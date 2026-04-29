Κεραμέως κατά Ανδρουλάκη: Θα μπορούσε να μην έχει καταψηφίσει τη δυνατότητα για 4ημερη εργασία

Με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο σχολίασε τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για μείωση του εργασιακού χρόνου, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως καθώς έκανε λόγο για «καθαρά λαϊκίστικη πρόταση».

Η Νίκη Κεραμέως με ανάρτησή της στα social media αναφέρει χαρακτηριστικά πως «ο Νίκος Ανδρουλάκης με μία καθαρά λαϊκίστικη πρόταση την οποία δεν αντέχει η ελληνική οικονομία για μείωση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας σε 32 – 35 με πλήρεις αποδοχές, εξήγγειλε στην πραγματικότητα λίγο πριν την Πρωτομαγιά, το κλείσιμο χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το πέρασμα στην ανεργία εκατοντάδων χιλιάδων εργαζόμενων.

Ο ελληνικός λαός δεν έχει ανάγκη από “ωραία λόγια” τα οποία έχει πληρώσει ακριβά.

Έχει ανάγκη από σοβαρότητα, ρεαλισμό, σχέδιο και σταθερότητα.

Αυτά οδήγησαν στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας των τελευταίων 17 ετών.

Θα μπορούσε για αρχή το ΠΑΣΟΚ να μην έχει καταψηφίσει τη δυνατότητα για 4ημερη εργασία που φέραμε στη Βουλή πριν μερικούς μήνες.

Πριν προτείνει την υποχρεωτικότητα της 4ημερης εργασίας δίχως καμία ρεαλιστική οικονομική προοπτική».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μειωμένο ωράριο εργασίας.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας αναφέρει πως «η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας σε 32-35 με πλήρεις αποδοχές, λίγο πριν από την Πρωτομαγιά, οδηγεί σε λουκέτα χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους.

Ο κ. Ανδρουλάκης, με μία πρόταση καθαρά λαϊκίστικη, δεν μπαίνει στον κόπο να μας εξηγήσει, βάσει ποιων στοιχείων και μελετών, συνέθεσε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ποιες οι επιπτώσεις στα ασφαλιστικά έσοδα, στη φορολογική βάση, στην πραγματική οικονομία της χώρας; Τίποτα. Ούτε αριθμός ούτε σχέδιο ούτε ευθύνη».

Παράλληλα επισημαίνει ότι η παραγωγικότητα δεν αυξάνεται με μια νομοθετική πρωτοβουλία για λιγότερες ώρες.

«Αυξάνεται με επενδύσεις, τεχνολογία, εκπαίδευση, κίνητρα, σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Διαφορετικά, μια οριζόντια μείωση του χρόνου εργασίας απλώς αυξάνει το κόστος εργασίας, το οποίο εν συνεχεία μετακυλίεται στην πραγματική οικονομία και τελικά στον ίδιο τον εργαζόμενο, μέσα από αύξηση τιμών, αδήλωτη εργασία και κλείσιμο επιχειρήσεων. Αυτή είναι η διαχρονική συνταγή του ΠΑΣΟΚ: ωραία λόγια χωρίς στοιχειοθέτηση, χωρίς ευθύνη για τις επόμενες γενιές. Το ίδιο αφήγημα που διέλυσε τη χώρα», σημειώνει το υπουργείο Εργασίας.

Όπως προσθέτει: «Αντί αυτής της οριζόντιας προχειρότητας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ήδη ενσωματώσει σύγχρονα εργαλεία ευελιξίας.

Το ισχύον πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα τετραήμερης πλήρους απασχόλησης, προσφέροντας στους εργαζόμενους την επιπλέον ημέρα ανάπαυσης, χωρίς να υπονομεύεται η παραγωγική ισχύς της οικονομίας. Σε αυτό το ΠΑΣΟΚ ψήφισε ‘ΟΧΙ’.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με σοβαρότητα έχουν προχωρήσει στη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας στη ιστορία της χώρας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, στη δημιουργία 563.000 νέων θέσεων εργασίας, σε αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41,5%, σε αύξηση του μέσου μισθού κατά 20%, ο οποίος σήμερα ξεπερνά τα 1.500 ευρώ, στην ιστορική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ενώ ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ το 2025 (16,9%) ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 ετών».

