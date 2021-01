Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Σκοτεινή στιγμή της ιστορίας των ΗΠΑ τα γεγονότα στο Καπιτώλιο

Για μια σκοτεινή στιγμή στην αμερικανική ιστορία κάνει λόγο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με αφορμή τα χθεσινά γεγονότα στο Καπιτώλιο, και τονίζει ότι ο σεβασμός στους κανόνες είναι η ουσία της δημοκρατίας.

Με ανάρτησή της στο twitter, η κ. Σακελλαροπούλου αναφέρεται στην ευθύνη που φέρουν όσοι υποκίνησαν τα χθεσινά γεγονότα και τονίζει την ανάγκη για ομαλή μετάβαση της Προεδρίας στον Τζο Μπάιντεν. Μάλιστα, επισημαίνει ότι οι ηγέτες είναι οι πρώτοι που δίνουν το παράδειγμα.

“Respect for the rules is the essence of democracy. Yesterday’s violence is a dark moment in American history and those who instigated it bear great responsibility. The duty of all should be the smooth transition to Joe Biden’s presidency. Leaders are the first to set an example”.