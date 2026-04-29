Νίκος Παππάς για Αλέξη Τσίπρα: Τεράστιο λάθος να παραιτηθεί από βουλευτής – Δεν έχουμε μιλήσει από τότε που έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σαφείς αποστάσεις από την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα κράτησε ο Νίκος Παππάς, μιλώντας την Τετάρτη (29.04.2026) στην εκπομπή «Action ΤΩΡΑ». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ρωτήθηκε και τα όσα διακινούνται περί νέου κόμματος, σημειώνοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός έκανε μια επιλογή με την οποία η Κουμουνδούρου διαφώνησε.

«Ο Αλέξης Τσίπρας έχει φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, έκανε μία επιλογή με την οποία εμείς διαφωνήσαμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις συλλογικές του αποφάσεις και εμείς αυτές θα εφαρμόσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παππάς.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε για την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από το Κοινοβούλιο, υπογραμμίζοντας ότι οι βουλευτές είναι φορείς λαϊκής εντολής. «Ήταν τεράστιο λάθος το γεγονός πως έφυγε από το Κοινοβούλιο», είπε, προσθέτοντας ότι «το Κοινοβούλιο είναι ένα πεδίο μάχης, κρίσιμο και σημαντικό». Ο ίδιος τόνισε ότι η βουλευτική εντολή πρέπει να υπηρετείται έως τέλους. «Είμαστε φορείς μίας εντολής. Την εντολή αυτή υποχρεούμεθα να τη φέρουμε εις πέρας», σημείωσε.

Σε ερώτηση για το αν έχει επικοινωνία με τον πρώην πρωθυπουργό, ο Νίκος Παππάς απάντησε ότι δεν έχουν μιλήσει από τότε που ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα. «Έχω να μιλήσω με τον Αλέξη Τσίπρα από τότε που παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα», ανέφερε, επιβεβαιώνοντας το πολιτικό και προσωπικό χάσμα που έχει δημιουργηθεί μετά την αποχώρηση του πρώην προέδρου από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Νίκος Παππάς σχολίασε και το ενδεχόμενο προσωπικών προσκλήσεων από τον Αλέξη Τσίπρα για το νέο πολιτικό εγχείρημα, λέγοντας ότι θα το θεωρούσε «άκομψο».

Παράλληλα, ο Νίκος Παππάς απέρριψε τη γενικευμένη απαξίωση της Βουλής, κάνοντας λόγο για απόψεις που δεν ταιριάζουν στην ιστορία της Αριστεράς. «Το να ακούω ότι η Βουλή είναι απαξιωμένη γενικά δεν ταιριάζει στην Ιστορία μας», υπογράμμισε.