Κόντρα Μάντζου και Λαζαρίδη με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΑ: «Ποιος κυβερνά τον τόπο τα τελευταία επτά χρόνια;»

Νέα αντιπαράθεση ξέσπασε στην Ολομέλεια της Βουλής με φόντο την υπόθεση των φερόμενων «μαϊμού» επιδομάτων στον ΟΠΕΚΑ, έπειτα από την επίθεση που εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης προς το ΠΑΣΟΚ και την απάντηση του Δημήτρη Μάντζου.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, επικαλούμενος στοιχεία που –όπως υποστήριξε– προκύπτουν από αποκαλύψεις της Αρχής Διαφάνειας, αναφέρθηκε ειδικά στην Αναστασία Χατζηδάκη, για την οποία η Χαριλάου Τρικούπη ανακοίνωσε αναστολή κομματικής ιδιότητας. Ο Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για «απλό μέλος», αλλά για στέλεχος με θητεία στον ΟΠΕΚΑ και, κυρίως, για πρόσωπο που είχε διατελέσει γραμματέας Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ από τον Νοέμβριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2025, θέτοντας το ερώτημα αν ο Νίκος Ανδρουλάκης γνώριζε για την υπόθεση «της στενής του συνεργάτιδας».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μάντζος επιχείρησε να μεταφέρει το επίκεντρο της συζήτησης στις ευθύνες της κυβέρνησης, ρωτώντας «ποιος κυβερνά τον τόπο τα τελευταία επτά χρόνια» και υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη για τους ελέγχους στη δημόσια διοίκηση και τη λογοδοσία ανήκει στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον κ. Λαζαρίδη ότι «παραβίασε πολλαπλώς το τεκμήριο αθωότητας», κάνοντας –όπως είπε– «σόου» στη Βουλή, ενώ υποστήριξε ότι δεν μπορεί να εξισώνονται υποθέσεις που «αναδεικνύονται μέσα από έρευνα» με «σκάνδαλα» που αποδίδει στην κυβέρνηση.

Ο Δημήτρης Μάντζος ανέβασε τους τόνους, κάνοντας αναφορά σε δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που –όπως υποστήριξε– «πετάγονται από το παράθυρο της Βουλής», αλλά και στη διαχείριση της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για απόπειρα συγκάλυψης υπουργών της. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη στάση του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι η αναστολή κομματικής ιδιότητας της Άννας Χατζηδάκη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση με τα «μαϊμού» επιδόματα στον ΟΠΕΚΑ, εφαρμόζεται «μέχρι περατώσεως της έρευνας», ώστε να μη δημιουργηθεί σκιά ή δυνατότητα επηρεασμού της διερεύνησης, σε αντίθεση –όπως είπε– με τις «αυτοματοποιημένες διαγραφές» που επικαλείται κατά καιρούς η κυβέρνηση, τις οποίες «τις ψάχνουμε ακόμη».

Επίσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έθεσε και ζήτημα θεσμικής τάξης, ζητώντας εξηγήσεις για το γιατί, όπως είπε, ο πρωθυπουργός δεν εφαρμόζει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ώστε να ενημερωθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης για τους λόγους της παρακολούθησής του από την ΕΥΠ.