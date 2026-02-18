Συμβαίνει τώρα:
Μακάριος Λαζαρίδης για σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΑ: «Γνώριζε ο Ανδρουλάκης για τη στενή του συνεργάτιδα;»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ συνέδεσε την υπόθεση των «μαϊμού» επιδομάτων με «πρωτοκλασάτο» στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και κάλεσε τη Χαριλάου Τρικούπη σε «λιγότερη υποκρισία και περισσότερη αυτοκριτική»
Μακάριος Λαζαρίδης
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης στην Βουλή (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Σφοδρά πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, με αφορμή την υπόθεση των φερόμενων «μαϊμού» επιδομάτων στον ΟΠΕΚΑ, όπως –όπως είπε– προκύπτει από τις αποκαλύψεις της Αρχής Διαφάνειας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης αναφέρθηκε ειδικά στην εμπλοκή της Αναστασίας Χατζηδάκη, για την οποία το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε αναστολή κομματικής ιδιότητας, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται για «απλό μέλος», αλλά για πρόσωπο που είχε διατελέσει προϊσταμένη στον ΟΠΕΚΑ και, κυρίως, γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος από τον Νοέμβριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2025.

Επικαλούμενος τον ρόλο του γραμματέα Οργανωτικού ως «δεξιού χεριού του προέδρου», ο Μακάριος Λαζαρίδης έθεσε ευθέως το ερώτημα αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης γνώριζε για την υπόθεση «της στενής του συνεργάτιδας» στον ΟΠΕΚΑ. Παράλληλα, ρώτησε γιατί απομακρύνθηκε από τη συγκεκριμένη θέση τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ –όπως ανέφερε– παρέμεινε έως σήμερα κομματικό στέλεχος, ζητώντας διευκρινίσεις για το «τι άλλαξε τότε» και «τι γνωρίζατε και τι δεν λέγατε».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι δεν παραβλέπει το τεκμήριο αθωότητας, ωστόσο υπενθύμισε δημόσια τοποθέτηση της κ. Χατζηδάκη τον Ιούνιο του 2025, όταν –όπως είπε– χαρακτήριζε «ομολογία ενοχής» παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών. Στο ίδιο πλαίσιο, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι επιμένει να παρουσιάζει την κυβέρνηση ως «κυβέρνηση των σκανδάλων», ενώ, όπως υποστήριξε, «όπου υπάρχει οσμή σκανδάλου» το τελευταίο διάστημα «όλο και κάποιο στέλεχός του εμφανίζεται στο κάδρο», παραπέμποντας στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου και, τώρα, της Αναστασίας Χατζηδάκη.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης τόνισε δε, ότι η κυβέρνηση «δεν συγκαλύπτει», υποστηρίζοντας ότι «η Δικαιοσύνη ερευνά» και «οι θεσμοί λειτουργούν», ενώ κάλεσε το ΠΑΣΟΚ σε «λιγότερη υποκρισία και περισσότερη αυτοκριτική», κλείνοντας με την επισήμανση ότι «όταν σκάβεις τον λάκκο του άλλου, πέφτεις ο ίδιος μέσα».

Πολιτική
