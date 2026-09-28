Live η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο

Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο μιλά αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας, συνεχίζοντας τον κύκλο επαφών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) με τους παραγωγικούς φορείς και παρουσιάζοντας τις βασικές κατευθύνσεις του οικονομικού προγράμματος της παράταξης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Στο επίκεντρο της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να θέσει τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το ενεργειακό κόστος, το ιδιωτικό χρέος και τα αυξημένα επαγγελματικά μισθώματα, εξειδικεύοντας τις προτάσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) για τη στήριξη της αγοράς.