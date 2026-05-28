Σύγκρουση Σκέρτσου – αντιπολίτευσης για την ΕΥΠ: «Γίνεστε ουρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου»

Σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε το μεσημέρι της Πέμπτης (28.05.2026) στη Βουλή η διάταξη για το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), με τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο να εξαπολύει ευθεία επίθεση στην αντιπολίτευση, μετά την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας.

«Γίνεστε ουρά της Πλεύσης Ελευθερίας», ήταν η αιχμηρή αποστροφή του Άκη Σκέρτσου στη Βουλή, με τον υπουργό Επικρατείας να κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι εργαλειοποιεί την υπόθεση της ΕΥΠ και συντάσσεται με την πρωτοβουλία του μικρότερου κοινοβουλευτικού κόμματος, αναδεικνύοντας την Ζωή Κωνσταντοπούλου σε «φυσικό ηγέτη» της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το ποσοστό της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν 3,17% στις εθνικές εκλογές. Το κόμμα αυτό έκανε ένσταση αντισυνταγματικότητας επί ενός άρθρου που δεν έχει βρει αντισυνταγματική ούτε η ΚΕΝΕ ούτε η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής. Το βρήκε η Πλεύση Ελευθερίας. Θα περίμενα από κάποια κόμματα να ορθώσουν ανάστημα και να μη γίνουν ουρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Λυπάμαι πολύ που η αντιπολίτευση γίνεται ουρά της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία αναδεικνύεται σε φυσικό ηγέτη της αντιπολίτευσης», σχολίασε δηκτικά ο υπουργός Επικρατείας Άκη Σκέρτσο.

Απαντώντας στις κατηγορίες περί δημιουργίας «κομματικού στρατού» στην ΕΥΠ, ο υπουργός Επικρατείας υποστήριξε ότι η διάταξη αφορά περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων. «Δίνουμε τη δυνατότητα για παράταση δύο ετών όσων έχουν πάρει απόσπαση στη γραμματεία συντονισμού. Αφορά έξι άτομα, μεταξύ άλλων και άτομο που αποσπάστηκε το 2015. Για ποιους “πραιτωριανούς” μιλάτε;» διερωτήθηκε.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Η αντιπολίτευση, πάντως, επέμεινε ότι η ρύθμιση ανοίγει δρόμο για κομματικό έλεγχο της ΕΥΠ. Ο Δημήτρης Μάντζος, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για «ειδικό καθεστώς κομματικής τακτοποίησης», υποστηρίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη διάταξη «πιστοποιείται ότι το επιτελικό κράτος είναι μια κομματική μηχανή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Βλέπουμε την οικοδόμηση ενός κομματικού μηχανισμού μονιμοποίησης ημετέρων στην ΕΥΠ. Δίνετε τη δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλων και δημιουργίας προσωποπαγών θέσεων», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Σε ανάλογο ύφος κινήθηκε και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δημιουργεί κατηγορία υπαλλήλων που θα είναι «υποχείριο ενός καθεστώτος». «Πείθετε και τον πλέον αδαή και κακόπιστο ότι είστε ένα καθεστώς που κοιτάζει να ενσωματώσει τη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών», τόνισε.

Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος σχολίασε σκωπτικά ότι «το να συζητά κανείς για ΕΥΠ και διαφάνεια είναι άτοπο», ενώ ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά μίλησε για «σώμα πραιτωριανών μέσα στην ΕΥΠ».