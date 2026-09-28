Ερντογάν: «Στη Ναυμαχία της Πρέβεζας ο Μπαρμπαρόσα μετέτρεψε τη Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη»

Σε μία ακόμη δήλωση με έντονο ιστορικό και εθνικό συμβολισμό προχώρησε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, με αφορμή την 488η επέτειο από τη Ναυμαχία της Πρέβεζας, επαναφέρει τα περί «τουρκικής λίμνης» για τη Μεσόγειο.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μήνυμά του για την επέτειο της Ναυμαχίας της Πρέβεζας και την Ημέρα του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας, απέδωσε τη συγκεκριμένη ιστορική αναφορά στη νίκη του οθωμανικού στόλου υπό τον Μπαρμπαρόσα Χαϊρεντίν Πασά, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στους Τούρκους ναυτικούς.

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«Συγχαίρω ολόψυχα για την επέτειο της Ναυτικής Νίκης της Πρέβεζας και την Ημέρα του Ναυτικού», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος στο μήνυμα που δημοσιοποίησε την Κυριακή (27.09.2026).

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε ειδική αναφορά στον Μπαρμπαρόσα Χαϊρεντίν Πασά και στους ναύτες του, σημειώνοντας ότι με τη νίκη τους «μετέτρεψαν τη Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη».

Η συγκεκριμένη διατύπωση ξεχωρίζει σε μια ανάρτηση με σαφείς αναφορές στην τουρκική ναυτική ισχύ και την ιστορική κληρονομιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Preveze Deniz Zaferimizin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor, bu şanlı zaferle Akdeniz’i Türk gölü haline getiren Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa’yı kahraman leventleriyle birlikte rahmetle yâd ediyorum.



Kahraman denizcilerimize… pic.twitter.com/L1mQ2DC2nd — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2026

Ο πρόεδρος της Τουρκίας έκλεισε το μήνυμά του απευθυνόμενος στους άνδρες και τις γυναίκες του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, ευχόμενος επιτυχία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στην επίσημη ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, μάλιστα, γίνεται αναφορά στους «ήρωες ναυτικούς» της «Γαλάζιας Πατρίδας».