Κώστας Τσουκαλάς για υποκλοπές: «Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι ένα θύμα που υπερασπίζεται τον θύτη»

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με φόντο τις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών και την πρόθεση της Χαριλάου Τρικούπη να καταθέσει αίτημα για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.

Μιλώντας την Τετάρτη (29.04.2026) στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι «ο κ. Γεωργιάδης έχει εμμονή» με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, ο υπουργός Υγείας έχει «εύλογη αγωνία», επειδή βλέπει ότι το ΠΑΣΟΚ «είναι το μόνο κόμμα που ασκεί σκληρή αντιπολίτευση και έχει αναδείξει όλες τις παθογένειες».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησε την αξιοπιστία των τοποθετήσεων του κ. Γεωργιάδη, λέγοντας ότι «πριν δεκαπέντε ημέρες έλεγε ότι είναι άκυρη η πράξη της ανανέωσης των Ευρωπαίων εισαγγελέων και μόλις προχθές είπε ότι είναι αναγκαστική η ανανέωση των θητειών τους».

«Ένα θύμα που υπερασπίζεται τον θύτη»

Ο Κώστας Τσουκαλάς συνέδεσε την αντιπαράθεση με το σκάνδαλο των υποκλοπών, επισημαίνοντας ότι, κατά την άποψή του, υπάρχει «τεράστια διαφορά» ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Άδωνι Γεωργιάδη.

«Ο κ. Ανδρουλάκης είναι εκείνος που αποκάλυψε ένα μεγάλο σκάνδαλο και δίνει μάχη για να αποκαλυφθεί η αλήθεια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο κ. Γεωργιάδης, παρότι ήταν και ο ίδιος στόχος παρακολούθησης, «φοβήθηκε να συνδράμει τη Δικαιοσύνη» και σήμερα «επιχαίρει το κλείσιμο της υπόθεσης».

«Είναι ένα θύμα που υπερασπίζεται τον θύτη», είπε χαρακτηριστικά, καλώντας τους πολίτες να κρίνουν «τη διαδρομή και τη συνέπεια λόγων και έργων» τόσο του Νίκου Ανδρουλάκη όσο και του Άδωνι Γεωργιάδη.

Απαντώντας στις κυβερνητικές αιτιάσεις ότι το ΠΑΣΟΚ δείχνει «α λα καρτ» εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, ο Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, που καταδίκασε τέσσερα πρόσωπα, βρίσκεται –όπως είπε– σε πλήρη αντίθεση με την αρχειοθέτηση από τον Άρειο Πάγο.

«Προφανώς δεν γίνεται να συμφωνούμε και με τις δύο αποφάσεις, διότι είναι πλήρως αντιφατικές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι από το σκεπτικό της απόφασης του Πλημμελειοδικείου «εξάγεται εύκολα το συμπέρασμα» πως οι πράξεις αυτές δεν θα μπορούσαν να έχουν γίνει «χωρίς εντολή».

Με αιχμηρό τόνο, ανέφερε ότι ο Άρειος Πάγος «μας λέει επί της ουσίας ότι τέσσερις ιδιώτες είχαν ως χόμπι να κρυφακούν υπουργούς, τον αρχηγό του ΓΕΕΘΑ, βουλευτές και δικαστές».

Αίτημα για Εξεταστική και νέα ερωτήματα

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ στάθηκε και σε ερώτημα που, όπως είπε, δεν απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης: αν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της κυβέρνησης ή άλλης κρατικής υπηρεσίας και της εταιρείας του Ταλ Ντίλιαν.

«Ο κ. Μαρινάκης δεν απάντησε», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς, σημειώνοντας ότι αρκέστηκε να αναφέρει πως ο κ. Ντίλιαν καταδικάστηκε μεν, αλλά έχει και τεκμήριο αθωότητας. «Σε λίγο θα μας πει περίπου ότι θα αθωωθεί κιόλας ο κ. Ντίλιαν», σχολίασε.

Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για «αίσθηση μιας διαπραγμάτευσης», υποστηρίζοντας ότι στο πρώτο σκέλος της «συμφωνήθηκε ότι ο κ. Ντίλιαν δεν θα πάει για κατασκοπεία» και ότι «μπορεί να δούμε και άλλα σκέλη να ξεδιπλώνονται».

Ο Κώστας Τσουκαλάς επέμεινε ότι δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης, επικαλούμενος την απόφαση του Πλημμελειοδικείου, τις αναφορές ότι ο κ. Ντίλιαν πουλά το λογισμικό «μόνο σε κυβερνήσεις», αλλά και όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, ανέφερε ο συνήγορος του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη για τις κινήσεις που έγιναν στον Άρειο Πάγο πριν από την αρχειοθέτηση της υπόθεσης.

«Όταν έχουμε όλα αυτά, τότε αυτό δίνει την εντύπωση συγκάλυψης», υπογράμμισε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι η Χαριλάου Τρικούπη θα καταθέσει αίτημα για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ώστε να κληθούν, όπως είπε, οι Άδωνις Γεωργιάδης, Κωστής Χατζηδάκης και Νίκος Δένδιας «να συνδράμουν ως μάρτυρες, αφού δεν παραστάθηκαν προς υποστήριξη της κατηγορίας».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε στοιχεία που, κατά τον ίδιο, προέκυψαν κατά την ακροαματική διαδικασία, όπως έγγραφα της Εθνικής Τράπεζας, καταθέσεις μαρτύρων και μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΠ και της αντίστοιχης υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, με συνεργάτη την Intellexa.

Κλείνοντας, ο Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε ότι «με όλα αυτά ο κόσμος νιώθει αδύναμος και αβοήθητος», τονίζοντας ότι η Δικαιοσύνη οφείλει να αποτελεί «το καταφύγιο» όπου κάθε πολίτης θα μπορεί να αναζητά το δίκιο του. «Πλάι στα λεγόμενα της Νέας Δημοκρατίας ότι “ένοχος ένοχον ου ποιεί”, ταιριάζει και το “όμοιος ομοίω αεί πελάζει”», κατέληξε.