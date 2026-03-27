Κώστας Τσιάρας από Λέσβο: Λαμβάνουμε κάθε μέτρο για τη στήριξη κτηνοτρόφων και τυροκόμων

Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση στέκεται έμπρακτα στο πλευρό των κτηνοτρόφων και των τυροκόμων του νησιού, σε μία κρίσιμη συγκυρία για τον πρωτογενή τομέα του νησιού, έστειλε από τη Λέσβο την Παρασκευή (27.03.2026) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Κατά τη διάρκεια διαδοχικών συσκέψεων με εκπροσώπους της τοπικής παραγωγής και θεσμικούς φορείς στη Λέσβο, ο Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε τόσο την ετοιμότητα της κυβέρνησης να ενεργοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέτρο στήριξης, όσο και την ανάγκη συντονισμένης δράσης όλων των εμπλεκόμενων για την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων βιοασφάλειας, με στόχο την ταχεία εκρίζωση της νόσου, σημειώνοντας ότι η εκρίζωση της νόσου αποτελεί ζήτημα επιβίωσης για την ελληνική κτηνοτροφία.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι ήδη ισχύουν οι αυξημένες τιμές στις αποζημιώσεις ζώων που δίδονται για την πανώλη και την ευλογιά (έως 250 ευρώ ανά ζώο).

Όπως εξήγησε, το ποσό της αποζημίωσης είναι υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και κάλεσε την Περιφέρεια, μέσω των ΔΑΟΚ, να είναι σε ετοιμότητα, ώστε να καταβάλλονται μέσα σε δύο μήνες. Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα καταβάλει επί πλέον αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος, αλλά και για τις ζωοτροφές.

Όσον αφορά στην ανασύσταση των κοπαδιών, ανέφερε ότι υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός αλλά με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, μπορεί να εφαρμοσθεί έξι μήνες μετά την καταγραφή του τελευταίου κρούσματος.

Αναφερόμενος στην ιδιαιτερότητα του αφθώδους πυρετού σε σχέση με την ευλογιά, τόνισε ότι ο ιός μπορεί να εκριζωθεί, εφόσον υπάρξει πιστή τήρηση των μέτρων για 40 ημέρες.

Ο ΥπΑΑΤ τόνισε μεταξύ άλλων:

«Η κυβέρνηση κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα. Όπως βρέθηκε λύση με το γάλα, έτσι θα βρεθεί λύση και για οποιοδήποτε επιμέρους πρόβλημα. Ωστόσο, πρέπει να εφαρμόσουμε τα μέτρα για να μπορέσουμε να διασώσουμε την κτηνοτροφία του νησιού. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να κλείσουμε εδώ τον κύκλο του αφθώδους. Χρειάζεται υπευθυνότητα από όλους. Η ευλογιά δεν έχει εκριζωθεί ακόμη, επειδή δεν εφαρμόζονται με ευλάβεια τα μέτρα βιοασφάλειας.

Αν δεν ελέγξουμε εδώ το πρόβλημα θα υπάρξει κίνδυνος για το σύνολο της κτηνοτροφίας της

χώρας.

Δεν έχουμε άλλες επιλογές από την αυστηρή, ευλαβική εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας. Ο κίνδυνος για το σύνολο της κτηνοτροφίας είναι τεράστιος. Ή θα ζήσουμε για λίγο με τους περιορισμούς που επιβάλουν τα μέτρα βιοασφάλειας ή θα υποστεί μεγάλο πλήγμα η κτηνοτροφία. Κατανοώ τις ανατροπές που υπάρχουν στη ζωή σας, αλλά ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος αν δεν τηρήσουμε τα μέτρα.

Η κυβέρνηση θα είναι παρούσα για οτιδήποτε χρειαστεί. Για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί επί πλέον. Αυτήν την εντολή έχω από τον Πρωθυπουργό. Αλλά στην εφαρμογή των μέτρων έχουμε ευθύνη όλοι. Σας καλώ να τηρήσουμε απαρέγκλιτα τους κανόνες. Όλοι μαζί, με υπευθυνότητα και σοβαρότητα».

Σε ό,τι αφορά στα μέτρα και στο ενδεχόμενο εμβολιασμού εξήγησε: «Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα κινούνται σε δύο κατευθύνσεις: ή θα γίνει θανάτωση ζώων σε ακτίνα 3χλμ ή θανάτωση μόνο στις μολυσμένες εκτροφές και εμβολιασμός. Εμβολιασμός όμως σημαίνει ότι η χώρα χάνει το καθεστώς «ελεύθερης χώρας από αφθώδη» για μακρά χρονική περίοδο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σταματάνε εξαγωγές σε τρίτες χώρες, γεγονός που θα έχει συνέπεια μέχρι και στην τιμή του γάλακτος. Θα έχουμε γενικό περιορισμό στην εμπορία των γαλακτοκομικών μας προϊόντων». Όπως εξήγησε ο κ. Τσιάρας «πρέπει να κλείσουμε τον κύκλο της ιχνηλάτησης και κατόπιν θα πάρουμε αποφάσεις».

Στις διαδοχικές συσκέψεις με τυροκόμους, εμπόρους κρέατος, εκπροσώπους σφαγείων και κτηνοτρόφους παρέστησαν, ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης, ο Βουλευτής ΝΔ Χαράλαμπος Αθανασίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, οι Δήμαρχοι Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, Παναγιώτης Χριστόφας και Ταξιάρχης Βέρρος.

Στη σύσκεψη με τους κτηνοτρόφους παρούσα ήταν και η βουλευτής του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα.