Έλενα Ακρίτα για τη δήλωση της Βάσιας Αναστασίου για τον Αλέξη Τσίπρα: Αυτό λέγεται λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπούλου

Αφορμή για την επίθεση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτεύτρια του ΠΑΣΟΚ η δήλωσή της «να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά»
Η Έλενα Ακρίτα στη Βουλή / Eurokinissi φωτογραφία αρχείου
Επίθεση κατά του στελέχους του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Βάσιας Αναστασίου, με αφορμή δήλωσή της για τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, με ανάρτησή της στο Facebook, το βράδυ της Τρίτης (12.5.26).

Αφορμή για την επίθεση της Έλενας Ακρίτα στην πολιτεύτρια του ΠΑΣΟΚ στάθηκε η δήλωσή της «να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

«Αυτό δεν λέγεται πολιτικός διάλογος. Αυτό δεν λέγεται καν ρητορική μίσους. Αυτό λέγεται λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπούλου», γράφει η Έλενα Ακρίτα, σχολιάζοντας με καυστική διάθεση παλαιότερη δήλωση που είχε κάνει η Βάσια Αναστασίου «είμαι έναν θάνατο μακρυά από την έδρα».

«Με κάτι τέτοιες θα την κάνετε την Αλλαγή;», επισημαίνει η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα

Δεν σχολιάζω ποτέ το ΠΑΣΟΚ από σεβασμό στη μνήμη της μητέρας μου.

Δεν σχολίασα ούτε όταν δύο βουλευτριες του κόμματος αυτού μού επιτέθηκαν δημόσια – και εντελώς απρόκλητα – χωρίς καν να ερωτηθούν. Η μία μάλιστα δήλωνε κι ευγνώμων γιατί κάτι καλό που είχα κάνει γι’ αυτή πριν χρόνια. Ουδείς αχαριστοτερος και λοιπά.

Ωστόσο, σήμερα δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου για την αθλιότητα που ξεστόμισε για τον Αλέξη Τσίπρα:

«Να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Αυτό δεν λέγεται πολιτικός διάλογος.

Αυτό δεν λέγεται καν ρητορική μίσους.

Αυτό λέγεται λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπουλου.

 

Η εν λόγω κυρία, με την ιδιότητα της αναπληρώτριας βουλεύτριας είχε ξεστομίσει το αλησμόνητο:

«Είμαι ένα θάνατο πριν την έδρα».

Νέα γυναίκα κιόλας.

Με κάτι τέτοιες θα την κάνετε την Αλλαγή;

Εκεί στο ΠΑΣΟΚ, ποιος πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα.

