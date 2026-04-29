Αλέξης Τσίπρας: «Δεν θα βάλουμε φόρους στην μεσαία τάξη, αυτή τη φορά – Ζητείται ηθική επανάσταση»

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο Ηράκλειο αναφέρθηκε στην ανάγκη να μετατραπεί η κοινωνική απαίτηση για αλλαγή σε «ορμητική πολιτική δύναμη», κλείνοντας έτσι τον κύκλο παρουσιάσεων του βιβλίου του «Ιθάκη».

Παρουσιάζοντας τις βασικές κατευθύνσεις της νέας πολιτικής του πρωτοβουλίας στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση και άφησε σαφείς αιχμές για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως «γρήγορα θα κάνει ξαστεριά» και μιλώντας για «ριζική ανασύνθεση των προοδευτικών δυνάμεων».

Με συμβολισμό, σημείωσε ότι «ο τελευταίος σταθμός της Ιθάκης μετατρέπεται σε αφετηρία μιας νέας πορείας», υπογραμμίζοντας πως αποτελεί καθήκον «να αλλάξουμε τα δεδομένα για να αλλάξουμε την πορεία της χώρας».

Όπως ανέφερε, τα πολιτικά σχήματα οφείλουν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας, προαναγγέλλοντας έναν νέο, ενιαίο φορέα: πολυδιάστατο αλλά προγραμματικά συνεκτικό, ανοιχτό σε όλο το προοδευτικό φάσμα, χωρίς αποκλεισμούς αλλά και χωρίς προνόμια εξουσίας.

Επίσης, πρότεινε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά από 13% σε 6% και ελαφρύνσεις στη φορολογία καυσίμων.

Για το στεγαστικό ζήτημα, έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη κοινωνικής κατοικίας μέσω δημόσιων επενδύσεων και αξιοποίησης κρατικών πόρων, ενώ πρότεινε αυστηρότερο έλεγχο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ειδικά για μεγάλους ιδιοκτήτες.

Στο ίδιο πλαίσιο, περιέλαβε μέτρα στήριξης για νέους και εργαζόμενους, περιορισμούς στο πρόγραμμα Golden Visa και φορολόγηση αγορών ακινήτων από μη κατοίκους εκτός ΕΕ.

Παράλληλα, προχώρησε σε έμμεση αυτοκριτική για τη φορολογική πολιτική του παρελθόντος, επισημαίνοντας ότι τα απαιτούμενα έσοδα δεν θα πρέπει «να προέλθουν ξανά από τη μεσαία τάξη».

Στην ομιλία του άσκησε δριμεία κριτική και για θεσμικά ζητήματα, όπως η υπόθεση των υποκλοπών, χαρακτηρίζοντας τις εξελίξεις ανησυχητικές και κάνοντας λόγο για συγκάλυψη, ενώ αναφέρθηκε και σε φαινόμενα πελατειακών πρακτικών στη δημόσια διοίκηση.

Κλείνοντας, παρουσίασε την «Ιθάκη» ως έναν συμβολικό οδηγό για το μέλλον, τονίζοντας ότι ο αγώνας συνεχίζεται με νέους όρους, νέα πρόσωπα και νέα σχήματα, αλλά με σταθερές αξίες: δημοκρατία, δικαιοσύνη και εντιμότητα.

Υπογράμμισε την ανάγκη για ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης, βασισμένο σε ένα κράτος που σχεδιάζει την ανάπτυξη, εξασφαλίζει φορολογική δικαιοσύνη και ενισχύει το κοινωνικό κράτος, από την παιδική ηλικία έως την τρίτη ηλικία.

Καταλήγοντας, έκανε λόγο για την ανάγκη μιας «ηθικής επανάστασης», την οποία χαρακτήρισε κρίσιμη για το μέλλον της χώρας.