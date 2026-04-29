Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό: Το επιτελικό κράτος αφορά την εκτελεστική, όχι τη νομοθετική εξουσία

Νέα παρέμβαση υπέρ του επιτελικού κράτους, στον απόηχο της επιστολής των πέντε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για αλλαγές στο μοντέλο διακυβέρνησης, έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο, το απόγευμα της Τετάρτης (29.04.2026).

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συμμετοχή των βουλευτών της ΝΔ στη διαβούλευση για τις ορεινές περιοχές και τη νησιωτικότητα, παρουσιάζοντάς την ως παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση του ρόλου των εκλεγμένων εκπροσώπων, και έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με το επιτελικό κράτος.

«Στη διαβούλευση για τις ορεινές περιοχές και τη νησιωτικότητα έχουν συμμετάσχει ενεργά και οι βουλευτές μας και αυτή είναι η απάντηση στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αναβάθμιση του ρόλου του εκλεγμένου εκπροσώπου της κάθε περιφέρειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη συμμετοχή των βουλευτών στον σχεδιασμό πολιτικών που αφορούν τις περιοχές τους. «Θέλουμε ακριβώς τη συμμετοχή του βουλευτή στο πώς μπορεί να αγωνιστεί για την ανάπτυξη και την προκοπή της περιοχής του», σημείωσε.

«Άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες της Βουλής»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στο επιτελικό κράτος, διευκρινίζοντας ότι αφορά την εκτελεστική και όχι τη νομοθετική εξουσία. «Μιλάμε συχνά για το επιτελικό κράτος, το οποίο αφορά εμάς, την εκτελεστική εξουσία, όχι τη νομοθετική εξουσία», είπε.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι ρόλοι κυβέρνησης και Βουλής είναι συνταγματικά διακριτοί. «Άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες υποχρεώσεις της Βουλής, αυτά είναι καθορισμένα με απόλυτη σαφήνεια από το Σύνταγμα», ανέφερε.

Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η στενή συνεργασία μεταξύ βουλευτών και κεντρικής κυβέρνησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ειδικά στην εκπόνηση σχεδίων που αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη.

«Σε αυτή την περίπτωση η στενή συνεργασία μεταξύ των βουλευτών μας και της κεντρικής κυβέρνησης για την εκπόνηση αυτών των σχεδίων αποκτά μια ξεχωριστή σημασία», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Η κρίση στο Ιράν και η Ελλάδα ως «πόλος σιγουριάς»

Στην αρχή της τοποθέτησής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη διεθνή συγκυρία, σημειώνοντας ότι η συνεδρίαση του υπουργικού διεξάγεται «στη σκιά της κρίσης στο Ιράν», με συνέπειες στις αγορές ενέργειας, την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, το εμπόριο και τον διεθνή πληθωρισμό.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα παραμένει «πόλος σιγουριάς και προόδου». Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε τόσο στην επίσκεψη του Γάλλου προέδρου και την ανανέωση της στρατηγικής συνεργασίας Αθήνας – Παρισιού, όσο και στη σημερινή παρουσία του Εμίρη του Κατάρ, τονίζοντας ότι η χώρα αναγνωρίζεται ως «σταθερή γέφυρα» μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Κόλπου.

Για το Κατάρ, μάλιστα, σημείωσε ότι αποτελεί σημαντικό επενδυτή στην Ελλάδα και εκτίμησε πως «θα αυξήσει σημαντικά το επενδυτικό αποτύπωμά του» στη χώρα.

Πλεόνασμα, χρέος και κοινωνικό μέρισμα

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τη διεθνή εικόνα της χώρας με τη θετική πορεία της οικονομίας, κάνοντας ειδική αναφορά στο υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα για το 2025. Όπως σημείωσε, η επίδοση αυτή επέτρεψε στην κυβέρνηση να κατευθύνει ακόμη 500 εκατ. ευρώ σε μόνιμες αλλαγές και έκτακτες ενισχύσεις προς σημαντικές κοινωνικές ομάδες.

Μεταξύ αυτών ανέφερε οικογένειες με παιδιά, ενοικιαστές, συνταξιούχους άνω των 65 ετών, αγρότες, αλλά και πολίτες με ανεξόφλητες οφειλές, οι οποίοι θα μπορούν πλέον να τις ρυθμίσουν σε 72 δόσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «κοινωνικό μέρισμα μίας ανάπτυξης», η οποία, όπως είπε, είναι αποτέλεσμα συνετής πολιτικής. Παράλληλα, αντιπαρέβαλε την ελληνική εικόνα με εκείνη άλλων ευρωπαϊκών χωρών, σημειώνοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις η συζήτηση στην Ευρώπη αφορά τη λήψη έκτακτων μέτρων για την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων, ενώ στην Ελλάδα αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα κατανεμηθεί δίκαια το πλεόνασμα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, το οποίο χαρακτήρισε διαχρονικό «βραχνά» για τη χώρα. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα καταγράφει την ταχύτερη μείωση χρέους από οποιαδήποτε άλλη αναπτυγμένη οικονομία τα τελευταία 40 χρόνια, ενώ στα τέλη του έτους «δεν θα είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ».

Μητσοτάκης κατά αντιπολίτευσης: «Απεχθής ρητορική δανεισμένη από τον υπόκοσμο του διαδικτύου»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέναντι στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε ότι επιχειρεί να παρουσιάσει μια «μίζερη» εικόνα της Ελλάδας του 2026, χωρίς επιχειρήματα και χωρίς εναλλακτικές προτάσεις.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για διολίσθηση σε «ακραία συνθήματα» και σε «απεχθή ρητορική», η οποία, όπως είπε, είναι «δανεισμένη από τον υπόκοσμο του διαδικτύου» και «σίγουρα δεν τιμά κοινοβουλευτικά κόμματα».

Αφήνοντας στην άκρη, όπως είπε, τις προσωπικές επιθέσεις που έχει δεχθεί, με χαρακτηρισμούς όπως «δολοφόνος» και «μειοδότης», ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε κυρίως στις αναφορές κατά της Νέας Δημοκρατίας. «Θα σταθώ σε αυτά που λένε για την παράταξή μας και το κόμμα μας, το οποίο παρουσιάζεται ως συμμορία, μαφία και εγκληματική οργάνωση», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε αυτή τη στάση «κατήφορο» που «σπέρνει δηλητήριο και μίσος σε ολόκληρη την κοινωνία», υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει χρέος να τον σταματήσει. «Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτή τη διαδρομή», είπε, σημειώνοντας ότι σε μια περίοδο όπου η ασφάλεια και η ομαλότητα αποτελούν εθνική προτεραιότητα, «το τελευταίο που χρειάζεται» είναι η πολιτική αντιπαράθεση να βυθίζεται στη «λάσπη».

Οδικός χάρτης για την περιφέρεια

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην εθνική στρατηγική για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, την οποία χαρακτήρισε «ξεκάθαρο οδικό χάρτη».

Όπως είπε, για πρώτη φορά έχει γίνει τόσο λεπτομερής δουλειά σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, με καταγραφή έργων, πηγών χρηματοδότησης και αρμοδιοτήτων μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακής αυτοδιοίκησης και κεντρικού κράτους.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να σταλεί το μήνυμα ότι «κάθε πολίτης έχει δικαίωμα στην ανάπτυξη και την προκοπή», ιδίως σε μια χώρα που, όπως είπε, έχει συχνά κατηγορηθεί ότι δίνει υπερβολική έμφαση στην ανάπτυξη της πρωτεύουσας.

Οι πρώτες απαντήσεις Μητσοτάκη – Σκέρτσου για το επιτελικό κράτος

Το προσυνέδριο της ΝΔ που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (28.04.2026) στο Ναύπλιο, με επίκεντρο το ψηφιακό κράτος και τις ευρύτερες μεταρρυθμίσεις στην κρατική λειτουργία, αποτέλεσε το πρώτο πεδίο απάντησης στις αιχμές για το επιτελικό, οι οποίες στόχευαν κυρίως τον Άκη Σκέρτσο. Τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο υπουργός Επικρατείας επέλεξαν να μην ανεβάσουν τους τόνους. Ωστόσο, έστειλαν σαφή μηνύματα προς το εσωτερικό του κόμματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκη ξεκαθάρισε ότι το επιτελικό κράτος «δεν θεοποιείται», αλλά υπερασπίστηκε τη λογική του ως μοντέλο διοίκησης που, όπως είπε, «φέρνει κοντά την τεχνοκρατική με την πολιτική αντίληψη». «Όσοι επιμένουν να βρίσκουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δήθεν τεχνοκρατών οι οποίοι διορίζονται και πολιτικών οι οποίοι εκλέγονται, δεν αντιλαμβάνονται ότι εμείς, ως ΝΔ, είμαστε μια ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Άκης Σκέρτσος -ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο εσωκομματικών επικρίσεων μετά την ανάρτησή του με τίτλο «Κοινωνία πολιτών ή κοινωνία πελατών;»- ανέφερε: «Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα. Δεν είμαστε εμείς εσωτερικά αντίπαλοι. Να ενωθούμε και να κινηθούμε με ενότητα. Ο εχθρός δεν είναι μέσα, είναι έξω».

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο

Δυστυχώς και αυτή η συνεδρίασή μας διεξάγεται στη σκιά της κρίσης στο Ιράν με συνέπειες οι οποίες εξακολουθούν να επηρεάζουν τα πάντα, τις αγορές ενέργειας, την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, το εμπόριο, τον διεθνή πληθωρισμό. Είναι ένα περιβάλλον γεμάτο κάθε είδους αβεβαιότητες που δυστυχώς και για το οικονομικό επιτελείο δεν επιτρέπει πολύ ασφαλείς προβλέψεις όμως είναι ένα περιβάλλον στο οποίο η πατρίδα μας συνεχίζει σε σχέση με άλλες να παραμένει ένας πόλος σιγουριάς και προόδου. Όσο κι αν αυτό δεν αρέσει σε κάποιους το πιστοποιούν πρόσφατα γεγονότα από την μία πλευρά η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου όπου είχαμε την ευκαιρία να ανανεώσουμε την στρατηγική οικονομική πολιτική διπλωματική εκπαιδευτική συνεργασία μας με τη Γαλλία σηματοδοτώντας ταυτόχρονα και την συμπαράταξη της Αθήνας και του Παρισιού απέναντι σε μια σειρά από καίριες αποφάσεις που θα κληθεί να πάρει Ευρώπη, κυρίως γύρω από το μέλλον της και από τον τρόπο που θα χρηματοδοτήσει τους νέους φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει.

Σε αυτό θα προσέθετα και την σημερινή παρουσία του εμίρη του Κατάρ, την συζήτηση που είχαμε σήμερα το πρωί, εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας αναγνωρίζεται ως μία σταθερή γέφυρα μεταξύ της ευρωπαϊκής ένωσης και των χωρών του Κόλπου αλλά και ως ένας δυναμικός εταίρος που έχει σημαντικό γεωπολιτικό αποτύπωμα αλλά και μεγάλη οικονομική σημασία, καθώς το Κατάρ είναι σημαντικός επενδυτής στην πατρίδα μας και εκτιμώ ότι θα αυξήσει σημαντικά το επενδυτικό αποτύπωμά του στην Ελλάδα.

Είχαμε τις εξελίξεις στην θετική πορεία της οικονομίας, το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα για το 2025 κάτι το οποίο μας επέτρεψε πριν από λίγες ημέρες να κατευθύνουμε ακόμα 500 εκατομμύρια € σε μόνιμες αλλαγές και έκτακτες ενισχύσεις σε σημαντικές μερίδες συμπολιτών μας, σε 1 εκατομμύρια οικογένειες με παιδιά σε όλους τους ενοικιαστές στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών σε αγρότες και σε πολλούς δεκάδες χιλιάδες πολίτες με ανεξόφλητες οφειλές που θα μπορώ πια να ρυθμιστούν 72 δόσεις.

Και όλα αυτά ως κοινωνικό μέρισμα μίας ανάπτυξης η οποία ήταν προϊόν μιας συνετής πολιτικής και παρά τα πολλά εμπόδια από τη διεθνή αναστάτωση είναι μόλις πέντε οι χώρες στην Ευρώπη που είχαν πέρυσι πρωτογενές πλεόνασμα στις πιο πολλές χώρες τις ευρωπαϊκές η συζήτηση είναι για το πως θα παρθούν έκτακτα μέτρα, προκειμένου οι χώρες αυτές να συμμορφωθούν με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Εμείς εδώ είμαστε στην ευχάριστη θέση να συζητούμε για τον τρόπο με τον οποίο θα κατανείμουμε δίκαια αυτό το πλεόνασμα το οποίο προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας.

Σημαντικός ο ταχύτατος τρόπος με τον οποίο αποκλιμακώνεται το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει την ταχύτατη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους από οποιαδήποτε άλλη αναπτυγμένη οικονομία τα τελευταία 40 χρόνια. Το δημόσιο χρέος αποτέλεσε ένα βραχνά για την πατρίδα μας εδώ και 40 χρόνια ήταν και η γενεσιουργός αιτία της μεγάλης οικονομικής κρίσης προηγούμενης δεκαετίας και το και γεγόνος πια ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί ταυτόχρονα επιτυγχάνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, πλεόνασμα το οποίο επιστρέφεται στους πολίτες, να μειώνει την ενέργεια, να προσελκύει επενδύσεις και να αποκλιμακώνει το χρέος άρα να τροφοδοτούμε την ανάπτυξη οργανικά και όχι με δανεικά είναι μια μεγάλη επιτυχία της οικονομικής πολιτικής συνολικά αυτά τα εφτά χρόνια αλλά και μία παρακαταθήκη και ένα διαγενεακό συμβόλαιο το υπογράφουμε τη νέα γενιά η οποία τελικά αυτή θα είχε υποστεί τις συνέπειες μίας χώρας η οποία θα εξακολουθούσε υπό άλλες συνθήκες να διατηρεί ένα υψηλότατο χρέος. Στα τέλη του έτους η Ελλάδα δεν θα είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ.

Αυτή είναι η Ελλάδα του 2026 και όχι ο μίζερος τόπους που επιμένει να εμφανίζει αντιπολίτευση χωρίς οποιοδήποτε επιχείρημα, χωρίς εναλλακτικές προτάσεις αλλά διολισθαίνοντας δυστυχώς σε ακραία συνθήματα, σε μία απεχθή ρητορική η οποία μάλλον είναι δανεισμένη από τον υπόκοσμο του διαδικτύου και σίγουρα δεν τιμά κοινοβουλευτικά κόμματα.

Αφήνω στην άκρη αυτά που ‘χω ακούσει προσωπικά το πόσες φορές με έχουν αποκαλέσει από δολοφόνο και μειοδότη. Θα σταθώ όμως σε αυτά που λένε για την παράταξη μας και το κόμμα μας το οποίο παρουσιάζεται ως συμμορία, μαφία και εγκληματική οργάνωση και όλα τα σχετικά. Δυστυχώς είναι ένας κατήφορος ο οποίος σπέρνει δηλητήριο και μίσος σε ολόκληρη την κοινωνία. Εμείς έχουμε χρέος αυτό τον κατήφορο να τον σταματήσουμε και δυστυχώς θα πω και πάλι ότι ακόμα και θεσμικά κόμματα με μεγάλη ορμή μπαίνουν σε αυτό το χώρο της τοξικότητας. Είναι ανεύθυνο είναι λυπηρό προφανώς εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτή τη διαδρομή αλλά θα τονίζουμε ότι σε συνθήκες που καθιστούν την ασφάλεια και την ομαλότητα εθνική προτεραιότητα το τελευταίο που χρειάζεται χωρίς να παρασυρθούμε σε ένα βούρκο και αντί για πολιτική αντιπαράθεση να επικρατεί η λάσπη.

Έρχομαι στην ατζέντα του υπουργικού. Ένα θέμα από το οποίο μας έχει απασχολήσει πολύ και αναφέρομαι στην εθνική στρατηγική για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι ένας πολύ ξεκάθαρος οδικός χάρτης για πρώτη φορά έχει γίνει μία τόσο λεπτομερής δουλειά σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας να εντοπίσουμε έργα, πηγές χρηματοδότησης, κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, κεντρικού κράτους είναι μια πολιτική αποτέλεσμα μιας εκτενούς διαβούλευσης και νομίζω ότι ο σκοπός της είναι να στείλουμε ένα μήνυμα εδώ από την Αθήνα. Έχουμε συχνά κατηγορηθεί ως μια χώρα που δίνει μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη της πρωτεύουσας αλλά κάθε πολίτης έχει δικαίωμα στην ανάπτυξη και την προκοπή και την αξιοποίηση των σχετικών πλεονεκτημάτων.

Σε αυτή την διαβούλευση έχουν συμμετάσχει ενεργά και οι βουλευτές μας και αυτή είναι μία απάντηση για το πώς αντιλαμβανόμαστε την αναβάθμιση του ρόλου του εκλεγμένου εκπρόσωπου κάθε περιφέρειας. Είναι ακριβώς εκεί που θέλουμε τη συμμετοχή του βουλευτή στο πως μπορεί να αγωνιστεί για την ανάπτυξη και την προκοπή της περιοχής του.

Το επιτελικό κράτος αφορά εμάς αφορά την εκτελεστική εξουσία και όχι την νομοθετική εξουσία άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης άλλες οι υποχρεώσεις της Βουλής αυτά είναι καθορισμένα με απόλυτη σαφήνεια από το Σύνταγμα, όμως σε αυτή την περίπτωση η στενή συνεργασία μεταξύ των βουλευτών μας και της κεντρικής κυβέρνησης για την εκπόνηση των σχεδίων αποκτά μία ξεχωριστή σημασία.