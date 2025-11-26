Κλήση στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στον σύντροφο της Σεμπερτζίδου, Χρήστο Μαγειρία

Την κλήση του συντρόφου της παραγωγού Καλλιόπης Σεμερτζίδου, Χρήστου Μαγειρία, επίσης παραγωγού, αποφάσισε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, η οποία ερευνά τα θέματα των κοινοτικών ενισχύσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε σειρά ερωτήσεων βουλευτών προς την Κ. Σεμερτζίδου κατά τη σημερινή (26/11/25) κατάθεσή της για τις δραστηριότητές του, τα περιουσιακά στοιχεία του και τις αναφορές σε αυτόν στο πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και στην έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχε παραθέσει ορισμένα στοιχεία, αλλά για περισσότερα –είπε- η εξεταστική επιτροπή θα μπορούσε να καλέσει τον σύντροφό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, ο πρόεδρος της επιτροπής Α. Νικολόπουλος ενημέρωσε τους βουλευτές ότι ο κληθείς για επόμενη συνεδρίαση, μάρτυρας Ηλίας Καλφούντζος, επικαλείται το «δικαίωμα σιωπής». Όπως είπε ο κ. Νικολακόπουλος, ο ιδιοκτήτης ΚΥΔ στη Λάρισα έχει στείλει έγγραφο με το οποίο ενημερώνει για ποινικές διώξεις και καταδίκες, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, σε βάρος του.

Επίσης, ότι επικαλείται τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, βάσει των οποίων «ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχουν δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης».