Καθαρό «όχι» Νατσιού σε σενάρια συμπόρευσης με Βελόπουλο: «Δε θα ξεφτιλιστώ στα γεράματα»

Την αυτόνομη κάθοδο της Νίκης στις επόμενες εκλογές προανήγγειλε ο Δημήτρης Νατσιός, απορρίπτοντας με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο τα σενάρια περί συμπόρευσης με τον Κυριάκο Βελόπουλο και την Ελληνική Λύση, ενώ άφησε σαφείς αιχμές για τη Μαρία Καρυστιανού. Μιλώντας την Πέμπτη (04.06.2026) στη Ναυτεμπορική TV, αμφισβήτησε τη δημοσκοπική εικόνα και υποστήριξε ότι η κ. Καρυστιανού «ζει σε ροζ συννεφάκια και αστερόσκονη».

Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να συμπορευτεί με τον Κυριάκο Βελόπουλο, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις πληροφορίες που τον ήθελαν στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Ελληνικής Λύσης, ενώ για τη Μαρία Καρυστιανού σημείωσε ότι η πραγματική πολιτική δοκιμασία αρχίζει όταν τεθούν δύσκολα ερωτήματα. «Δεν έχουμε μετατοπιστεί ούτε κεραία από τις αρχικές μας θέσεις», είπε, δίνοντας το στίγμα μιας αυτόνομης πορείας μέχρι τις εκλογές.

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Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, υποστήριξε ότι στην κοινωνία υπάρχει «καχυποψία» για τις μετρήσεις της κοινής γνώμης, καθώς πολλοί πολίτες, όπως είπε, θεωρούν ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλείο χειραγώγησης του εκλογικού σώματος. Υπενθύμισε μάλιστα ότι πριν από τις προηγούμενες εκλογές η Νίκη εμφανιζόταν σε ποσοστά κάτω του 2%, ενώ τελικά μπήκε στη Βουλή με 3,8%.

Ιδιαίτερα καυστικός εμφανίστηκε όταν ρωτήθηκε για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Επικαλέστηκε τη φράση «Ὅπου εὕρω σε, ἐκεῖ καὶ κρινῶ σε» και πρόσθεσε ότι η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» βρίσκεται σήμερα σε μια περίοδο δημοσιότητας και θετικής φόρτισης, όμως σύντομα θα κληθεί να απαντήσει σε δύσκολα πολιτικά ερωτήματα. «Το να διαφυλάξεις τα ποσοστά σου είναι πολύ πιο δύσκολο από το να τα αποκτήσεις», σημείωσε, επικαλούμενος και τη δική του πολιτική εμπειρία.

Παράλληλα, έσπευσε να διευκρινίσει ότι η Νίκη αντιμετωπίζει με σεβασμό όλες τις πολιτικές πρωτοβουλίες, αλλά η ουσιαστική αξιολόγηση θα γίνει όταν παρουσιαστούν οι θέσεις και τα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν το νέο εγχείρημα. «Σε όλους φερόμαστε με ευγένεια. Όμως υπάρχουν διαφορές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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«Η Νίκη θα κατέβει σίγουρα αυτόνομα στις εκλογές»

Για την πορεία της Νίκης προς τις επόμενες εκλογές, ο Δημήτρης Νατσιός ήταν απόλυτος. «Η Νίκη θα κατέβει σίγουρα αυτόνομα και αυτοδύναμα στις εκλογές», τόνισε, αποκλείοντας σενάρια συνεργασιών. Όπως είπε, παρά τις αποχωρήσεις δύο ή τριών στελεχών το προηγούμενο διάστημα, η οργανωτική προετοιμασία συνεχίζεται και τα ψηφοδέλτια καταρτίζονται.

«Δεν θα ξεφτιλιστώ στα γεράματα»

Η πιο αιχμηρή απάντηση, πάντως, ήρθε όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες περί συμμετοχής του στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Ελληνικής Λύσης. «Ανοησίες. Δεν ταιριάζει στον χαρακτήρα μου», είπε, για να προσθέσει: «Τριάντα πέντε χρόνια δίδασκα στους μαθητές μου την εντιμότητα και την ευθύτητα. Δεν θα ξεφτιλιστώ στα γεράματα».

«Η χώρα μας βρίσκεται σε δίνη λόγω της γεωγραφικής της θέσης»

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Νίκης αναφέρθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις, υπογραμμίζοντας ότι ο κόσμος βρίσκεται σε περίοδο πολεμικών αναμετρήσεων και αστάθειας. «Η χώρα μας βρίσκεται σε δίνη λόγω της γεωγραφικής της θέσης», είπε, καλώντας τους πολιτικούς να ασχοληθούν με «τα σοβαρά προβλήματα του κόσμου».