Κατώτατος μισθός: Στη 12η θέση στην Ευρώπη πλέον η Ελλάδα λέει ο Κώστας Καραγκούνης

Στην αύξηση του κατώτατου μισθού και το αποτύπωμά της στην αγορά εργασίας αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (27.03.2026) στην ERT News, ενώ συμμετείχε παράλληλα σε διεθνή διάσκεψη στο Λονδίνο με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη και τις επιδράσεις της στην εργασία.

Ο Κώστας Καραγκούνης χαρακτήρισε την αύξηση του κατώτατου μισθού ως έναν «κοινωνικό μηχανισμό» ενίσχυσης των εισοδημάτων, επισημαίνοντας ότι αποτελεί έναν από τους δύο βασικούς τρόπους βελτίωσης των αποδοχών των εργαζομένων, μαζί με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. O υφυπουργός τόνισε επίσης η πρόσφατη αύξηση κινήθηκε στα ανώτατα επίπεδα των εισηγήσεων, φτάνοντας περίπου στο 4,55%, με άμεσο αντίκτυπο τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, καθώς και σε επιδόματα και ημερομίσθια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους εργατοτεχνίτες, σημειώνοντας ότι το ημερομίσθιο αυξήθηκε στα 41,09 ευρώ, ενώ υπενθύμισε πως οι αποδοχές επηρεάζονται και από τις τριετίες, με προσαυξήσεις που φτάνουν το 10% για μισθωτούς και το 5% ανά τριετία για εργατοτεχνίτες.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει βελτιώσει τη θέση της ως προς τον κατώτατο μισθό, καταλαμβάνοντας πλέον τη 12η θέση, ξεπερνώντας χώρες όπως η Πορτογαλία και η Κροατία, εφόσον ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα των 14 μισθών που ισχύουν στη χώρα.

Πώς θα υπολογιστεί το δώρο Πάσχα

Αναφορικά με το δώρο Πάσχα, ο υφυπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι ο υπολογισμός του θα γίνει βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου και των αποδοχών πριν την αύξηση, καθώς ο νόμος προβλέπει ότι λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές των προηγούμενων 15 ημερών πριν την εορτή.

Με βάση τις αντοχές της οικονομίας η ενίσχυση των εισοδημάτων

Παράλληλα, ο Κώστας Καραγκούνης επεσήμανε ότι η ενίσχυση των εισοδημάτων πρέπει να συμβαδίζει με τις αντοχές της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε τη σταδιακή μείωση του μη μισθολογικού κόστους μέσω ασφαλιστικών εισφορών, η οποία αναμένεται να φτάσει συνολικά τις 5,9 ποσοστιαίες μονάδες, διευκολύνοντας κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τι είπε για ΣΣΕ και νέα αύξηση κατώτατου μισθού

Κεντρικό ρόλο στην περαιτέρω αύξηση των αποδοχών απέδωσε στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες –όπως σημείωσε– ήδη προβλέπουν μισθούς σημαντικά υψηλότερους από τον κατώτατο σε κλάδους όπως ο επισιτισμός και η βιομηχανία τροφίμων. Οι συμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν επιπλέον παροχές, όπως επιδόματα γάμου, εκπαίδευσης και προσαυξήσεις προϋπηρεσίας, ενισχύοντας ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημα χιλιάδων εργαζομένων.

Ο υφυπουργός Εργασίας επανέλαβε επίσης τον για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ έως το 2027, υπογραμμίζοντας ότι η βιώσιμη αύξηση των μισθών προϋποθέτει μια αναπτυσσόμενη και παραγωγική οικονομία.