Πολιτική

Κλήση στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στον σύντροφο της Σεμπερτζίδου, Χρήστο Μαγειρία

Το δικαίωμα σιωπής επικαλείται ο Ηλίας Καλφούντζος, που έχει κληθεί για επόμενη συνεδρίαση
Καλλιόπη Σεμερτζίδου
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Την κλήση του συντρόφου της παραγωγού Καλλιόπης Σεμερτζίδου, Χρήστου Μαγειρία, επίσης παραγωγού, αποφάσισε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, η οποία ερευνά τα θέματα των κοινοτικών ενισχύσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε σειρά ερωτήσεων βουλευτών προς την Κ. Σεμερτζίδου κατά τη σημερινή (26/11/25) κατάθεσή της για τις δραστηριότητές του, τα περιουσιακά στοιχεία του και τις αναφορές σε αυτόν στο πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και στην έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχε παραθέσει ορισμένα στοιχεία, αλλά για περισσότερα –είπε- η εξεταστική επιτροπή θα μπορούσε να καλέσει τον σύντροφό της.

Κατά το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, ο πρόεδρος της επιτροπής Α. Νικολόπουλος ενημέρωσε τους βουλευτές ότι ο κληθείς για επόμενη συνεδρίαση, μάρτυρας Ηλίας Καλφούντζος, επικαλείται το «δικαίωμα σιωπής». Όπως είπε ο κ. Νικολακόπουλος, ο ιδιοκτήτης ΚΥΔ στη Λάρισα έχει στείλει έγγραφο με το οποίο ενημερώνει για ποινικές διώξεις και καταδίκες, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, σε βάρος του.

Επίσης, ότι επικαλείται τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, βάσει των οποίων «ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχουν δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
87
86
64
64
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Η βουλευτής της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου δέχτηκε φραστική επίθεση στην Πάτρα: «Να φύγετε δολοφόνοι»
Διαδηλωτές σε συγκέντρωση αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη, φώναζαν και αποκαλούσαν «δολοφόνο» την βουλευτή της ΝΔ, λέγοντάς της να φύγει από την πλατεία Γεωργίου Α΄
Η Χριστίνα Αλεξοπούλου
86
Kίμπερλι Γκιλφόιλ: Το δείπνο με τους Αμερικανούς Πεζοναύτες στην Αθήνα για την Ημέρα των Ευχαριστιών – «Ο Θεός να ευλογεί όσους υπηρετούν»
Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για το δείπνο που είχε με τους πεζοναύτες που υπηρετούν στην αμερικανική πρεσβεία την Αθήνα για την Ημέρα των Ευχαριστιών
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ 7
Στο Λονδίνο ο Μητσοτάκης την Κυριακή για προέλκυση επενδύσεων: Θα παρουσιάσει την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας
Θα αναφερθεί επίσης στην μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό και ευρύτερο οικονομικό κόμβο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και στην ενίσχυση της γεωπολιτικής σημασίας της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 7
Newsit logo
Newsit logo