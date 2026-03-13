ΚΚΕ κατά της καμπάνιας του ΥΠΕΘΑ για τη στράτευση γυναικών: «Είμαστε ριζικά αντίθετοι»

Το τμήμα της ΚΕ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας κάνει λόγο για επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας στους πολέμους και απορρίπτει το κυβερνητικό επιχείρημα περί ενίσχυσης της άμυνας
Γυναίκες στον στρατό
Στιγμιότυπο από το βίντεο-πρόσκληση του ΓΕΣ για την εθελοντική στράτευση γυναικών (Πηγή φωτογραφίας: Video grab / Youtube / Hellenic Army General Staff – ΓΕΣ)

Την κατηγορηματική αντίθεσή του στην καμπάνια του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την εθελοντική στράτευση νέων γυναικών εκφράζει το ΚΚΕ, συνδέοντας την πρωτοβουλία αυτή με την, κατά την εκτίμησή του, κλιμακούμενη εμπλοκή της χώρας και των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στους πολέμους των «ιμπεριαλιστών».

Η παρέμβαση του ΚΚΕ έρχεται στον απόηχο και της σχετικής καμπάνιας ενημέρωσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού(ΓΕΣ), το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο-πρόσκληση για την εθελοντική στράτευση των γυναικών στον Στρατό Ξηράς, μέτρο που εφαρμόζεται από φέτος. «Η ευθύνη για την πατρίδα αφορά και εμένα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σποτ, με το ΓΕΣ να καλεί όσες γυναίκες ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 31 Μαρτίου του 2026, μέσω της ιστοσελίδας του.

Σε ανακοίνωσή του, το τμήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας δηλώνει ότι είναι «ριζικά αντίθετο» με τη στράτευση των γυναικών «με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση», υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη καμπάνια συμπληρώνει την αναβάθμιση της εμπλοκής της Ελλάδας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις που, όπως αναφέρει, εξυπηρετούν τα συμφέροντα της εγχώριας άρχουσας τάξης.

Το ΚΚΕ απορρίπτει παράλληλα το κυβερνητικό επιχείρημα ότι η εθελοντική στράτευση γυναικών θα ενισχύσει την άμυνα της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η πραγματική απειλή για την ασφάλεια του λαού προκύπτει από τη συμμετοχή της Ελλάδας στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ε.Ε. και του Ισραήλ. Κατά την ανακοίνωση, αυτή η πολιτική είναι που μετατρέπει τη χώρα σε «πολεμικό στόχο αντιποίνων».

Στο ίδιο πλαίσιο, το κόμμα υποστηρίζει ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι η διεύρυνση της στράτευσης, αλλά η πλήρης απεμπλοκή της χώρας από στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις εκτός συνόρων. Ζητεί, ειδικότερα, να αποχωρήσουν από τη χώρα οι αμερικανικές και ΝΑΤΟϊκές βάσεις, να επιστρέψουν οι αξιωματικοί από αποστολές στο εξωτερικό και να σταματήσει κάθε συμμετοχή της Ελλάδας στον «ιμπεριαλιστικό πόλεμο».

