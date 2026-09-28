Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Νέο σποτ της καμπάνιας «Το σπίτι σου» – Πρόταση για κατοικίες με ενοίκιο 5 ευρώ το τμ μέσω της περιουσίας του ΕΦΚΑ

Η Κουμουνδούρου προτείνει την κατασκευή ενός εκατ. τετραγωνικών μέτρων κατοικίας ετησίως για νέα ζευγάρια και φοιτητές
ΣΥΡΙΖΑ, γραφεία
Τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Κουμουνδούρου, στην Αθήνα (Φωτογραφία αρχείου: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
Πέτρος Κατσάκος
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Στο ζήτημα της στεγαστικής κρίσης επιχειρεί να στρέψει εκ νέου την πολιτική συζήτηση ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζοντας το δεύτερο βίντεο της καμπάνιας του με τίτλο «Το σπίτι σου», με επίκεντρο αυτή τη φορά την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ για τη δημιουργία κατοικιών με προσιτό ενοίκιο.

Μετά το πρώτο βίντεο της καμπάνιας, στο οποίο συμμετείχαν ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου και τέθηκε συνολικότερα το θέμα της περιουσίας του ΕΦΚΑ και της αξιοποίησής της, ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην εξειδίκευση της πρότασής της για τη στέγη.

Στο νέο βίντεο πρωταγωνιστεί η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά, η οποία παρουσιάζει την πρόταση του κόμματος για την κατασκευή κατοικιών που θα διατίθενται με χαμηλό μίσθωμα, με βασικούς αποδέκτες νέα ζευγάρια και φοιτητές.

Ένα εκατ. τετραγωνικά μέτρα τον χρόνο

Σύμφωνα με την πρόταση που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΕΦΚΑ θα μπορούσε να αξιοποιήσει την περιουσία του ώστε να κατασκευάζεται ένα εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα κατοικιών κάθε χρόνο. Οι κατοικίες αυτές, κατά την πρόταση του κόμματος, θα διατίθενται σε νέα ζευγάρια και φοιτητές με ενοίκιο 5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Με το συγκεκριμένο παράδειγμα, ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών μέτρων θα αντιστοιχούσε σε μηνιαίο μίσθωμα 350 ευρώ.

Η πρόταση εντάσσεται στην προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να αντιπαραθέσει ένα μοντέλο κοινωνικής και προσιτής κατοικίας στα υφιστάμενα κυβερνητικά στεγαστικά προγράμματα. Η Κουμουνδούρου υποστηρίζει ότι τα προγράμματα «Σπίτι μου 1», «Σπίτι μου 2» και «Σπίτι μου 3» δεν καλύπτουν σημαντικό τμήμα των νέων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης σε κατοικία.

Παράλληλα, επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από την επιδότηση ή τη χρηματοδότηση της αγοράς κατοικίας στη δημιουργία νέου αποθέματος κατοικιών με ελεγχόμενο μίσθωμα.

Στο επίκεντρο η στεγαστική πίεση

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει να αναδείξει το στεγαστικό ως ένα από τα πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, εστιάζοντας στο ύψος των ενοικίων και στην επιβάρυνση που συνεπάγεται η κατοικία για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Στην καμπάνια χρησιμοποιείται χαρακτηριστικά η σύγκριση ενός παλαιότερου διαμερίσματος με ενοίκιο 800 ευρώ με μια νέα κατοικία των 70 τετραγωνικών μέτρων, η οποία, βάσει της πρότασης του κόμματος, θα μπορούσε να διατίθεται έναντι 350 ευρώ τον μήνα.

Ταυτόχρονα, ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέει το ζήτημα της στέγης με τον κίνδυνο υπερχρέωσης των νεότερων γενεών, υποστηρίζοντας ότι η πρόσβαση σε κατοικία δεν θα πρέπει να προϋποθέτει την ανάληψη υψηλού μακροχρόνιου δανεισμού.

Το πολιτικό μήνυμα της καμπάνιας συμπυκνώνεται στη θέση ότι «η στέγη είναι δικαίωμα», με το κόμμα να επιχειρεί να καταστήσει την αξιοποίηση της δημόσιας και ασφαλιστικής ακίνητης περιουσίας μέρος μιας ευρύτερης εναλλακτικής στεγαστικής πολιτικής.

Με το δεύτερο βίντεο του «Το σπίτι σου», ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει έτσι την παρουσίαση της πρότασής του για την περιουσία του ΕΦΚΑ, αυτή τη φορά με συγκεκριμένο στόχο τη δημιουργία αποθέματος προσιτής κατοικίας και με έμφαση στις ανάγκες νέων ζευγαριών και φοιτητών.

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