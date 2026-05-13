Κώστας Τσιάρας: Δικογραφία σε βάρος 2 υπόπτων που έστειλαν απειλητικό email στο γραφείο του υπουργού

Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξαν δύο άγνωστοι οι οποίοι εξαπέλυσαν λεκτική επίθεση στον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας, Κώστα Τσιάρα, μετά από καταγγελία.

Σύμφωνα με την καταγγελία η υπόθεση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025 όταν άγνωστοι έστειλαν email στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολιτικού γραφείου με απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο σε βάρος του πολιτικού Κώστα Τσιάρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε τέθηκε υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος των δύο Ελλήνων, για απειλή και εξύβριση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Από την αστυνομική και ψηφιακή, διαδικτυακή έρευνα, καθώς και από την αλληλογραφία με τη διαχειρίστρια εταιρεία, αξιοποιήθηκαν ηλεκτρονικά και άλλα διαθέσιμα στοιχεία, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν οι άγνωστοι που ήταν οι διαχειριστές του email.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.