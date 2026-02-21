Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Συζητήσαμε με Αμερικανούς γερουσιαστές τη δύναμη των σχέσεων ΗΠΑ και Ελλάδας»

Για το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας συζήτησε το Σάββατο (21.02.2026) η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ με Αμερικανούς Γερουσιαστές που βρίσκονται στην ελληνική πρωτεύουσα.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να φιλοξενώ αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα μία διακεκριμένη αντιπροσωπεία συναδέλφων από την Αμερικανική Γερουσία», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συζητήσαμε για τη δύναμη των σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, τη σταθερή αμυντική μας συνεργασία και τις ιστορικές νίκες που έχουν επιτύχει οι δύο μεγάλες χώρες μας τους τελευταίους μήνες», πρόσθεσε.

It was my great honor to host a distinguished delegation of colleagues from the United States Senate here in Athens this week. We discussed the strength of the United States-Greece relationship, our steadfast defense cooperation, and the historic wins our two great nations have… pic.twitter.com/rmnPSYeeMa — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) February 21, 2026