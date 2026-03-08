Πολιτική

Κώστας Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των λίγων και ευνοημένων»

«Η πλειοψηφία των πολλών και αγνοημένων έχει επιλογή, το ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ
Συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη με εκπροσώπους ενώσεων καταναλωτών, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Ο Κώστας Τσουκαλάς / eurokinissi

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των λίγων και ευνοημένων, ο πρωθυπουργός των ελίτ», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Ειδικότερα, ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη σχετική δήλωσή του: «ο πρωθυπουργός, με τη σημερινή του ανάρτηση, δεσμεύεται να αντιμετωπίσει “με ετοιμότητα και αποφασιστικότητα κάθε αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την τελευταία αναταραχή είτε αυτή θα αφορά την αγορά ενέργειας είτε τις ανατιμήσεις αγαθών”. Προφανώς, είτε απευθύνεται σε πολίτες άλλης χώρας είτε ζει σε εικονική πραγματικότητα, όταν αγνοεί ότι στη χώρα που κυβερνά επί επτά χρόνια ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός ροκανίζοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών, οι τιμές των τροφίμων έχουν απογειωθεί και η πρόσβαση των πολιτών στη φτηνή ενέργεια είναι απαγορευμένη».

«Μάλιστα, το κάνει και χειρότερο δηλώνοντας στην ανάρτησή του ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας “έχει τη γνώση και τη βούληση να παρέμβει σε κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας”, όταν επί των ημερών του η κερδοσκοπία και η αισχροκέρδεια κάνουν πάρτι», προσθέτει.

Εν κατακλείδι ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υποστηρίζει ότι «ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των λίγων και ευνοημένων, ο πρωθυπουργός των ελίτ», για να τονίσει ότι «η πλειοψηφία των πολλών και αγνοημένων έχει επιλογή, το ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή».

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Στις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του έκανε ειδική μνεία στη στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο αλλά και στην προσπάθεια επαναπατρισμού όλων των Ελλήνων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει στην ανάρτησή του για τη Μέση Ανατολή πως: «Μόλις η σύρραξη στη Μέση Ανατολή απείλησε και τον Ελληνισμό της Κύπρου, η Ελλάδα στάθηκε, χωρίς δεύτερη σκέψη, στο πλευρό του. Το παράδειγμά μας ακολούθησαν και άλλοι εταίροι μας, απλώνοντας ένα ευρωπαϊκό πλέγμα αεροναυτικής προστασίας γύρω από την Μεγαλόνησο. Επιβεβαιώθηκε, έτσι, το αυτονόητο: όταν κινδυνεύει ευρωπαϊκό έδαφος από εξωτερικούς κινδύνους, τότε η κοινή μας απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι άμεση και ισχυρή».

