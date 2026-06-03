Πολιτική

Κασσελάκης για τα περί μεταγραφής στο ΠΑΣΟΚ: «Οι Δημοκράτες δεν μετακινούνται, προχωρούν μπροστά»

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «φαντασιώσεις και ευσεβείς πόθους» και «μυθοπλασία» - «Όσοι επενδύουν σε φήμες και πολιτικά κουτσομπολιά θα απογοητευτούν»
Ανδρουλάκης και Κασσελάκης
Ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Στέφανος Κασσελάκης (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Με οξύ τρόπο απάντησαν οι Δημοκράτες στα σενάρια περί μετακίνησης του Στέφανου Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ, διαψεύδοντας κατηγορηματικά δημοσίευμα που παρουσίαζε ως δεδομένη μια τέτοια πολιτική μετατόπιση.

Το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, οι Δημοκράτες, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα προσχώρησης ή μετακίνησης προς το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για ανυπόστατα δημοσιεύματα που, όπως σημειώνει, δεν έχουν «καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα».

«Οι Δημοκράτες δεν μετακινούνται. Προχωρούν μπροστά», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, επιχειρώντας να κλείσει κάθε συζήτηση περί προσέγγισης με τη Χαριλάου Τρικούπη. Η απάντηση ήρθε μετά τη διακίνηση πληροφοριών και αναρτήσεων που εμφάνιζαν τον Στέφανο Κασσελάκη έτοιμο να μετακινηθεί στο ΠΑΣΟΚ.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «κατασκεύασμα» που βασίζεται σε «φαντασιώσεις και ευσεβείς πόθους» όσων, όπως αναφέρεται, αδυνατούν να αποδεχθούν την «αυτόνομη πολιτική πορεία» και τη «δυναμική παρουσία» των Δημοκρατών στον δημόσιο διάλογο.

Παράλληλα, το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη αφήνει αιχμές και κατά μέσων ενημέρωσης, ζητώντας «μεγαλύτερο σεβασμό στη δημοσιογραφική δεοντολογία» και στοιχειώδη διασταύρωση πληροφοριών. «Αντί να αναπαράγουν σενάρια πολιτικής μυθοπλασίας με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Οι Δημοκράτες επιμένουν ότι παραμένουν προσηλωμένοι στην οικοδόμηση ενός «σύγχρονου, δημοκρατικού και προοδευτικού πολιτικού φορέα», ο οποίος, όπως τονίζουν, απευθύνεται στους πολίτες που αναζητούν πραγματική εναλλακτική πρόταση για τη χώρα.

«Όσοι επενδύουν σε φήμες και πολιτικά κουτσομπολιά θα απογοητευτούν», αναφέρει η ανακοίνωση, καταλήγοντας με την επανάληψη του βασικού μηνύματος: «Οι Δημοκράτες δεν μετακινούνται. Προχωρούν μπροστά».

Και το ΠΑΣΟΚ «καίει» τα σενάρια

Την ίδια ώρα, στη Χαριλάου Τρικούπη διαψεύδουν με σκωπτικό τρόπο τα σενάρια περί σύμπραξης με τον Στέφανο Κασσελάκη, τα οποία εμφανίστηκαν ως πιθανή «αντίπραξη» στην επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζουν την πληροφορία περί «μεταγραφής αεροδρομίου» με γέλια, υπενθυμίζοντας ότι όταν ο Στέφανος Κασσελάκης βρισκόταν στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, η Χαριλάου Τρικούπη τον περιέγραφε με τους πιο απαξιωτικούς όρους. Υπό αυτή την έννοια, μια τέτοια κίνηση, όπως σχολιάζουν, δεν θα συνιστούσε πολιτική διεύρυνση, αλλά θα εξέθετε το κόμμα σε νέο κύκλο ειρωνικών σχολίων και εσωτερικής αμηχανίας.

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