Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης στα Άγραφα: Το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης

«Χρέος μας είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ από τα Άγραφα
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στα Άγραφα
Γρ. ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

«Για το ΠΑΣΟΚ, το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, από τα Άγραφα, όπου περιόδευσε το πρωί της Παρασκευής (29.5.26). 

Πρώτος σταθμός του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, ήταν το δημοτικό σχολείο Αγράφων με τους λιγοστούς πια μαθητές. Παράλληλα, επισκέφτηκε και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στη Βίνιανη/

«Εδώ, στα περήφανα Άγραφα, όπου σφραγίστηκε το έπος της εθνικής αντίστασης, εδώ που συγκροτήθηκε η πρώτη κυβέρνηση της ελεύθερης Ελλάδας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως «στην Ευρυτανία, αλλά και σε πολλές άλλες ορεινές περιοχές της Ελλάδας, υπάρχει μια έντονη δημογραφική κρίση, που φτάνει στα όρια της κατάρρευσης», καθώς «χιλιάδες νέοι άνθρωποι επιλέγουν την εσωτερική ή την εξωτερική μετανάστευση».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στα Άγραφα
Ο Νίκος Ανδρουλάκης με κατοίκους των Αγράφων Γρ. ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ / EUROKINISSI
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στα Άγραφα
Γρ. ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ / EUROKINISSI

«Το κόστος παραγωγής, η έλλειψη υποδομών, ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό κράτος, -τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία-, αλλά και τα δίκτυα μεταφορών, δυσκολεύουν καθημερινά τη ζωή τους», τόνισε.

«Για εμάς, λοιπόν, χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης και επισήμανε ότι «γι’ αυτό, λοιπόν, για το ΠΑΣΟΚ, το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης. Μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους τους Έλληνες».  

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
160
144
119
71
68
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Πυρηνική ενέργεια: Η Ελλάδα βάζει τα θεμέλια για την επόμενη ημέρα, οι δύο σημαντικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης των τεχνολογικών εξελίξεων, ενώ από το 2027 ξεκινά μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην πυρηνική τεχνολογία
Πυρηνική ενέργεια
Σφοδρά πυρά Πλέυρη κατά ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα για το μεταναστευτικό: «Υποκρισία να ψηφίζεις στις Βρυξέλλες και να λες όχι εδώ»
Σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή με την αντιπολίτευση για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης - Αιχμές για το 2015, τη Μόρια και την «ΕΛΑΣ» του πρώην πρωθυπουργού
Θάνος Πλεύρης
Κωνσταντίνος Τασούλας στη Σούδα: Η εθνική κυριαρχία της Ελλάδας είναι υπό την προστασία των ανδρών και των γυναικών της Πολεμικής Αεροπορίας
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στην 340 και 343 Μοίρα της 115 Πτέρυγας Μάχης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το ιπτάμενο και τεχνικό προσωπικό
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας στη Σούδα
Νέα πυρά ΠΑΣΟΚ για δημοσκοπήσεις: «Παραβιάστηκε συμφωνία να μη γίνονται μετρήσεις για κόμματα που ακόμη δεν υπάρχουν»
Αιχμές Τσουκαλά για τις μετρήσεις γύρω από το κόμμα Τσίπρα, μιλά για «επικοινωνιακή καταιγίδα» και σχολιάζει δηκτικά: «Με τόση διαφήμιση 9 μηνών, περίμενα να είναι και αυτοδύναμος»
Γραφεία ΠΑΣΟΚ, Χαριλάου Τρικούπη
Αιχμές Παππά κατά Φάμελλου για στασιμότητα στον ΣΥΡΙΖΑ και πίεση για καθαρές αποφάσεις με φόντο την επιστροφή Τσίπρα: «Τα ψέματα τελείωσαν»
Ο πρώην υπουργός ζητά «καθαρές κουβέντες» για τις έδρες και τις μετακινήσεις, ενώ η ίδρυση της «ΕΛΑΣ - Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης» αναδιατάσσει το σκηνικό στην Κεντροαριστερά
Νίκος Παππάς και Σωκράτης Φάμελλος
Newsit logo
Newsit logo