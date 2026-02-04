Καιρίδης σε Βελόπουλο: Είστε πρόβλημα αντεθνικό και ανθελληνικό – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για την τραγωδία στη Χίο

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε στη Βουλή η ναυτική τραγωδία ανοιχτά της Χίου, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 μετανάστες, με την αντιπολίτευση να εξαπολύει πυρά κατά της κυβέρνησης. Η ένταση κορυφώθηκε κατά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ του Δημήτρη Καιρίδη και του Κυριάκου Βελόπουλου, μετά από αναφορές του προέδρου της Ελληνικής Λύσης για τη στρατιωτική θητεία του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη.

Σχολιάζοντας την ομιλία του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, ο Δημήτρης Καιρίδης, ήταν αιχμηρός. «Τα όσα είπατε περί πυροβολισμών αποδεικνύουν ένα πράγμα. Δεν είστε ούτε Ελληνική, ούτε Λύση. Είστε πρόβλημα, αντεθνικό και ανθελληνικό» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Βελόπουλο.

Νωρίτερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, απευθυνόμενος στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη υποστήριξε: «Κύριε υπουργέ μεγαλώσατε και ξεχάσατε. Ήσασταν καταδρομέας, ξέρατε τι κάναμε στα σύνορα; Αλτ τις ει! Αλτ τις ει! Και τι κάνουμε μετά; Μπουμπουνάς. Αυτό λέγαμε. Αυτό λέει ο στρατιωτικός κώδικας και ο νόμος».

Σε εκείνο το σημείο υπήρξαν αντιδράσεις από τους βουλευτές με τον πρόεδρο της Λύσης να προτρέπει να αποχωρήσουν από την αίθουσα όσοι ενοχλούνται.

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για τη ναυτική τραγωδία στη Χίο

Η κυβέρνηση, διά του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, υποστηρίζει ότι η πολύνεκρη τραγωδία ανοιχτά της Χίου αναδεικνύει με δραματικό τρόπο την ανάγκη εντατικοποίησης της μάχης κατά των κυκλωμάτων διακίνησης παράτυπων μεταναστών, προτάσσοντας την αυστηροποίηση των προβλεπόμενων ποινών.

«Τα σύνορα προφανώς φυλάσσονται και είναι ντροπή εδώ μέσα που ακούγονται φωνές σε βάρος των γυναικών και των ανδρών του ελληνικού Λιμενικού. Το ελληνικό Λιμενικό δίνει κάθε μέρα μάχη στα σύνορα απέναντι στους διακινητές μεταναστών και είναι αυτοί οι οποίοι σώζουν κόσμο και δε σώζουν κόσμο οι επαγγελματίες ανθρωπιστές» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Την διεξαγωγή έρευνας σε βάθος για τα δεδομένα και τα περιστατικά της υπόθεσης ζητεί το ΠΑΣΟΚ. Ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος, είπε: «Η αλήθεια λοιπόν είναι αναγκαία. Πρέπει να αναζητηθεί και να αποκαλυφθεί θεσμικά, χωρίς ιδεοληψίες και αντιμεταναστευτικές ρητορείες».

Τα ερωτήματα είναι πολλά και πιεστικά, η έρευνα πρέπει να είναι διεξοδική, τόνισε, από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, επισημαίνοντας «όπως στους τραμπικούς ο διοικητής της Συνοριοφυλακής Μποβίνο έχει μετατρέψει την ρατσιστική ακροδεξιά ρητορική σε επιχειρησιακή πραγματικότητα».

«Το ζήτημα είναι πώς αντιδρά το Λιμενικό, με τι χειρισμούς, τι εκπαίδευση. Μιλάμε για ανθρώπους σκοτωμένους. Να διερευνηθούν οι πραγματικές συνθήκες και να αποδοθούν ευθύνες και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι» ανέφερε, ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουστούμπας.

Ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, για τη Χίο είπε: «Δεν είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κακιά στιγμή. Είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων εγκληματικών πολιτικών αποτροπής».

«Ποιο είναι το αίτιο του συγκεκριμένου συμβάντος; Η ανικανότητά σας να φυλάξετε τα σύνορα, αν τα φυλάγατε, δεν θα είχαμε κάποιους να εμβολιάζουν ελληνικά σκάφη πολεμικά» δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Απερίφραστα δηλώνουμε την απόλυτη στήριξή μας στους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος. Τους αφανείς ήρωες του Αιγαίου» σημείωσε ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.

«Τίτλοι “επιχείρηση διάσωσης» τι διάσωση είναι αυτή με νεκρούς και αγνοούμενους. Σε σώζω σκοτώνοντάς σε;» τόνισε, από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.