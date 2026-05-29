Μητσοτάκης: Έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν – Τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding

«Ό,τι κι αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας»
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος μητσοτάκης / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει σε συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου «Επενδύοντας στην Αλλαγή: Πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη», που διοργανώνει ο «Economist» σε συνεργασία με το powergame.gr, στα Χανιά. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας: «Εμείς ήδη πειραματιστήκαμε με τον λαϊκισμό και τα πήγαμε καλά. Τώρα όμως αναδύονται πάλι λαϊκιστές με rebranding με μια στρατηγική rebranding που λέει πάλι το ίδιο πράγμα. Οι άνθρωποι όμως θα πουν: την τελευταία φορά που το δοκιμάσαμε σχεδόν πτωχεύσαμε».

Σε άλλο σημείο είπε: «Η κρίση του προσιτού κόστους ζωής είναι πραγματική, πρέπει να το αναγνωρίζουμε και να εστιάζουμε σε αυτήν αλλά η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Ό,τι κι αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας».

«Αυτή η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση, έχει εκλεγεί δύο φορές. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις, προσπαθούμε στη δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα – Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη, προετοιμαζόμαστε για μία τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις».

«Τα προηγούμενα χρόνια ήταν απαιτητικά όσον αφορά στην αποκατάσταση μετά την κρίση. Δόθηκε έμφαση στην αποκατάσταση των μακροοικονομικών για να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα για να υποστηρίξουμε πολιτικές που έχουν μεγάλη σημασία για εμάς. Η Ελλάδα για μια δεκαετία δυσκολευόταν στο καθεστώς της εποπτείας, δεν υπήρχε πολιτική συναίνεση. Αυτή η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση, έχει εκλεγεί δύο φορές. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις, προσπαθούμε στη δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα, ο κατώτατος φτάνει τα 950 ευρώ, ο μέσος μισθός ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ. Οι Έλληνες επιστρέφουν από το εξωτερικό, υπάρχουν καλές θέσεις εργασίας. Υπάρχουν, όμως, πολλοί που δυσκολεύονται. Ότι κάνουμε πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη, προετοιμαζόμαστε για μία τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Με ένα κράτος που θα παίξει ρόλο με συνθήκες για να ευημερήσουν οι επενδύσεις».

Κλείνοντας είπε: «Πρέπει να παλέψουμε με τη φοροδιαφυγή. Πρέπει να διασφαλίσουμε πάση θυσία ότι δημιουργούμε θετικό περιβάλλον για επενδύσεις, δεν θέλουμε επενδύσεις πάση θυσία. Θέλουμε λιγότερο τουρισμό περισσότερη μεταποίηση. Αυτές είναι οι ρυθμιστικές αποφάσεις. Φυσικά να αναπτύξουμε τομείς αριστείας, το ψηφιακό κράτος καλό παράδειγμα. Στην υγεία έχουμε κάνει πολλές αλλαγές και προόδους. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και διαφανείς και φυσικά να διασφαλίσουμε ότι πρέπει να είμαστε ταπεινοί στη δημόσια εικόνα μας, να ακούμε τους ανθρώπους για τους οποίους εργαζόμαστε. Έχουμε μπροστά μας εκλογές και πολλή δουλειά. Θα πρέπει να αφήσουμε πίσω μας όλα όσα θρέφουν τον λαϊκισμό. Οι τιμές εκτινάσσονται ως αποτέλεσμα του πολέμου. Όταν σκεφτόμαστε το κράτος είναι και οι άνθρωποι, οι πολιτικοί που λαμβάνουν αποφάσεις. Χρειάζεται εμπιστοσύνη κι αυτό γίνεται μέσω της λογοδοσίας. Δεν νομίζω οι εκλογές κερδίζονται με βάση του παρελθόντος, εάν υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων οι άνθρωποι σε εμπιστεύονται», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

