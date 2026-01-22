Κωστής Χατζηδάκης: «Βρίσκονται σε εξέλιξη 55 έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Αττική»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μίλησε στο Live News για την κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα και κυρίως την Αττική, για τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και για το σχέδιο της κυβέρνησης που αφορά την καθημερινότητα των πολιτών.

Αναφερόμενος στην κακοκαιρία ο Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε ότι αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική 55 έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

Σε ερώτηση για τις πλημμύρες ανέφερε ότι ενώ μέχρι χθες ακούγονταν γκρίνιες για υπερβολική χρήση του «112», τελικά φάνηκε ότι η κυβέρνηση έκανε το σωστό και είχε και το εργαλείο του «112», το οποίο παλιότερα δεν υπήρχε. Σημείωσε ακόμη ότι αυτήν την ώρα στην Αττική προωθούνται 55 αντιπλημμυρικά έργα: 13 εκτελούνται ήδη, 17 είναι υπό δημοπράτηση, άλλα 25 προωθούνται ενώ υπάρχουν και 6 έργα μεγάλης κλίμακας που «τρέχει» το Υπουργείο Υποδομών. «Άρα», κατέληξε, «υπάρχει μια συνολική προσπάθεια και υπάρχουν και χρήματα στην άκρη, προκειμένου να στηριχθούν έργα που δεν φαίνονται, δεν προσφέρονται για φανφάρες, αλλά είναι ίσως τα πιο χρήσιμα από όλα».

Αναφερόμενος στο «όχι» της Ελλάδας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε: «Οι καιροί είναι δύσκολοι και αβέβαιοι. Η Ελλάδα έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, αλλά ταυτόχρονα είναι αναπόσπαστο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για δεκαετίες ΗΠΑ και ΕΕ πορεύονταν μαζί, όμως τώρα φαίνεται να υπάρχει ένταση και δεν είναι σίγουρο πόσο εύκολα θα ξεπεραστεί. Για εμάς βασική αρχή είναι το Διεθνές Δίκαιο, χωρίς καμία υποχώρηση. Παράλληλα, στηριζόμαστε σε ισχυρές συμμαχίες και στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων».

Για τις δημοσκοπήσεις ανέφερε ότι, από τη μία πλευρά, δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να κινείται αυτή την περίοδο γύρω στο 30%, ενώ παράλληλα η κυβέρνηση βρίσκεται στο μέσο της δεύτερης τετραετίας της.

«Δεν είναι πρώτη τετραετία, είναι το μέσον της δεύτερης τετραετίας. Όταν συνήθως ολοκληρώνεται ο κύκλος, κάποιοι αναποφάσιστοι που είναι στο μέσο του δρόμου και δουν ότι η κυβέρνηση προχωρεί τα έργα της, τελειώνει κάποιες εκκρεμότητες και προσφέρει μια προοπτική, πηγαίνουν πάλι. Έτσι συνέβη το 2023. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, παρά τα προβλήματα και παρά τα όποια λάθη μας, η Νέα Δημοκρατία τώρα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι το μόνο κόμμα το οποίο ανεβαίνει έστω και λίγο, ενώ τα άλλα κόμματα πέφτουν. Και νομίζω αυτό έχει να κάνει και με το ότι όλοι αυτοί που παριστάνουν τους εισαγγελείς του δημόσιου βίου δεν προσφέρουν καμία μα καμία εναλλακτική λύση. Μόνο φωνές και αντάρα».

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε και σε ένα νέο νομοσχέδιο, το οποίο, όπως είπε, αφορά ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη.

«Τι πάμε να κάνουμε με αυτό το νομοσχέδιο; Να αντιμετωπίσουμε ιστορίες καθημερινής τρέλας. Εδώ θα υπάρχουν καμιά 15-20 παρεμβάσεις. Και αυτά έχουν προκύψει από παρατηρήσεις πολιτών, από παρατηρήσεις φορέων όπως ο Συνήγορος του Πολίτη. Μια παρέμβαση θα είναι ότι η υπεύθυνη δήλωση θα υποκαθιστά σε μεγάλη κλίμακα τα πιστοποιητικά. Δεν αναφέρομαι στην αδειοδότηση, ας πούμε, μιας χημικής βιομηχανίας, να βάζει ένα πιστοποιητικό και να παίρνει άδεια, αλλά αναφέρομαι στις συναλλαγές του πολίτη. Θα το εξηγήσουμε λεπτομερώς μόλις εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά η βούληση είναι να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, για να σταματήσουν ιστορίες καθημερινής τρέλας», ανέφερε.

Μία ακόμα ρύθμιση, η οποία εφαρμόστηκε στον ΕΦΚΑ για την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων είναι η αξιοποίηση πιστοποιημένων επαγγελματιών που θα αναλάβουν να προσφέρουν υπηρεσίες τις οποίες παρέχει σήμερα το Δημόσιο. «Το μοντέλο αυτό λειτουργεί ήδη στις πολεοδομίες με τους μηχανικούς αλλά και στις εφορίες με τους λογιστές. Για παράδειγμα, στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων τελευταία, είχαμε το θέμα των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων για τα οποία οι αγρότες επισημαίνουν υψηλό κόστος παροχής των υπηρεσιών. Θα δώσουμε λοιπόν την δυνατότητα σε πιστοποιημένους επαγγελματίες που θα περνούν από εκπαίδευση και εξετάσεις, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, έτσι ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός και μεγαλύτερη ταχύτητα», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. «Είναι λύσεις κοινής λογικής που πρέπει να προχωρήσουν και είναι υποχρέωση μας να το κάνουμε. Δεν έχω την αυταπάτη ότι θα εξαφανίσουμε δια μιας όλα τα προβλήματα. Αλίμονο όμως, εάν ακούμε κάθε γραφειοκράτη και δεν κοιτάζουμε να βρούμε καινοτόμες λύσεις. Λύσεις που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος αλλά απαιτούν πολιτικό θάρρος και κοινή λογική».