Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τον Πειραιά: Στο λιμάνι θα χρησιμοποιούνται αμερικανικοί σαρωτές ασφαλείας

Νωρίτερα σήμερα, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα συναντήθηκε και με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη
«Το λιμάνι του Πειραιά θα χρησιμοποιήσει μια νέα σειρά αμερικανικών σαρωτών ασφαλείας» ανέφερε σε ανάρτησή της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε την Δευτέρα (23.03.2026) η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ όπου θα χρησιμοποιούνται αμερικανικοί σαρωτές ασφαλείας «για την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων της Ελλάδας», σύμφωνα με ανάρτηση της ίδιας.

«Σήμερα, είχα την τιμή να γίνω μάρτυρας ενός ιστορικού γεγονότος, καθώς εφαρμόζονται πρωτοποριακές τεχνολογικές λύσεις από τις ΗΠΑ για την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων της Ελλάδας», σημείωσε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στο X.

«Το λιμάνι του Πειραιά θα χρησιμοποιήσει μια νέα σειρά αμερικανικών σαρωτών ασφαλείας, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ασφάλεια και διαφάνεια στο λιμάνι», συμπλήρωσε.

«Συγχαρητήρια στην Ελλάδα και στη Viken για αυτή τη φανταστική εξέλιξη!», καταλήγει η ανάρτηση.

Νωρίτερα σήμερα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε και με τον Γιώργο Φλωρίδη, με τον οποίο συζήτησε σχετικά με τρόπους επέκτασης αυτής της συνεργασίας και αναζήτησης ευκαιριών για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ώστε να διασφαλιστεί ότι η δικαιοσύνη θα επικρατήσει»

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα διατηρούν μια εξαιρετική και μακροχρόνια συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου, η οποία προστατεύει τους πολίτες και τις κοινότητες των δύο μεγάλων χωρών μας.

Είχα μια εξαιρετική συζήτηση με τον υπουργό δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη σχετικά με τρόπους επέκτασης αυτής της συνεργασίας και αναζήτησης ευκαιριών για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ώστε να διασφαλιστεί ότι η δικαιοσύνη θα επικρατήσει», έγραψε σε άλλη ανάρτησή της.

