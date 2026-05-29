Νέα πυρά ΠΑΣΟΚ για δημοσκοπήσεις: «Παραβιάστηκε συμφωνία να μη γίνονται μετρήσεις για κόμματα που ακόμη δεν υπάρχουν»

Αιχμές Τσουκαλά για τις μετρήσεις γύρω από το κόμμα Τσίπρα, μιλά για «επικοινωνιακή καταιγίδα» και σχολιάζει δηκτικά: «Με τόση διαφήμιση 9 μηνών, περίμενα να είναι και αυτοδύναμος»
Γραφεία ΠΑΣΟΚ, Χαριλάου Τρικούπη
Τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη, στην Αθήνα (Φωτογραφία αρχείου: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)
Νέες βολές για τις δημοσκοπήσεις και ειδικά για τις μετρήσεις που αφορούν το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα πριν ακόμη από την ίδρυσή του εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, με τον Κώστα Τσουκαλά να θέτει ζήτημα μεθοδολογίας, δεοντολογίας αλλά και πολιτικής σκοπιμότητας.

Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (29.05.2026), υποστήριξε ότι οι δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν για το νέο κόμμα Τσίπρα παραβίασαν συμφωνία να μη γίνονται μετρήσεις για πολιτικούς σχηματισμούς που «ακόμη δεν υπάρχουν», αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να διαμορφωθεί κλίμα σε ένα ήδη ρευστό πολιτικό σκηνικό.

«Βγήκαν με μία ημέρα διαφορά δύο μετρήσεις που έγιναν το ίδιο διάστημα και η μία δείχνει διαφορά 0,5 μονάδας με το κόμμα του κ. Τσίπρα και η άλλη 8 μονάδες. Είναι δυνατόν να ισχύουν και οι δύο στα όρια του στατιστικού λάθους;», διερωτήθηκε ο Κώτσας Τσουκαλάς, αμφισβητώντας ευθέως τη συμβατότητα των ευρημάτων.

Ο ίδιος συνέχισε σε ακόμη πιο αιχμηρό τόνο: «Μία από τις δύο είναι λάθος. Είναι λάθος γιατί έχει λάθος μεθοδολογία; Λάθος δείγμα; Είναι λάθος γιατί κάποιος, κάπου, κάποτε μπορεί να εξυπηρετεί κάτι;». Όπως πρόσθεσε, «αυτά θα αξιολογηθούν» και τα συμπεράσματα θα φανούν στις επόμενες μετρήσεις.

Στο επίκεντρο της κριτικής του βρέθηκε η δημοσίευση δημοσκόπησης την ημέρα ίδρυσης του κόμματος Τσίπρα, η οποία, όπως είπε, είχε διενεργηθεί πριν από την επίσημη ανακοίνωση του νέου σχηματισμού. «Υπήρχε συμφωνία που έλεγε ότι δεν θα υπάρχουν δημοσκοπήσεις που διενεργούνται πριν την ίδρυση κομμάτων. Εδώ είδαμε την ημέρα της ίδρυσης δημοσίευση δημοσκόπησης που είχε διενεργηθεί πριν», τόνισε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε το ζήτημα με τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού, υποστηρίζοντας ότι ένα τμήμα των πολιτών βρίσκεται σε φάση αναμονής και αναζήτησης επιλογών. «Υπάρχει ένας κόσμος που έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ψάχνει να δει τι θέλει», ανέφερε, εξηγώντας γιατί, κατά την άποψή του, οι πρόωρες μετρήσεις μπορεί να επηρεάσουν τη στάση των ψηφοφόρων.

Σύμφωνα με τον Κώστα Τσουκαλά, όταν δημοσιοποιούνται τέτοιες μετρήσεις, δημιουργείται ενδεχομένως ένα κλίμα που λειτουργεί καθοδηγητικά για πολίτες οι οποίοι στη συνέχεια θα κληθούν να τοποθετηθούν σε άλλες δημοσκοπήσεις. Με άλλα λόγια, άφησε να εννοηθεί ότι οι δημοσκοπήσεις δεν καταγράφουν απλώς τάσεις, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί και να τις κατασκευάζουν.

Κληθείς να σχολιάσει ειδικά το νέο κόμμα Τσίπρα, αναγνώρισε ότι η εμφάνιση σχηματισμών με γνωστά πρόσωπα «είναι λογικό να αναδιατάσσει τον δημοσκοπικό χάρτη». Έσπευσε, ωστόσο, να χαμηλώσει τον πήχη των προσδοκιών, σημειώνοντας ότι «η διαπερατότητα των προσωποπαγών κομμάτων είναι συνήθως περιορισμένη σε διάρκεια και τελικά δεν αλλάζει το πολιτικό σκηνικό».

 

Σε ακόμη πιο δηκτικό τόνο, ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε ότι «με τόση διαφήμιση 9 μηνών θα περίμενα να είναι και αυτοδύναμος ο κ. Τσίπρας», κάνοντας λόγο για «επικοινωνιακή καταιγίδα» γύρω από την πολιτική επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού.

