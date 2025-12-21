Κώστας Τσιάρας για αγρότες: Ενίσχυση και για τη μηδική – Προς διευθέτηση τα προβλήματα με Κτηματολόγιο και ΑΤΑΚ

Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης για τους αγρότες, ανακοίνωσε σε νέες δηλώσεις που έκανε σήμερα (21.12.2025) ο Κώστας Τσιάρας. Τόνισε πως ανάμεσα στα προϊόντα για τα οποία θα υπάρξει οικονομική στήριξη είναι η μηδική (το τριφύλλι αλφάλφα) και διευκρίνισε πως θα διευθετηθούν τα προβλήματα σε Κτηματολόγιο, ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ.

Ο Κώστας Τσιάρας επανέλαβε την ανάγκη για διάλογο τονίζοντας πως ήδη έχουν ικανοποιηθεί τα περισσότερα αιτήματα των αγροτών ενώ τα υπόλοιπα είναι στο «τραπέζι».

«Η πρόσκληση του διαλόγου ήταν πάντα ανοιχτή», είπε μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ.

Αναφορικά με τα προϊόντα που θα υπάρξει περισσότερη οικονομική στήριξη, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε πως σε αυτά και πέρα από το σιτάρι και το βαμβάκι, θα συμπεριληφθεί και το τριφύλλι αλφάλφα, λόγω αποκλεισμού διακίνησης του προϊόντος, εξαιτίας της ευλογιάς της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Επισήμανε επίσης την τακτοποίηση του προβλήματος στο Κτηματολόγιο, με τα αγροτεμάχια που εμφανίζονται ως κρατικά αλλά καλλιεργούνται για χρόνια από γεωργούς, καθώς και το ζήτημα που υπήρχε με το ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ, σε ορισμένους νομούς, κυρίως της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει όλα τα βήματα που απαιτούνται για να προσέλθουν οι αγρότες σε διάλογο και αναφέρθηκε στην παράταση του προγράμματος ΓΑΙΑ με χαμηλότερη τιμή στο αγροτικό ρεύμα, στην αποδοχή του αιτήματος για αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, στην επέκταση της αποζημίωσης του ΕΛΓΑ στο 100% του ασφαλισμένου προϊόντος, αλλά και στην επί πλέον οικονομική στήριξη προϊόντων που, λόγω διεθνούς συγκυρίας, έχουν πολύ χαμηλή τιμή.

Ο Κώστας Τσιάρας ανέφερε ότι η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να συζητήσει και άλλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, εξαντλώντας κάθε διαθέσιμο πόρο βάζοντας όμως και «ταβάνι».

«Υπάρχουν, βέβαια, συγκεκριμένα όρια. Η χώρα πρέπει να κινηθεί εντός ευρωπαϊκού πλαισίου και, βεβαίως, υπάρχει και μια συγκεκριμένη δυνατότητα στα εθνικά δημοσιονομικά δεδομένα, στον εθνικό Προϋπολογισμό. Κάνουμε προσπάθεια εξάντλησης κάθε δυνατότητας.

Είμαι αισιόδοξος. Μπορούμε να βρούμε ακόμη και αυτή τη στιγμή τόπο συνεννόησης, διότι η κυβέρνηση κατανοεί τα προβλήματα. Έχουμε ήδη δείξει ότι είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε τον αγροτικό κόσμο αξιοποιώντας κάθε πόρο που υπάρχει. Με υπευθυνότητα από την πλευρά των αγροτών και από την πλευρά της κυβέρνησης, μπορούν να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις που ταλαιπωρούν την κοινωνία», ξεκαθάρισε.

Ο Κώστας Τσιάρας κάλεσε τους αγρότες να θυμηθούν τα μέτρα στήριξής τους που έχει λάβει αυτή η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι σήμερα, αλλά και την πρόθεσή της να χαράξει Εθνική Στρατηγική μέσα από τη σύσταση της Διακομματικής Επιτροπής, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, γεγονός που δείχνει την αξιοπιστία της απέναντι στα μεγάλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.