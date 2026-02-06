Πολιτική

Κικίλιας για το ναυάγιο στη Χίο: Η ξαφνική αλλαγή πορείας του σκάφους από το διακινητή προκάλεσε τη σύγκρουση

Ο υπουργός επισήμανε ότι οι ενέργειες διάσωσης ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή και στη διάσωση συμμετείχαν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις πλωτών της περιοχής
Ναυάγιο με μετανάστες στη Χίο
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ/EUROKINISSI

Στον διακινητή έριξε την ευθύνη για το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο με θύματα 15 μετανάστες ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στην Βουλή.

Παράλληλα ο Βασίλης Κικίλιας ζήτησε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τερματίσουν τη δημόσια κριτική προς τα στελέχη του Λιμενικού για το ναυάγιο με τους μετανάστες στη Χίο, καθώς το εκμετελλεύεται η Τουρκία.

Περιγράφοντας τις συνθήκες του ναυαγίου, ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι πρώτον, υπήρξε αιφνίδια αλλαγή πορείας με κρίσιμο ελιγμό από το σκάφους του διακινητή, που προξένησε τη σύγκρουση με το πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Δεύτερον, οι ενέργειες διάσωσης ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή και τρίτον, στη διάσωση συμμετείχαν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις πλωτών της περιοχής.

«Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα θαλάσσια σύνορά μας», είπε ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ τόνισε στα μέλη της επιτροπής ότι δεν πρόκειται, με την παρουσία του εκεί, να προδικάσει κανένα αποτέλεσμα της ΕΔΕ πόσω μάλλον της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Τοποθετούμενος πολιτικά για το περιστατικό τόνισε: «Εμείς τιμούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας και τους υποστηρίζουμε, διότι υπερασπίζονται με όλους τους νόμιμους και σωστούς τρόπους, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους, την πατρίδα μας, που έχει την ηπειρωτική περιοχή της, (αλλά) έχει και νησιά και θαλάσσια σύνορα» [. . .] και είμαστε υποχρεωμένοι να τους υποστηρίζουμε εμπράκτως».

Κάλεσε, μάλιστα, τους βουλευτές «μέχρι να ολοκληρωθεί μία έρευνα, να αποφεύγουμε ανοίκειους και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και να μη δίνουμε λαβές στον οποιονδήποτε απέναντι, παρακάτω, να εκμεταλλεύεται αυτά που λέμε, προκειμένου να κάνει ζημιά στα εθνικά συμφέροντα».

