέσεών του», πρόσθεσε.

«Από σήμερα η χώρα είναι φτωχότερη»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη «έναν από τους διαχρονικούς στυλοβάτες της Νέας Δημοκρατίας».

«Από σήμερα, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες», ανέφερε, κάνοντας λόγο για έναν πολιτικό που υπηρέτησε «με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση την πατρίδα και την παράταξη».

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος τον αποχαιρέτησε ως «μεγάλο ευπατρίδη», σημειώνοντας ότι υπηρέτησε για δεκαετίες τη Νέα Δημοκρατία «με αξιοπρέπεια, ήθος και συνέπεια».

Τα μηνύματα της αντιπολίτευσης

Συλλυπητήρια εξέφρασαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αναγνωρίζοντας τη συνέπεια και τη μετριοπάθεια της πολιτικής του διαδρομής.

Το ΠΑΣΟΚ τον χαρακτήρισε «ευρωπαϊστή, με πολιτικό λόγο που χαρακτήριζε η ιδεολογική συνέπεια και η μετριοπάθεια», εκφράζοντας συλλυπητήρια τόσο στην οικογένειά του όσο και στη Νέα Δημοκρατία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι «υπηρέτησε τις πεποιθήσεις του με συνέπεια, μέσα από κρίσιμες πολιτικές και κυβερνητικές θέσεις, κατά τη διάρκεια της σχεδόν πεντηκονταετούς πορείας του στην ενεργό πολιτική».

Η παρακαταθήκη

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε τιμηθεί με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικος για τη μακρά πολιτική του σταδιοδρομία, καθώς και με σειρά ανώτατων διακρίσεων από ξένα κράτη. Το 1963 είχε τιμηθεί από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα, ενώ το 2023 ο Δήμος Σπάρτης τον ανακήρυξε επίτιμο δημότη για την προσφορά του στην πόλη και στη Λακωνία.

Ηταν παντρεμένος με τη Σοφία Λαναρά και απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη και τον Κωνσταντίνο.

«Η διαδρομή, η προσφορά και το παράδειγμά του θα παραμείνουν ζωντανά στη συλλογική μνήμη μας», ανέφερε η Νέα Δημοκρατία, συνοψίζοντας την εικόνα ενός πολιτικού που συνέδεσε την προσωπική του διαδρομή με σχεδόν ολόκληρη τη μεταπολεμική ιστορία της ελληνικής Κεντροδεξιάς.