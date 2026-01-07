«Καρφιά» Καιρίδη για τα «χειροκροτήματα» Γεωργιάδη στον Τραμπ – ΣΥΡΙΖΑ: Μαζεύουν τον ακροδεξιό και οι δικοί του

Τις αιχμές που άφησε ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης, για τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και τη στάση του όσον αφορά το θέμα της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, έσπευσαν να σχολιάσουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Στη σχετική ανακοίνωση, από την Κουμουνδούρου κάνουν λόγο για «Δεξιό-ακροδεξιά βαβέλ!», επισημαίνοντας ότι τοποθετήσεις όπως του κ. Γεωργιάδη φαίνεται να προκαλούν ενόχληση σε μερίδα της «γαλάζιας» παράταξης.

«Ο Δημήτρης Καιρίδης επιφύλαξε ένα μεγαλοπρεπές άδειασμα στον υπουργό της ΝΔ, λέγοντας ότι δεν θα έπρεπε να χειροκροτούν τέτοιες παραβιάσεις. Δεξιό-ακροδεξιά βαβέλ!», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Οι ακροδεξιές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με την ισχύ του διεθνούς δικαίου έχουν αρχίσει να ενοχλούν μέχρι και βουλευτές της ΝΔ», αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα «καρφιά» Καιρίδη για Γεωργιάδη

Το πρωί της Τετάρτης (07.01.2026) ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Δημήτρης Καιρίδης, σε τηλεοπτική εμφάνιση του στον ΣΚΑΪ, πέταξε κάποια… «καρφιά» σχετικά με τις τοποθετήσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Η πρώτη αιχμή ήρθε με αφορμή τη διαμάχη του υπουργού Υγείας με τον πρώην υπουργό Οικονομικών και γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, με τον κ. Καιρίδη να λέει «την είδα αλλά με τον Άδωνι έχω πολλά με τα διεθνή γιατί έχει έρθει και στα δικά μας χωράφια, διαβάζω διάφορες αναρτήσεις». Στη συνέχεια, δε, σχολίασε με νόημα ότι «ο Άδωνις είναι πολύ καλός υπουργός Υγείας και έχει πολλή δουλειά στην υγεία» προσθέτοντας ότι είναι «πραγματικά αξιοθαύμαστος» για τις αναρτήσεις που κάνει στο Χ.

Όταν, δε, πιέστηκε περισσότερο από τους δημοσιογράφους, ο Δημήτρης Καιρίδης είπε «άντε τώρα με προκαλείτε. Άλλο πράγμα να είμαστε συγκρατημένοι στις αντιδράσεις γιατί πάνω από όλα το εθνικό συμφέρον, όμως, ό,τι και να πούμε εμείς λίγο μπορεί να επηρεάσει το διεθνές. Μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι η δική μου φωνή ή του Άδωνι ακούγεται στον Λευκό Οίκο γιατί υπάρχει σε κάποιους ο μεγαλοϊδεατισμός ότι εάν τα πουν, ο Τραμπ θα τα λάβει υπόψη του. Ο Τραμπ δεν αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο».

«Άλλο πράγμα να είμαστε συγκρατημένοι και να παίζουμε το παιχνίδι που πρέπει – και βλέπετε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι είναι σε δυσκολία – και άλλο να χειροκροτάμε» επεσήμανε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων.