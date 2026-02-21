Πολιτική

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Συζητήσαμε με Αμερικανούς γερουσιαστές τη δύναμη των σχέσεων ΗΠΑ και Ελλάδας»

«Συζητήσαμε ακόμη για τη σταθερή αμυντική μας συνεργασία και τις ιστορικές νίκες που έχουν επιτύχει οι δύο μεγάλες χώρες μας τους τελευταίους μήνες»
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με μέλη του αμερικανικού κογκρέσου
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με μέλη του αμερικανικού κογκρέσου / EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιώργος Κονταρίνης

Για το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας συζήτησε το Σάββατο (21.02.2026) η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ με Αμερικανούς Γερουσιαστές που βρίσκονται στην ελληνική πρωτεύουσα.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να φιλοξενώ αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα μία διακεκριμένη αντιπροσωπεία συναδέλφων από την Αμερικανική Γερουσία», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter).

«Συζητήσαμε για τη δύναμη των σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, τη σταθερή αμυντική μας συνεργασία και τις ιστορικές νίκες που έχουν επιτύχει οι δύο μεγάλες χώρες μας τους τελευταίους μήνες», πρόσθεσε.

 

