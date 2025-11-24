Πολιτική

«Ιθάκη»: Όταν ο Τσίπρας σφύριζε Τσιτσάνη στην διαπραγμάτευση – «Η καρδιά σου θα γίνει χρυσή»

«Όταν είμαι υπό πίεση σφυρίζω» - «Αισθανόμουν σαν μελλοθάνατος που δεν ήξερε πότε θα εκτελεστεί η ποινή του»
Αλέξης Τσίπρας Φρανσουά Ολάντ
Αλέξης Τσίπρας και Φρανσουά Ολάντ το 2015 στις Βρυξέλλες / EUROKINISSI

Ο Αλέξης Τσίπρας με το βιβλίο του «Ιθάκη» μας βάζει για τα καλά στα άδυτα της διαπραγμάτευσης του 2015 αλλά και της ψυχοσύνθεσής του.

Την ώρα που είχε απέναντί του όλη την Ευρώπη, ο Αλέξης Τσίπρας σφύριζε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη στις Βρυξέλλες. Γράφει στην Ιθάκη:

«Αισθανόμουν σαν μελλοθάνατος, που δεν ήξερε πότε θα εκτελεστεί η ποινή του. Λένε συχνά πως οι άνθρωποι αντιδρούν παράξενα όταν βρίσκονται κάτω από πίεση. Άλλοι φωνάζουν, άλλοι θρηνούν, άλλοι κλείνονται στον εαυτό τους. Εγώ, πάλι, έχω τη συνήθεια να σφυρίζω. Κάτι σαν μηχανισμός άμυνας, υποθέτω. Θυμάμαι τότε, με όλη την ένταση, την αγωνία, την κούραση, μου είχε κολλήσει ένας σκοπός που σφύριζα συνέχεια. Όχι κάτι ΕΑΜίτικο ή επαναστατικό, τύπου «Bella Ciao», αλλά ένα παλιό ρεμπέτικο του Τσιτσάνη: «Η καρδιά σου θα γίνει χρυσή». Το είχε τραγουδήσει η Μαρίκα Νίνου, με τη φωνή της να γλυκαίνει τη μελαγχολία και να την κάνει σχεδόν παρηγορητική. Δεν ξέρω γιατί κόλλησα με αυτό. Σφύριζα και σιγοτραγουδούσα την πρώτη στροφή που τη θυμόμουν:

Το δρόμο τον κακό που πήρες θα σ’ τον κόψω

και την καρδιά σου τη σκληρή

θα την κάνω ν’ αλλάξει το χρώμα

κι από μαύρη να γίνει χρυσή.

Σφύριζα τον σκοπό καθώς περπατούσα σε αυτούς τους ατελείωτους διαδρόμους του κεντρικού κτιρίου της Κομισιόν, του «Μπερλεμόν», όπως το λένε όλοι εκεί, ή το σιγοτραγουδούσα από μέσα μου στις ατελείωτες και βασανιστικές συνεδριάσεις μιας διαπραγμάτευσης που φαινόταν αδιέξοδη. Ήταν τρόπος να αναπνεύσω μέσα στην ασφυξία. Και, ίσως, λειτουργούσε μέσα μου ως μια μικρή, διακριτική πρόκληση. Μια μικρή απρόβλεπτη σκανδαλιά. Να δείξω, χωρίς λόγια, χωρίς εντάσεις, πως δεν με τρόμαζαν. Όσο δεινοί κι αν ήταν στο θέατρο του εκβιασμού, εγώ δεν είχα σκοπό να παίξω τον ρόλο που μου είχαν προδιαγράψει. Σκέφτομαι εκ των υστέρων ότι εκείνες τις στιγμές, το σφύριγμα δεν ήταν απλώς μια αυθόρμητη αντίδραση ήταν μια πολύ προσωπική και εσωτερική μορφή αντίστασης. Ένα στοιχείο της ταυτότητάς μου. Μια υπενθύμιση, πρώτα σε μένα και ύστερα σε όλους, ότι δεν θα αφήναμε να μας καταπιεί ο φόβος. Ήθελα να γεννηθεί μέσα τους η αμφιβολία: «Μα αυτός… σφυρίζει; Χαμογελά; Δεν είναι σοβαρός; Δεν αντιλαμβάνεται την κατάσταση;»

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
293
260
204
188
120
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ιθάκη: Διαψεύδονται όσα αναφέρει για την Φώφη Γεννηματά ο Αλέξης Τσίπρας – «Για κακή τύχη του rebranding, ήμουν εκεί»
«Αναρωτιέμαι πάντως τι σόι rebranding είναι αυτό που στηρίζεται στο να βάζει λόγια στο στόμα ενός ανθρώπου που δεν μπορεί πια να απαντήσει και να υπερασπιστεί την αλήθεια», λέει ο Μανώλης Όθωνας
Αλέξης Τσίπρας και Φώφη Γεννηματά
Αλέξης Χαρίτσης για Αλέξη Τσίπρα και «Ιθάκη»: Η περιγραφή για την πρότασή του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβής
«Θεώρησα ότι σε εκείνες τις συνθήκες χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη προετοιμασία, πολιτική και προσωπική, δεν θα μπορούσε να διασφαλιστεί ακριβώς η ενότητα και η βιωσιμότητα του εγχειρήματος»
Ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Αλέξης Τσίπρας
Νίκος Παππάς για Αλέξη Τσίπρα: Κι εγώ δεν συμφωνώ με όσα έχει κάνει – Οφείλει να καταγράψει όσα έζησε
«Πήρα αποφάσεις με βάση τη θέλησή μου υποτιμώντας ίσως τους συσχετισμούς, κάποια πράγματα, πιθανότατα να τα κάναμε διαφορετικά, κάναμε όμως κάποιες κεντρικές επιλογές που δικαιώθηκαν από την Ιστορία»
Τσίπρας - Παππάς
Ιθάκη: Ο αμετανόητος κ. Τσίπρας – 762 σελίδες για να πει ότι φταίνε μόνο οι άλλοι
Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να αφηγηθεί την ιστορία και όχι να αναλάβει την ευθύνη για την διαμόρφωσή της. Και δυστυχώς κάποιοι δεν βρίσκονται εν ζωή για να τον επιβεβαιώσουν ή να τον διαψεύσουν
Αλέξης Τσίπρας Κυριάκος Μητσοτάκης Προκόπης Παυλόπουλος
Ανανεώθηκε πριν 56 λεπτά
293
Newsit logo
Newsit logo