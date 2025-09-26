Κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποπομπή Μυλωνάκη ζητεί η Χαριλάου Τρικούπη – «Έχετε γίνει η «ουρά» της Κωνσταντοπούλου»

Το ΠΑΣΟΚ ζητεί την αποπομπή του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η κυβέρνηση κατηγορεί την Χαριλάου Τρικούπη ότι έχει γίνει η «ουρά» της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Κώστα Βαξεβάνη.

Για «απελπισία του ΠΑΣΟΚ που οδηγεί την ηγεσία του από το ένα λάθος στο άλλο» έκαναν λόγο κυβερνητικές πηγές, αναφερόμενες στις εξελίξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και σημείωσαν ότι η Χαριλάου Τρικούπη «μπορεί να λέει επίσημα ότι έχει γίνει ουρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του κ.Βαξεβάνη».

«Ένοχη είναι η σιωπή του ΠΑΣΟΚ, που δεν απάντησε στα όσα υποστήριξε χθες ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για εμπλοκή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφεραν συγκεκριμένα κυβερνητικές πηγές, με αφορμή τα όσα ανέφερε το ΠΑΣΟΚ για τον κ. Μυλωνάκη.

Και σημείωσαν: «Εκτός εάν η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης συντάσσεται με τις αστειότητες του κ. Χνάρη περί “αναρμοδιότητας”, όταν την επίμαχη περίοδο ήταν θεματικός Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα».

Οι κυβερνητικές πηγές τόνισαν ότι «ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, με ανακοινώσεις του αλλά και με τις απαντήσεις που αναλυτικά έδωσε στις Επίκαιρες Ερωτήσεις στη Βουλή, διέψευσε κατηγορηματικά τα μυθεύματα περί δήθεν ενημέρωσης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τις νόμιμες επισυνδέσεις που έχουν διαβιβαστεί στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» και κατέληξαν: «Η απελπισία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής οδηγεί την ηγεσία του από το ένα λάθος στο άλλο. Τώρα, και επίσημα πλέον, μπορεί να λέει ότι έχει γίνει η “ουρά” της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του κ. Βαξεβάνη».

«Ένοχη σιωπή του Μαξίμου»

Με ανακοίνωσή του νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για αφωνία του Μεγάρου Μαξίμου. «Πέντε ώρες μετά την ανακοίνωση μας και το Μαξίμου συνεχίζει την ένοχη σιωπή. Ο κ. Μυλωνάκης δεν διαψεύδει ότι ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο. Ο κ. Μπουκώρος δεν διαψεύδει τον κ. Σαλμά που δήλωσε ότι του εκμυστηρεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 ότι ήταν ο κ. Μυλωνάκης αυτός που τον ενημέρωσε για τις επισυνδέσεις. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έχει καταπιεί τη γλώσσα του».

Το ΠΑΣΟΚ επέμεινε θέτοντας τα εξής ερωτήματα:

-Αν ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο , μήπως ενημέρωσε και άλλα πολιτικά πρόσωπα;

-Ο Πρωθυπουργός γνώριζε για τις επισυνδέσεις και την πρακτική του στενού του συνεργάτη να ενημερώνει πολιτικά πρόσωπα για αυτές;

-Η ενημέρωση πολιτικών προσώπων ότι αναφέρονται στις επισυνδέσεις συνιστά για την κυβέρνηση παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης;

-Ο Πρωθυπουργός γιατί κρατά τον κ. Μυλωνάκη στο Μαξίμου μετά τις αποκαλύψεις;

-Η κυβερνητική πλειοψηφία γιατί εμποδίζει να κληθεί ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή;

-Αν δεν ήταν ο κ. Μυλωνάκης το πρόσωπο από το Μέγαρο Μαξίμου που ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο, τότε ποιος ήταν;

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε και στις κυβερνητικές πηγές αναφέροντας: «Αντί να λάβουμε απαντήσεις στα ερωτήματα μας, ανώνυμες κυβερνητικές πηγές επανέλαβαν την πάγια πρακτική τους να πετούν τη μπάλα στην εξέδρα. Κάθε φορά που ο κ. Μαρινάκης πιέζεται, αναβλύζουν οι « κυβερνητικές πηγές». Και συνέχισε: «Γιατί δεν επιτρέπουν στον κ. Μυλωνάκη να δώσει τις απαντήσεις του στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Γιατί δεν επιτρέπουν στον κ. Μπουκώρο να αποκαλύψει ποιος τον ενημέρωσε ότι συμπεριλαμβανόταν στις επισυνδέσεις και γι’ αυτό δεν υπουργοποιήθηκε; Θα περιμένουμε όσο χρειαστεί για συγκεκριμένες απαντήσεις». Το ΠΑΣΟΚ έκανε αναφορά και σε όσα είπε ο βουλευτής της ΝΔ Θεόδωρος Καράογλου σε τηλεοπτική εκπομπή.

«Πώς χαρακτηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου τα «αστειάκια» του βουλευτή τους Θεόδωρου Καράογλου για τους νεκρούς, που η κυβερνητική πλειοψηφία είχε την αήθεια να καλέσει ως μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή για να κρύψει τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του σκανδάλου; Δεν έχουν μέτρο στην αλαζονεία τους. Έχουν φτάσει σε απίστευτο σημείο αποκτήνωσης δηλώνοντας ότι «πέθαναν… από το άγχος τους να καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή», κατέληξε.