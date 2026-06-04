Κουφονικολάκου (ΕΛΑΣ): «Το success story της ΝΔ αποδομείται στο φτερό»

Την ανάγκη η ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) του Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάσει με σαφήνεια τις προγραμματικές του θέσεις και να οργανώσει τη βάση του μέσα από θεματικές ομάδες και διαβουλεύσεις, υπογράμμισε η Θεώνη Κουφονικολάκου. Μιλώντας την Πέμπτη (04.06.2026) στη Ναυτεμπορική TV, η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος έδωσε το στίγμα των επόμενων βημάτων, επιμένοντας ότι οι πολίτες χρειάζονται «ουσιαστική ενίσχυση» και όχι, όπως είπε, «μικρονοϊκή επιδοματική πολιτική».

Η Θεώνη Κουφονικολάκου παρουσίασε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), ως ένα εγχείρημα που επιδιώκει να συνδυάσει οργανωτική συγκρότηση, προγραμματική τεκμηρίωση και νέα πρόσωπα. Όπως ανέφερε, το επόμενο βήμα είναι η οργάνωση των μελών σε θεματικές ομάδες, η υλοποίηση κοινοτικών δράσεων και η έναρξη ουσιαστικών διαβουλεύσεων, ώστε οι προγραμματικές θέσεις να γίνουν «κρυστάλλινες» για την κοινωνία.

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«Όχι στη μικρονοϊκή επιδοματική πολιτική»

Στο οικονομικό πεδίο, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ άσκησε σφοδρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική εξαντλείται σε επιδόματα και σε ένα «success story» που, όπως είπε, «αποδομείται στο φτερό». Αντιπαρέβαλε σε αυτό την ανάγκη για μέτρα ουσιαστικής στήριξης των πολιτών, με έμφαση στην ακρίβεια, στη φορολογική ελάφρυνση των μισθωτών, στην επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και στον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας.

Η Θεανώ Κουφονικολάκου υποστήριξε ότι πίσω από τους μακροοικονομικούς δείκτες που προβάλλει η κυβέρνηση κρύβεται μια διαφορετική κοινωνική πραγματικότητα, με αύξηση του κινδύνου φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και διεύρυνση των ανισοτήτων. Κατά την ίδια, οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από αποσπασματικές παροχές, αλλά από μια συνολική πολιτική που θα στηρίζει «ολοκληρωμένα και στιβαρά» την κοινωνία.

«Υπάρχουν ακόμη πολλά στο σκοτάδι»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στα ζητήματα διαφθοράς, αναφερόμενη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις υποκλοπές και στην υπόθεση Λαζαρίδη. Όπως είπε, αυτά είναι μόνο όσα έχουν ήδη φανεί, ενώ «υπάρχουν ακόμη πολλά ζητήματα που παραμένουν κρυμμένα στο σκοτάδι».

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Στο ίδιο πλαίσιο, έθεσε ερωτήματα για το Ταμείο Ανάκαμψης, τις εταιρείες που έχουν ωφεληθεί, τις τροποποιήσεις συμβάσεων και τον βαθμό απορρόφησης των πόρων. Επανέφερε επίσης το ζήτημα των οικονομικών των κομμάτων, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ποια σχέδια αποπληρωμής δανείων έχουν συμφωνηθεί και τι αποφάσεις λαμβάνονται «πίσω από κλειστές πόρτες» εις βάρος, όπως είπε, του δημοσίου συμφέροντος.

Η απάντηση στο «ΣΥΡΙΖΑ με άλλο ΑΦΜ»

Απαντώντας στην κριτική ότι η ΕΛΑΣ αποτελεί μια δεύτερη εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ, η Θεανώ Κουφονικολάκου υποστήριξε ότι η νέα Συμπαράταξη δεν αποκηρύσσει τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές κατακτήσεις της περιόδου 2015-2019. Αντιθέτως, όπως είπε, αντλεί από εκείνη την εμπειρία, ιδίως σε ό,τι αφορά την προστασία των ευάλωτων, τη δημοσιονομική εξυγίανση και την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια.

Έσπευσε, ωστόσο, να προσθέσει ότι το νέο εγχείρημα κομίζει και διαφορετικά στοιχεία: νέα πρόσωπα «από το πεδίο», μεγαλύτερη εξωστρέφεια, νέο μοντέλο διαβούλευσης με τους πολίτες και προγραμματικές θέσεις που, όπως είπε, εμπλουτίζονται και τεκμηριώνονται μέσα από την επιστημονική δυναμική του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα.

Κατά την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, τα νέα πρόσωπα δεν αποτελούν «προσχηματική επιλογή», αλλά πολιτικό σήμα εξωστρέφειας. «Ό,τι κάνουμε το κάνουμε πολύ προσεκτικά, με μεγάλη επιμέλεια», σημείωσε, επιμένοντας ότι η νέα Συμπαράταξη επιδιώκει να εμφανιστεί όχι ως απλή αναβίωση του παρελθόντος, αλλά ως οργανωμένο και τεκμηριωμένο πολιτικό σχέδιο για την επόμενη ημέρα.