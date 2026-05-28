Πολιτική

Σύγκρουση Σκέρτσου – αντιπολίτευσης για την ΕΥΠ: «Γίνεστε ουρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου»

Άναψε φωτιές η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας για τροπολογία σχετικά με τις μεταθέσεις στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών
Άκης Σκέρτσος
Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε το μεσημέρι της Πέμπτης (28.05.2026) στη Βουλή η διάταξη για το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), με τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο να εξαπολύει ευθεία επίθεση στην αντιπολίτευση, μετά την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας.

«Γίνεστε ουρά της Πλεύσης Ελευθερίας», ήταν η αιχμηρή αποστροφή του Άκη Σκέρτσου στη Βουλή, με τον υπουργό Επικρατείας να κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι εργαλειοποιεί την υπόθεση της ΕΥΠ και συντάσσεται με την πρωτοβουλία του μικρότερου κοινοβουλευτικού κόμματος, αναδεικνύοντας την Ζωή Κωνσταντοπούλου σε «φυσικό ηγέτη» της. 

«Το ποσοστό της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν 3,17% στις εθνικές εκλογές. Το κόμμα αυτό έκανε ένσταση αντισυνταγματικότητας επί ενός άρθρου που δεν έχει βρει αντισυνταγματική ούτε η ΚΕΝΕ ούτε η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής. Το βρήκε η Πλεύση Ελευθερίας. Θα περίμενα από κάποια κόμματα να ορθώσουν ανάστημα και να μη γίνουν ουρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Λυπάμαι πολύ που η αντιπολίτευση γίνεται ουρά της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία αναδεικνύεται σε φυσικό ηγέτη της αντιπολίτευσης», σχολίασε δηκτικά ο υπουργός Επικρατείας Άκη Σκέρτσο.

Απαντώντας στις κατηγορίες περί δημιουργίας «κομματικού στρατού» στην ΕΥΠ, ο υπουργός Επικρατείας υποστήριξε ότι η διάταξη αφορά περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων. «Δίνουμε τη δυνατότητα για παράταση δύο ετών όσων έχουν πάρει απόσπαση στη γραμματεία συντονισμού. Αφορά έξι άτομα, μεταξύ άλλων και άτομο που αποσπάστηκε το 2015. Για ποιους “πραιτωριανούς” μιλάτε;» διερωτήθηκε.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης 

Η αντιπολίτευση, πάντως, επέμεινε ότι η ρύθμιση ανοίγει δρόμο για κομματικό έλεγχο της ΕΥΠ. Ο Δημήτρης Μάντζος, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για «ειδικό καθεστώς κομματικής τακτοποίησης», υποστηρίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη διάταξη «πιστοποιείται ότι το επιτελικό κράτος είναι μια κομματική μηχανή».

«Βλέπουμε την οικοδόμηση ενός κομματικού μηχανισμού μονιμοποίησης ημετέρων στην ΕΥΠ. Δίνετε τη δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλων και δημιουργίας προσωποπαγών θέσεων», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Σε ανάλογο ύφος κινήθηκε και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δημιουργεί κατηγορία υπαλλήλων που θα είναι «υποχείριο ενός καθεστώτος». «Πείθετε και τον πλέον αδαή και κακόπιστο ότι είστε ένα καθεστώς που κοιτάζει να ενσωματώσει τη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών», τόνισε.

Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος σχολίασε σκωπτικά ότι «το να συζητά κανείς για ΕΥΠ και διαφάνεια είναι άτοπο», ενώ ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά μίλησε για «σώμα πραιτωριανών μέσα στην ΕΥΠ».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
202
159
118
115
82
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Σφοδρά πυρά ΠΑΣΟΚ για κόμμα Τσίπρα και δημοσκοπήσεις: «Συγκεκριμένα σύστημα επιδιώκουν τη διατήρηση της ΝΔ στη διακυβέρνηση»
Η Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλλει «επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης» και θέτει ερωτήματα για τις τελευταίες έρευνες - «Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά»
Παρουσίαση νέου κόμματος Τσίπρα 10
Μητσοτάκης για Τεχνητή Νοημοσύνη: Χρειαζόμαστε νέο λειτουργικό σύστημα για το κράτος, έχουμε απόθεμα καινοτομίας για να διαπρέψουμε
Στο Ζάππειο, σε συζήτηση με τον CEO της ElevenLabs, ο πρωθυπουργός έθεσε τους τρεις άξονες για την επόμενη ημέρα της AI σε Δημόσιο, υποδομές και καινοτομία - Η αναφορά στα παιδιά, τα social media και τις νέες ρυθμίσεις
Κυριάκος Μητσοτάκης, ElevenLabs
6
Μαρινάκης για τη θεωρία Δουδωνή περί μυστικής συμφωνίας ΝΔ – Τσίπρα: «Ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες»
Το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός και μετατρέπεται σε κόμμα διαμαρτυρίας που υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι ψεκασμένοι θα ζήλευαν - Ο Τσίπρας θέλει να γυρίσει τη χώρα πίσω
Παύλος Μαρινάκης
Ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε στον Άρειο Πάγο την διακήρυξη της ΕΛΑΣ - «Σημαία μας η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη»
«Δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη» δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τη Μαρία Λεπενιώτη, πρώην πρόεδρο του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής
Ο Αλέξης Τσίπρας στον Άρειο Πάγο
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
115
ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη: Η dream team του Αλέξη Τσίπρα και ο νέος ρόλος του Διονύση Τεμπονέρα
Την ομάδα των 5 θα πλαισιώνουν κι άλλα πρόσωπα, περίπου 4 με 5, τα οποία θα βρεθούν σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές για να επικοινωνήσουν τις αρχές του νέου κόμματος
H dream team του Αλέξη Τσίπρα 40
Νίκος Ανδρουλάκης: Νέα αρχή με παλιές πρακτικές δεν γίνεται, κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις αλλά χειραγώγηση της κοινής γνώμης
«Εάν ο ελληνικός λαός επιλέξει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα» τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλώντας στο Open
Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Newsit logo
Newsit logo