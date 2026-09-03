Νίκος Ανδρουλάκης: «Την επόμενη πολιτική Αλλαγή θα την κάνουμε μαζί»

Το ΠΑΣΟΚ συμπληρώνει σήμερα 52 χρόνια ζωής με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη να στέλνει το δικό του μήνυμα.

Σε ένα βίντεο μέσα από τον λογαριασμό του στο TikTok Νίκος Ανδρουλάκης απαντά στο ερώτημα γιατί η 3η Σεπτέμβρη, η επέτειος της ιδρυτικής διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ, αφορά έναν νέο άνθρωπο.

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«Γιατί την επόμενη πολιτική Αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη Αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη. Για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά και οι νεότερες να ζήσουν σε μια καλύτερη Ελλάδα. Γι’ αυτό και η 3η Σεπτέμβρη αφορά και εσένα», σημειώνει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φέρνοντας το νήμα της πολιτικής παρακαταθήκης των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ στο σήμερα.

@nikos.androulakis Η 3η Σεπτέμβρη δεν είναι μόνο η ιστορία μας. Είναι το ξεκίνημα για την επόμενη Αλλαγή. Για μια καλύτερη Ελλάδα. Για τις νεότερες γενιές. Για το μέλλον που θέλουμε να χτίσουμε μαζί. Η επόμενη Αλλαγή ξεκινά από εμάς. ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

Στη λεζάντα του βίντεο εξάλλου αναφέρονται τα εξής: «Η 3η Σεπτέμβρη δεν είναι μόνο η ιστορία μας. Είναι το ξεκίνημα για την επόμενη Αλλαγή. Για μια καλύτερη Ελλάδα. Για τις νεότερες γενιές. Για το μέλλον που θέλουμε να χτίσουμε μαζί. Η επόμενη Αλλαγή ξεκινά από εμάς».

Στο τέλος του βίντεο γίνεται αναφορά για τη σημερινή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο.