Ιθάκη: Ο Αλέξης Τσίπρας βγάζει στη σέντρα Βαρουφάκη, Λαφαζάνη, Πολάκη και Παππά – Το άγνωστο «όχι» της Αχτσιόγλου

Η φωτογράφιση στο Paris Match

Αυτό που εξόργισε ιδιαίτερα τον Αλέξη Τσίπρα ήταν η lifestyle φωτογράφιση του ζεύγους Βαρουφάκη στο Paris Match. «Το δημοσίευμα περιαλέμβανε φωτογραφίες του ίδιου και της συζύγου του Δανάης Στράτου στο σπίτι τους στην Αθήνα σε ένα σκηνικό που παρέπεμπε περισσότερο σε glossy lifestyle παρά σε έναν υπουργό Οικονομικών μιας Αριστερής κυβέρνησης σε μια χώρα που περνούσε περίοδο εθνικής δοκιμασίας. Η φωτογραφία που προκάλεσε τις πιο έντονες αντιδράσεις ήταν εκείνη με τον Γιάνη και τη Δανάη μπροστά σε ένα τραπέζι στρωμένο με ψάρια και θαλασσινά και με φόντο την Ακρόπολη».

Η αποδόμηση του Λαφαζάνη

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν διστάζει να αποδομήσει και άλλα στελέχη της πρώτης περιόδου διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ο οποίος στην κυβερνητική σύσκεψη για το δημοψήφισμα πρότεινε να αναλάβει η κυβέρνηση την Τράπεζα της Ελλάδος και να περάσουμε στη δραχμή.

«Για μερικούς συντρόφους μου είχα πάντα την απορία αν αντιλαμβάνονταν έστω και στοιχειωδώς την πραγματικότητα και ο Λαφαζάνης ήταν ένας από αυτούς», γράφει.

Ο αψύς Κρητικός

Όσο για τον αψύ Κρητικό όπως είχε αποκαλέσει τον Παύλο Πολάκη στο βιβλίο του δεν του χαρίζεται αλλά και πάλι εκ των υστέρων. Γιατί ειδικά όσον αφορά στα θέματα της συμπεριφοράς του Χανιώτη πολιτικού τα δείγματα είχαν φανεί από πολύ νωρίς. Όπως για παράδειγμα στο νομοσχέδιο του συμφώνου συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια το οποίο δεν ήθελε να ψηφίσει και αναγκάστηκε όπως είπε να τον καλέσει στο Μαξίμου για να τον μεταπείσει.

Οι αναφορές στις συμπεριφορές Πολάκη – τον οποίο επανειλημμένα είχε καλύψει ο Αλέξης Τσίπρας – είναι πολλές στην Ιθάκη.

Γράφει: «Πριν προλάβει όμως να καταλαγιάσει το θέμα Παππά, στις 26 Φεβρουαρίου, έκανε ένα ακόμα «θαύμα» ο Πολάκης. Παίρνοντας θάρρος από το κλίμα κομματικού πατριωτισμού που είχε δημιουργηθεί, θεώρησε πως έπρεπε να πει τα δικά του, με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Έκανε λοιπόν μια ανάρτηση, στοχοποιώντας δεκατρείς δικαστές και δεκαπέντε δημοσιογράφους. Όλους με τις φωτογραφίες των προσώπων τους και λεζάντα: «Το βαθύ κράτος… αν δεν καθαρίσουμε από αυτούς δεν θα είναι αλλιώς τη άλλη φορά»…

Εξοργίστηκα. Έβγαλα μια ανακοίνωση με την οποία τον έθεσα εκτός ψηφοδελτίων, με αποτέλεσμα αντιδράσεις από όλες τις πλευρές μέσα στο κόμμα. Όχι μόνο οι συνοδοιπόροι του Πολάκη, αλλά και οι εσωκομματικοί αντίπαλοί του, αντιτάχθηκαν με σφοδρότητα στην απόφαση αυτή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η «Ομπρέλα» την καταδίκασε. Με δυο λόγια, το ατόπημα Πολάκη ήταν μια ευκαιρία για τα επιτελεία της Ν.Δ. να πλήξουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση που τον έθετε εκτός ψηφοδελτίων ήταν μια ευκαιρία για τα επιτελεία των τάσεων να πλήξουν εμένα».

Το δικό του μπαϊράκι

Η συμπεριφορά του Παύλου Πολάκη είχε ενοχλήσει και την περίοδο της πανδημίας. Αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στην «Ιθάκη»: «Μέσα στην ιδιόμορφη και δύσκολη αυτή περίοδο, εμφανίστηκε πάλι με το δικό του «μπαϊράκι» ο Πολάκης. Χωρίς καμία συνεννόηση, με αναρτήσεις και δηλώσεις του, υποβάθμιζε την αξία των εμβολίων, αμφισβητούσε τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων και ασκούσε έντονη κριτική στον Σωτήρη Τσιόδρα, κατηγορώντας τους επιστήμονες ως καθοδηγούμενους από πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες. Επιπλέον, προωθούσε την ιδέα ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας θα έπρεπε να βασιστεί περισσότερο σε φαρμακευτικές αγωγές παρά στον μαζικό εμβολιασμό. Η στάση του ερχόταν σε απόλυτη αντίθεση με τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, που στήριζε ανοιχτά τον εμβολιασμό και την υπεύθυνη υγειονομική διαχείριση».

Ζωή ποδήλατο

Οικτρά μετανιωμένος εμφανίζεται και για την επιλογή της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Περιγράφει στο βιβλίο του όλα όσα έλεγε τότε σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος αλλά εκείνος κατά κάποιους αρνιόταν να δει ή είχε παγιδευτεί στις επιλογές του.

«Η διαχείρισή της ήταν από τις πλέον επώδυνες εμπειρίες εκείνης της περιόδου. Είχα ήδη μετανιώσει για την πρόταση που της είχα απευθύνει να αναλάβει την θέση της προέδρου της βουλής σε μια προσπάθεια να δώσουμε εικόνα ανανέωσης και μαχητικότητας».

«Όταν την καλούσα να συζητήσουμε ρεαλιστικές εναλλακτικές για την περίπτωση της πληρους ρήξης με τους εταίρους εκείνη μου απαντούσε με μια αφοπλιστική αοριστία: «Να πάμε στον ΟΗΕ». Κι όταν σχεδόν απελπισμένος την ρωτούσα: «Κι αν πάμε τι ακριβώς θα αλλάξει; Δεν θα έχουν ήδη καταρρεύσει τα δημόσια ταμεία και οι τράπεζες;» εκείνη επανερχόταν σχεδόν πεισματικά: «το χρέος είναι επονείδιστο. Στον ΟΗΕ πρέπει να απευθυνθούμε».

Λάθος η υποψηφιότητα Παππά

Ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει επίσης μετανιωμένος που δεν ζήτησε μετά την καταδίκη του Νίκου Παππά από το ειδικό δικαστήριο με 13-0 να μην είναι υποψήφιος.

«Εκ των υστέρων, εκτιμώ ότι έπρεπε να του ζητήσω να διευκολύνει, κυρίως το κόμμα αλλά και τον εαυτό του, αποσύροντας ο ίδιος την υποψηφιότητά του. Κι αυτό, γιατί είχε επιδείξει σε όλη αυτή τη διαδικασία απαράδεκτη επιπολαιότητα».

Η άνοδος στην εξουσία

Ο πρώην πρωθυπουργός θεωρεί το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014 καταλύτη για τη νίκη του κόμματός του στις εκλογές. Από τις περιγραφές που κάνει στο βιβλίο του θεωρεί τον Αντώνη Σαμαρά έναν από τους πλέον αποτυχημένους πρωθυπουργούς που πέρασαν από τη χώρα, αναφέρεται στο περιστατικό που δεν εμφανίστηκε για να του παραδώσει τα κλειδιά του Μαξίμου ως είθισται.

Ειδικά όσον αφορά στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης λέει: «Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε τον καταλύτη για τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ λίγους μήνες αργότερα. Ταυτόχρονα όμως και τον πήχη που ποτέ δεν κατάφερε να υπερβεί. Η κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ κινήθηκε απολύτως στο πνεύμα του Προγράμματος, δεν κατάφερε, όμως να ανταποκριθεί στο γράμμα».

Εσύ θα είσαι ο Βελουχιώτης κι εγώ ο Ζέρβας

Δυο σκηνικά που οδήγησαν στην συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ περιγράφει στην «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας.

Το ένα είναι το ραντεβού με τον Πάνο Καμμένο στην Κουμουνδούρου. «Ανέβηκε στον έβδομο όροφο, βγάλαμε τις τυπικές φωτογραφίες και όταν έκλεισε η πόρτα μου είπε: «Εγώ θέλω το Υπουργείο Άμυνας και δεν θα σου βάλω κανέναν όρο, δεν θέλω να είμαι Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Θέλω το Υπουργείο Άμυνας γιατί αυτό ήταν το όνειρό μου. Θέλω να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια. Μαζί θα φτιάξουμε μια νέα εθνική ενότητα. Εσύ θα είσαι ο Άρης Βελουχιώτης και εγώ ο Ναπολέων Ζέρβας». Πέρα από τις συνηθισμένες υπερβολές του, που τις ανέμενα, ομολογώ ότι με εξέπληξε η στάση του...»

Ο πρώην πρωθυπουργός του απάντησε: «Ηρέμησε Πάνο! Σ’ ευχαριστώ και μου ακούγεται πολύ ωραίο όλο αυτό για την εθνική συμφιλίωση, αλλά τώρα χρειάζομαι τη μέγιστη δυνατή στήριξη και πλειοψηφία. Καταλαβαίνεις γιατί. Σκέφτομαι, λοιπόν, να προτείνω και στον Θεοδωράκη να συμμετάσχει στην Κυβέρνηση».

Με τον Πάνο Καμμένο να του αντιτείνει: «Μην τον φέρεις αυτόν. Θα μας διαλύσει, θα τα δίνει όλα στους έξω».

Τι θέλεις εσύ εδώ;

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης μπορεί και να υπήρξε καταλυτικός στο να μην συνεργαστεί ο Σταύρος Θεοδωράκης και το Ποτάμι με τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Όμως όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Ανεβαίνοντας με τα πόδια της σκάλες της Κουμουνδούρου, κάποια στιγμή ο Θεοδωράκης φτάνει στον όροφο που ήταν το γραφείο του Λαφαζάνη. Τον συναντάει στον διάδρομο και ο Λαφαζάνης του απευθύνεται: «Τι θες εσύ εδώ; Μην κάνεις τον κόπο, πρόλαβε ο άλλος».

Με τον Θεοδωράκη να απαντά: «Τι εννοείς;»

Και τον Λαφαζάνη να του λέει: «Ήταν πάνω με τον Καμμένο. Τελείωσε τα βρήκαμε».

«Και έτσι ο Θεοδωράκης δεν έκανε τον κόπο. Ανέβηκε μεν για λόγους ευγενείας μέχρι τον έβδομο, αλλά η συνάντηση τελείωσε πριν καν αρχίσει. Ανταλλάξαμε δυο κουβέντες σχεδόν στο πόδι, κι έφυγε. Δεν μου δόθηκε καν η ευκαιρία να συζητήσω ουσιαστικά μαζί του το ενδεχόμενο συμμετοχής του στην Κυβέρνηση. Ενδεχομένως το αποτέλεσμα να ήταν το ίδιο σε κάθε περίπτωση. Με δεδομένη τη συμμετοχή Καμμένου, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να τον πείσω να συμμετάσχει και αυτός. Έχει όμως την ιστορική του αξία το γεγονός ότι η απόφασή του να μην πάρει τον ανελκυστήρα και να ανέβει από τις σκάλες στέρησε τη δυνατότητα έστω να κουβεντιάσουμε πριν διαφωνήσουμε».