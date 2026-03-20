Κάλεσμα Ανδρουλάκη σε Φάμελλο και Χαρίτση σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ

«Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή των προοδευτικών δυνάμεων σε μία ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση για τη θωράκιση των θεσμών»
Συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη με τον σύλλογο εργαζομένων επιθεώρησης εργασίας, στην Βουλή, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Επιστολή πρόσκλησης απέστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης την Παρασκευή (20.03.2026) στους ομολόγους του, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, Σωκράτη Φάμελλο και Αλέξη Χαρίτση στην τελική ευθεία για το 4ο τακτικό συνέδριο του κινήματος.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Ανδρουλάκης απηύθυνε πρόσκληση σε Σωκράτη Φάμελλο και Αλέξη Χαρίτση να συμμετάσχουν σε θεματικό τραπέζι διαλόγου με θέμα «Σύνταγμα και Θεσμοί», το οποίο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εργασίες του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

«Σε μία περίοδο κατά την οποία οι θεσμοί και η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δοκιμάζονται από τις πρακτικές και τις μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες όλοι μας έχουμε αναδείξει και καταδικάσει, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή των προοδευτικών δυνάμεων σε μια ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση για τη θωράκιση των θεσμών.

Η παρουσία και συμμετοχή σας θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη και διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση της ποιότητας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 11 το πρωί, στο κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (TAE KWON DO).

