Κεραμέως «στριμώχνει» ΠΑΣΟΚ για την «Κοινωνική Συμφωνία»: Θέλουμε ή δε θέλουμε περισσότερες συλλογικές συμβάσεις;

Σε κλίμα οξυμένης πολιτικής αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (09.02.2026) στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας για την «Κοινωνική Συμφωνία» και τις συλλογικές συμβάσεις, με την υπουργό Νίκη Κεραμέως να επιχειρεί να πιέσει το ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενη τη θετική στάση του προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργου Καββαθά, υπέρ των ρυθμίσεων.

Το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εγκρίθηκε επί της αρχής με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, ενώ επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση, η «Νίκη» και η Πλεύση Ελευθερίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κλείνοντας τη συζήτηση επί των άρθρων, η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στην ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών φορέων, υπενθυμίζοντας ότι ο Γιώργος Καββαθάς –στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη- είχε τοποθετηθεί υπέρ του νομοσχεδίου. «Κάθε άρθρο, κάθε λέξη και κάθε πτυχή του νομοσχεδίου είναι προϊόν συμφωνίας με τους εθνικούς και κοινωνικούς εταίρους», τόνισε η Νίκη Κεραμέως, προσθέτοντας ότι –κατά την τοποθέτησή του– ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ χαρακτήρισε την «κοινωνική συμφωνία» αποτέλεσμα ουσιαστικού διαλόγου «από μηδενική βάση» και «υπόδειγμα καλής νομοθέτησης».

Η υπουργός του Εργασίας εκτίμησε, μάλιστα, ότι το ΠΑΣΟΚ ενδέχεται τελικώς να στηρίξει το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια, παραπέμποντας και σε παρεμβάσεις του εισηγητή του κόμματος Παύλου Χρηστίδη στη συζήτηση επί των άρθρων. «Βλέπω μεταστροφή του ΠΑΣΟΚ», σχολίασεη Νίκη Κεραμέως, ενώ έκανε λόγο και για «μικρά βήματα» από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σε επιμέρους άρθρα, παρά το γεγονός ότι το κόμμα καταψήφισε επί της αρχής.

«Αυτό δεν είναι ένα άλλο νομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ. Έχει μια ιδιαιτερότητα, που δεν έχει υπάρξει ξανά τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων» και πρόσθεσε πως «δεν αναφέρομαι μόνο στην Συμφωνία αυτή καθ’ εαυτή -την μια σελίδα που υπεγράφη στα τέλη Νοεμβρίου- αλλά αναφέρομαι επιπλέον και στο κείμενο του νομοσχεδίου. Καθώς, κάθε άρθρο του νομοσχεδίου, κάθε λέξη, κάθε κόμμα είναι προϊόν διαβούλευσης και Συμφωνίας με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους» επεσήμανε η Νίκη Κεραμέως, και διευκρίνισε ότι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ακόμα και όταν θελήσαμε μετά την δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου να επιφέρουμε κάποιες αλλαγές, όλες αυτές συζητήθηκαν με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Αυτό σημαίνει ότι το νομοσχέδιο που έχετε ενώπιον σας, είτε αφορά τη σύναψη ΣΣΕ, το πως επεκτείνεται μια ΣΣΕ, την Μετενέργεια, την διαιτησία, όλα αυτά είναι προϊόν Συμφωνίας με όλους τους κοινωνικούς εταίρους».

Νίκη Κεραμέως: Θέλουμε ή δεν θέλουμε περισσότερες ΣΣΕ;

Η υπουργός Εργασίας απέρριψε ότι η κυβέρνηση υποχρεώθηκε εξ αιτίας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας να υπογράψει αυτή τη Συμφωνία λέγοντας ότι η Οδηγία λέει επί λέξη ότι «το Κράτος – μέλος εκπονεί αυτό το σχέδιο δράσης ( εν. για την σύναψη Συμφωνίας για την κατάρτιση ΣΣΕ) κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους» και εξήγησε ότι συνεπώς «η Οδηγία “δείχνει” την ύπαρξη διαβούλευσης, το ότι εμείς φτάσαμε σε Συμφωνία με διαβούλευση είναι το επίτευγμα γι’ αυτό και την χαιρέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως επιτυχία της χώρας που σύναψε αυτή την Συμφωνία».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε επιμέρους δείκτες που αφορούν τομείς της εργασίας όπως και σε αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και κατέληξε λέγοντας «θεωρούμε τις ΣΣΕ καλό πράγμα για την χώρα; Το θεωρούμε. Όταν, λοιπόν έρχεται μια Συμφωνία μεταξύ της Πολιτείας και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων, που έχει την πλήρη μετενέργεια για όλους τους εργαζομένους, το να επεκτείνεται πιο εύκολα μια ΣΣΕ, να έχουμε πιο εύκολη εγγραφή στα Μητρώα για να μπορούν να επιτευχθούν ΣΣΕ, το τελικό ερώτημα είναι ένα: Θέλουμε ή δεν θέλουμε περισσότερες ΣΣΕ;. Θέλουμε περισσότερους εργαζόμενους να καλύπτονται από ΣΣΕ;. Όσοι θέλουν ψηφίζουν “ναι”, όσοι δεν θέλουν ψηφίζουν “όχι”»

ΚΚΕ και Νέα Αριστερά ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου

Αξίζει να σημειωθεί ότι ΚΚΕ και Νέα Αριστερά ζήτησαν από την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμάεως την απόσυρση του νομοσχεδίου. Ειδικότερα, ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης ζήτησε όπως είπε « την άμεση διακοπή της επεξεργασίας του νομοσχεδίου από την Επιτροπή και την απόσυρση αυτής της λεγόμενης Κοινωνικής Συμφωνίας, που έτσι και αλλιώς αποτελεί τη μονιμοποίηση των αντεργατικών μέτρων που προώθησαν όλες οι κυβερνήσεις σε στήριξη του Κεφαλαίου», προσθέτοντας ότι « μετά τις τελευταίες εξελίξεις οτιδήποτε άλλο πλην της απόσυρσης του νομοσχεδίου δημιουργεί ερωτηματικά», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «η κυβέρνηση προετοίμασε το νομοσχέδιο αυτό, εν κρυπτώ από τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους και υπέγραψε την Συμφωνία με τις εργοδοτικές οργανώσεις και τη ΓΣΕΕ». Η αγορήτρια της Νέας Αριστεράς Θεανώ Φωτίου ζήτησε και αυτή από την πλευρά της «την απόσυρση του νομοσχεδίου, αλλιώς θα την καταψηφίσουμε»

Την Πέμπτη στην Ολομέλεια

Η β’ ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή έχει οριστεί για το πρωί της ερχόμενης Τετάρτης, 13 Φεβρουαρίου 2026, και την ερχόμενη Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2026, αναμένεται να εισαχθεί για συζήτηση στην Ολομέλεια.