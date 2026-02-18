Πολιτική

Κόντρα Μάντζου και Λαζαρίδη με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΑ: «Ποιος κυβερνά τον τόπο τα τελευταία επτά χρόνια;»

Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια για την υπόθεση των φερόμενων «μαϊμού» επιδομάτων, με τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να θέτει ερωτήματα για την Αναστασία Χατζηδάκη
Δημήτρης Μάντζος
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Νέα αντιπαράθεση ξέσπασε στην Ολομέλεια της Βουλής με φόντο την υπόθεση των φερόμενων «μαϊμού» επιδομάτων στον ΟΠΕΚΑ, έπειτα από την επίθεση που εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης προς το ΠΑΣΟΚ και την απάντηση του Δημήτρη Μάντζου.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, επικαλούμενος στοιχεία που –όπως υποστήριξε– προκύπτουν από αποκαλύψεις της Αρχής Διαφάνειας, αναφέρθηκε ειδικά στην Αναστασία Χατζηδάκη, για την οποία η Χαριλάου Τρικούπη ανακοίνωσε αναστολή κομματικής ιδιότητας. Ο Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για «απλό μέλος», αλλά για στέλεχος με θητεία στον ΟΠΕΚΑ και, κυρίως, για πρόσωπο που είχε διατελέσει γραμματέας Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ από τον Νοέμβριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2025, θέτοντας το ερώτημα αν ο Νίκος Ανδρουλάκης γνώριζε για την υπόθεση «της στενής του συνεργάτιδας».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μάντζος επιχείρησε να μεταφέρει το επίκεντρο της συζήτησης στις ευθύνες της κυβέρνησης, ρωτώντας «ποιος κυβερνά τον τόπο τα τελευταία επτά χρόνια» και υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη για τους ελέγχους στη δημόσια διοίκηση και τη λογοδοσία ανήκει στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον κ. Λαζαρίδη ότι «παραβίασε πολλαπλώς το τεκμήριο αθωότητας», κάνοντας –όπως είπε– «σόου» στη Βουλή, ενώ υποστήριξε ότι δεν μπορεί να εξισώνονται υποθέσεις που «αναδεικνύονται μέσα από έρευνα» με «σκάνδαλα» που αποδίδει στην κυβέρνηση.

Ο Δημήτρης Μάντζος ανέβασε τους τόνους, κάνοντας αναφορά σε δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που –όπως υποστήριξε– «πετάγονται από το παράθυρο της Βουλής», αλλά και στη διαχείριση της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για απόπειρα συγκάλυψης υπουργών της. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη στάση του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι η αναστολή κομματικής ιδιότητας της Άννας Χατζηδάκη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση με τα «μαϊμού» επιδόματα στον ΟΠΕΚΑ, εφαρμόζεται «μέχρι περατώσεως της έρευνας», ώστε να μη δημιουργηθεί σκιά ή δυνατότητα επηρεασμού της διερεύνησης, σε αντίθεση –όπως είπε– με τις «αυτοματοποιημένες διαγραφές» που επικαλείται κατά καιρούς η κυβέρνηση, τις οποίες «τις ψάχνουμε ακόμη».

Επίσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έθεσε και ζήτημα θεσμικής τάξης, ζητώντας εξηγήσεις για το γιατί, όπως είπε, ο πρωθυπουργός δεν εφαρμόζει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ώστε να ενημερωθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης για τους λόγους της παρακολούθησής του από την ΕΥΠ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
147
99
98
96
88
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης από Νέο Δελχί: Το έργο του IMEC θα αποφέρει οφέλη σε Ινδία και Ελλάδα
Ο πρωθυπουργός μίλησε για τους κινδύνους της ΑΙ, προειδοποίησε για συγκέντρωση ισχύος σε λίγες εταιρείες και ανέδειξε IMEC, επενδύσεις, απευθείας πτήσεις και τουρισμό ως αιχμές συνεργασίας με το Νέο Δελχί
Κυριάκος Μητσοτάκης
Δημήτρης Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές διαπαιδαγωγημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ
Ο γγ του ΚΚΕ, αναφερόμενος στις 12 φωτογραφίες που παραλίγο να πωληθούν στο eBay, μίλησε για τα «συγκλονιστικά ντοκουμέντα» των εκτελεσμένων και κατήγγειλε βανδαλισμούς από «φασιστοειδή» 
Δημήτρης Κουτσούμπας
11
Νικήτας Κακλαμάνης: Η Βουλή προσλαμβάνει παιδί 12μελους οικογένειας που εργάζεται για να πληρώνει το μεταπτυχιακό του
Σε ημερίδα για το δημογραφικό στο πρώην Καπνεργοστάσιο ο Πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε το ζήτημα «υψίστης εθνικής σημασίας», προειδοποιώντας ότι αφορά την ίδια τη συνέχεια του ελληνικού έθνους
Νικήτας Κακλαμάνης
Μακάριος Λαζαρίδης για σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΑ: «Γνώριζε ο Ανδρουλάκης για τη στενή του συνεργάτιδα;»
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ συνέδεσε την υπόθεση των «μαϊμού» επιδομάτων με «πρωτοκλασάτο» στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και κάλεσε τη Χαριλάου Τρικούπη σε «λιγότερη υποκρισία και περισσότερη αυτοκριτική»
Μακάριος Λαζαρίδης 8
Βασίλης Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Η ΕΔΕ προχωρά από αυτούς που έχουν αρμοδιότητα και ευθύνη
Ο υπουργός Ναυτιλίας τονίζει ότι εξελίσσεται παράλληλα και η δικαστική διερεύνηση, δηλώνει στήριξη στο Λιμενικό και απορρίπτει λογικές «παρεμβάσεων» και «ανοιχτών συνόρων»
Βασίλης Κικίλιας
Θάνος Πλεύρης: Συνεργασία με τέσσερις χώρες για κέντρα επιστροφής μεταναστών εκτός ΕΕ
Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής ανέφερε ότι η Ελλάδα συντονίζεται με Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία, με στόχο την ενίσχυση των επιστροφών απορριφθέντων αιτούντων άσυλο
Θάνος Πλεύρης
Newsit logo
Newsit logo