Πολιτική

Πάνω από τα γραφεία των εκδόσεων Λιβάνη το στρατηγείο του Αντώνη Σαμαρά – Παίρνει τα κλειδιά μετά τις 15 Σεπτεμβρίου

Κατά το παρελθόν στον χώρο στεγάζονταν τα γραφεία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου
Τα γραφεία του Αντώνη Σαμαρά
Φωτογραφία google.map
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Στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Σόλωνος θα στεγαστεί το πολιτικό γραφείο του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και όλα δείχνουν ότι η ανακοίνωση του κόμματός του μπαίνει στην τελική ευθεία.

Πρόκειται για το κτίριο όπου βρίσκονται και τα γραφεία των εκδόσεων Λιβάνη στο κέντρο της Αθήνας και σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ήδη την συμφωνία.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ στο κτίριο έχουν ξεκινήσει και οι σχετικές εργασίες ώστε να διαμορφωθούν τα γραφεία. Η εγκατάσταση του Αντώνη Σαμαρά και του επιτελείου του αναμένεται να γίνει μετά τις 15 Σεπτεμβρίου.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα κτίριο με ιδιαίτερο πολιτικό και ιστορικό συμβολισμό. Στο ίδιο σημείο βρίσκονται οι εκδόσεις Λιβάνη, ενώ στο παρελθόν στον χώρο στεγάζονταν τα γραφεία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου. Ο Αντώνης Σαμαράς θα χρησιμοποιεί τα γραφεία πάνω από τις εκδόσεις Λιβάνη.

Αλλαγές στο εξωτερικό του κτιρίου δεν θα γίνουν. Η ελληνική σημαία και το χαρακτηριστικό μπαλκόνι παραμένουν στη θέση τους, ενώ οι παρεμβάσεις αφορούν το εσωτερικό των χώρων.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα που σχεδιάζει ο Αντώνης Σαμαράς.

Σε σχέση με την ονομασία του κόμματος, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν προσανατολίζεται σε μια επιλογή που θα βασίζεται σε αρκτικόλεξο. Αντίθετα, φαίνεται να επιδιώκει μια ονομασία σαφή, αυτοτελή και εύκολα διακριτή, η οποία θα χαρακτηρίζει τον νέο πολιτικό σχηματισμό.

Την ίδια στιγμή, εξετάζονται και τα πρώτα πρόσωπα που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στο εγχείρημα, είτε αναλαμβάνοντας ρόλο στη στελέχωση του κόμματος είτε συμπεριλαμβανόμενα στα ψηφοδέλτιά του.

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